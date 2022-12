Πάνω από τα 1.800 δολ. έκλεισε ο χρυσός

Τρίτη συναπτή συνεδρίαση κερδών κατέγραψε την Πέμπτη ο χρυσός, με την τιμή του πολύτιμου μετάλλου να ξεπερνά το ψυχολογικό όριο των 1.800 δολ. ανά ουγγιά για πρώτη φορά εδώ και τέσσερις συνεδριάσεις.

Αναλυτές αποδίδουν την άνοδο του χρυσού στην αδυναμία του δολαρίου των ΗΠΑ, αλλά και στις αγορές χρυσού που πραγματοποιεί αυτό το διάστημα η κεντρική Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC).

Ο χρυσός παράδοσης Φεβρουαρίου κέρδισε 3,50 δολ. ή 0,2%, κλείνοντας στα 1.801,50 δολ. ανά ουγγιά. Τις τρεις προηγούμενες ημέρες το μέταλλο κινείτο κάτω από το όριο των 1.800 δολ.

Το ασήμι Μαρτίου πρόσθεσε 32 σεντς ή 1,4%, στα 23,246 δολ. ανά ουγγιά.

Το παλλάδιο Μαρτίου ενισχύθηκε κατά 76,50 δολ. ή 4,1%, στα 1.930,80 δολ. ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα Ιανουαρίου ενισχύθηκε κατά 3,10 δολ. ή 0,3%, στα 1.014,60 δολ. ανά ουγγιά.

Ο χαλκός Μαρτίου, τέλος, κέρδισε 2 σεντς ή 0,6%, στα 3,8835 δολ. η λίβρα.

"Η αγορά χρυσού από την κινεζική κεντρική τράπεζα είναι ένας από τους δύο λόγους για την άνοδο του μετάλλου", σημείωσε ο Chintan Karnani, διευθυντής έρευνας στην Insignia Consultants. "Η κινεζική ζήτηση λιανικής για τον χρυσό εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατακόρυφη καθώς η χώρα θα ανοίγει την οικονομία της".

Η Κίνα προ ημερών ανακοίνωσε την αναστολή εφαρμογής ορισμένων περιοριστικών μέτρων έναντι της πανδημίας της Covid-19.

Gold investors are looking at a lot of event risk in the coming days, including U.S. inflation reports on Friday and next week, as well as a meeting of the Federal Reserve where investors expect the central bank to raise its benchmark interest rate by 0.5 percentage points.

Εν αναμονή του νέου γύρου στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, το λιγότερο ισχυρό δολάριο βοηθά στη στήριξη των τιμών του χρυσού, σημείωσε ο Edward Moya, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην OANDA.

Σύμφωνα με τον Karnani, μόνον εάν ο χρυσός παραμείνει πάνω από τα 1,800 δολ. την Παρασκευή, καθώς και την επόμενη Πέμπτη, μετά τις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια, θα μπορέσει να μείνει σε τροχιά για τα 2.000 δολάρια.