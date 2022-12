Ισχυρό "σφυροκόπημα" στην αγορά ομολόγων – Διαγράφεται το πρόσφατο ράλι

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Η υπόσχεση των κεντρικών τραπεζών σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες και συνεδρίασαν για τελευταία φορά για το 2022 αυτή την εβδομάδα, ότι παρά τη μείωση του ρυθμού σύσφιξης, τα επιτόκια θα συνεχίσουν να αυξάνονται (και σημαντικά μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΚΤ), καθώς η χαλιναγώγηση του πληθωρισμού παραμένει η μεγάλη τους προτεραιότητα, προκάλεσε ένα ισχυρό sell-off στα ομόλογα, το οποίο συνεχίζεται σήμερα. Αν και οι ελληνικοί τίτλοι κατάφεραν χθες να ξεφύγουν της γενικότερης αναταραχής, σήμερα δέχονται το αναπόφευκτο "συσσωρεμένο" χτύπημα.

Έστω και αν η ποσοτική σύσφιξη της ΕΚΤ που ξεκινάει τον Μάρτιο του 2023 δεν άφορα άμεσα την Ελλάδα, όπως είναι άλλωστε γνωστό εδώ και μήνες, καθώς θα γίνει στο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων APP στο οποίο δεν ήταν ποτέ επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα, ωστόσο, όπως έχουν τονίσει και οι αναλυτές, είναι δύσκολο η μικρή, ρηχή και άνευ επενδυτικής βαθμίδας ελληνική αγορά, να μην επηρεαστεί από το συνολικό κλίμα.

Έτσι, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έχει εκτοξευθεί σήμερα στο 4,37%(+5,5%) και στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα Νοέμβριου, διαγράφοντας το μεγαλύτερο μέρος του πρόσφατου ράλι, με το spread να διευρύνεται στις 220 μ.β, και σε υψηλά ενός μήνα. Στα ίδια περίπου επίπεδα και στο 4,34% με αύξηση 4,5% κινείται η απόδοση του ιταλικού 10ετους, ενώ το spread είναι στις 215 μ.β.

Παράλληλα, στο 2,19%, με άνοδο άνω του 5%, κινείται η απόδοση του γερμανικού 10ετούς, με το 2ετές γερμανικό ομόλογο να βλέπει το yield του να εκτινάσσεται έως και το 2,5%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

Τα επιθετικά μηνύματα από τις κεντρικές τράπεζες όπως η ΕΚΤ και η Fed, έφεραν απότομα τέλος στην αισιοδοξία που είχε κυριαρχήσει στην αγορά ότι η κορύφωση των επιτοκίων είναι κοντά και ότι οι κεντρικές τράπεζες θα πραγματοποιήσουν μία στροφή προς μία πιο ήπια πολιτική. Αυτός ήταν και ο λόγος πίσω από το ράλι στα ομόλογα της ευρωζώνης το τελευταίο διάστημα, με την ΕΚΤ να θέλει χθες να διορθώσει τη λανθασμένη αυτή τιμολόγηση της αγοράς, με την Κριστίν Λαγκάρντ μάλιστα να υπογραμμίζει σε κάθε τόνο ότι όποιος βλέπει στροφή της ΕΚΤ , κάνει λάθος -"the ECB is not pivoting!".

Πλέον, το τελικό επιτόκιο της ΕΚΤ εκτιμάται ότι θα κινηθεί πάνω από το 3%, στο 3,25% σύμφωνα με την Commerzbank και την Morgan Stanley, στο 3,5% κατά τη Citi και στο 3,75% κατά την Société Générale. Μάλιστα η γαλλική τράπεζα είχε πρόσφατα προειδοποιήσει πως το πρόσφατο ράλι των αποδόσεων στα ομόλογα της ευρωζώνης ήταν και πρόωρο και υπερβολικό, καθώς δεν υπήρχε στήριξη από τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας για κάτι τέτοιο. Ο πληθωρισμός, όπως τόνισε, παραμένει επίμονος, οι αγορές εργασίας και η ανάπτυξη παραμένουν ανθεκτικές και οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακόμη δρόμο να διανύσουν μέχρι να τερματίσουν τους κύκλους σύσφιξης.

Σε ό,τι φορά τα ελληνικά ομόλογα, αν και όπως αναμενόταν θα συνεχίσουν να έχουν τη στήριξη των απλών ή ευέλικτων επανεπενδύσεων του PEPP και δεν τους "ακουμπά" το QT, οι αναλυτές εκτιμούν πως δεν θα μείνουν αλώβητα από την επιδείνωση του κλίματος στα ομόλογα γενικότερα το 2023, καθώς η μάχη των κεντρικών τραπεζών κατά του πληθωρισμού θα βρεθεί αντιμέτωπη και με τον παράγοντα "ύφεση". Έτσι, αν και η Ελλάδα βρίσκεται σε καλή θέση με καμία πίεση χρηματοδότησης το 2023 λόγω και των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων και έχει θετική τάση αξιολόγησης, θα παραμείνει εξαρτημένη από το συνολικό κλίμα της αγοράς. Επιπλέον η Ελλάδα έχει και έναν πρόσθετο παράγοντα αβεβαιότητας, την εκλογική, και πιθανώς χρονοβόρα, διαδικασία.