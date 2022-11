Το Binance εξαγοράζει το FTX - Ισχυρές απώλειες στην αγορά κρυπτονομισμάτων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:16

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance ήρθε σε συμφωνία για την εξαγορά του ανταγωνιστικού του FTX, μία εξέλιξη έδειξε αρχικά να απορροφά τους κραδασμούς στην αγορά crypto αλλά η αντίδραση των επενδυτών δεν είχε διάρκεια.

Ειδικότερα, ο CEO του Binance, Τσανπένγκ Ζάο, ανέφερε σε tweet του σήμερα, Τρίτη, ότι το FTX βρέθηκε αντιμέτωπο με "σημαντική απώλεια ρευστότητας" και "ζήτησε τη βοήθειά μας".

Ως εκ τούτου και προκειμένου να προστατευθούν οι χρήστες, όπως αναφέρει, το Binance υπέγραψε μη δεσμευτική δήλωση προθέσεων (non-binding LOI) για την πλήρη εξαγορά του FTX.com και να βοηθήσει έτσι στα προβλήματα ρευστότητας.

This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users, we signed a non-binding LOI, intending to fully acquire https://t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days.