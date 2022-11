Οι "χρησμοί" για αγορές, πληθωρισμό, νομισματική πολιτική

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Οι κορυφαίοι τραπεζίτες του κόσμου προειδοποίησαν ότι η επικείμενη αβεβαιότητα μπορεί να διαρκέσει έως και 18 μήνες, καθώς οι αγορές προσαρμόζονται στο τέλος του εύκολου χρήματος, εν μέσω υψηλότερων επιτοκίων και πληθωρισμού.

Μερικά από τα κορυφαία στελέχη της Wall Street, συμπεριλαμβανομένων των διευθυνόντων συμβούλων ή προέδρων των Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley και UBS Group AG, συγκεντρώθηκαν την περασμένη στο ξενοδοχείο Four Seasons στο Χονγκ Κονγκ για τη σύνοδο κορυφής Global Financial Leaders’ Investment Summit, που διοργανώθηκε από τη Νομισματική Αρχή του Χονγκ Κονγκ. Συνολικά στην τριήμερη σύνοδο κορυφής, η οποία ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης με ένα δείπνο στο μουσείο τέχνης M+ της πόλης, το "παρών" έδωσαν περίπου 200 προσκεκλημένοι από περίπου 120 παγκόσμιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Βέβαια, η συμμετοχή των Αμερικανών τραπεζικών CEOs στο μεγαλύτερο event του Χονγκ Κονγκ από τότε που έκλεισε τα σύνορά του το 2020 και εισήγαγε περιορισμούς για την καταπολέμηση της COVID-19 δέχτηκε μεγάλη κριτική από αξιωματούχους των ΗΠΑ, καθώς ο ανώτατος αξιωματούχος της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ της Κίνας, Τζον Λι, βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από τις ΗΠΑ για τον ρόλο του στην καταστολή των διαδηλώσεων στην πόλη.

Αρκετοί ηγέτες της Wall Street δεν κατάφεραν, βέβαια, να παρευρεθούν, είτε λόγω ασθένειας είτε για προσωπικούς λόγους. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η Jane Fraser, διευθύνουσα σύμβουλος της Citi, και ο Jonathan Gray, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Blackstone, που και οι δύο ήταν θετικοί στον κορονοϊό. Ο διευθύνων σύμβουλος της Barclays, C.S. Venkatakrishnan, ακύρωσε επίσης το ταξίδι του στην Ασία, ενώ στη λίστα των απόντων ήταν επίσης ο Timothy Armour, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Capital Group.

Σύμφωνα με τους τραπεζίτες, οι κεντρικές τράπεζες θα καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο τον πληθωρισμό, αλλά θα υπάρξουν αναταράξεις βραχυπρόθεσμα λόγω της νομισματικής σύσφιξης και των γεωπολιτικών κινδύνων.

Ο πρόεδρος και CEO της Morgan Stanley, James Gorman, δήλωσε ότι το ένστικτό του λέει ότι οι κεντρικές τράπεζες θα καταφέρουν να περιορίσουν τις αυξήσεις των τιμών, αλλά οι επενδυτές θα πρέπει να συνηθίσουν σε υψηλότερο πληθωρισμό – περίπου 4%, έναντι 1%-2% πριν από "αυτή την κρίση". "Είναι μια οδυνηρή μετάβαση, αλλά όχι μια απροσδόκητη μετάβαση", δήλωσε ο Gorman στο Global Financial Leaders’ Investment Summit.

Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες έχουν ξεκινήσει έναν από τους πιο επιθετικούς γύρους αυξήσεων επιτοκίων εδώ και δεκαετίες, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τον καλπάζοντα πληθωρισμό, με κίνδυνο ύφεσης στην παγκόσμια οικονομία. Όπως μάλιστα τις έχει μετρήσει η Bank of America, οι κεντρικές τράπεζες διεθνώς έχουν προχωρήσει φέτος σε 245 αυξήσεις επιτοκίων, κάτι που... μαθηματικά σημαίνει μία αύξηση επιτοκίων για κάθε ημέρα συναλλαγών στις αγορές, σε έναν άνευ προηγουμένου συγχρονισμένο κύκλο σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής. Η αγορά ομολόγων, όπως επισημαίνει, στρέφει πλέον την προσοχή της μακριά από τον πληθωρισμό και προς την έλευση της ύφεσης και, σύμφωνα με την ιστορία των τελευταίων 250 ετών, η εκκίνηση της ύφεσης "ισούται" με ράλι στα ομόλογα και νέα χαμηλά για τις μετοχές, κάτι που θα κάνει το 2023 ένα σαφώς πολύ καλύτερο έτος για τις αποδόσεις των ομολογιούχων από ό,τι το 2022.

Ο πληθωρισμός και η "πολύ γρήγορη" νομισματική σύσφιξη έπειτα από πάνω από μία δεκαετία σχετικά διευκολυντικών πολιτικών καθιστούν τον κόσμο πιο ασταθή και αβέβαιο, δήλωσε ο CEO της Goldman Sachs, David Solomon. Εάν οι κεντρικές τράπεζες βρουν έναν τρόπο να δαμάσουν τον πληθωρισμό σημαντικά και με ισορροπημένο τρόπο, θα "αυξήσουν την πιθανότητα μιας ήπιας προσγείωσης" για τις οικονομίες τους, είπε ο Solomon.

Ο Michael Chae, οικονομικός διευθυντής της Blackstone, σημείωσε ότι η σφιχτή αγορά εργασίας, οι αυξήσεις των μισθών και η συνεχιζόμενη ισχύς της αγοράς κατοικίας κράτησαν τον πληθωρισμό επίμονα υψηλά και περιέπλεξαν το σκεπτικό της Fed. "Το αποτέλεσμα αυτού είναι η αβεβαιότητα και η αυξανόμενη προσοχή. Θα δείτε ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στις εταιρείες, με την επιβράδυνση των προσλήψεων ή τις προσεκτικές επενδύσεις που θα ξεκινήσουν τη νέα χρονιά", είπε ο Chae.

Οι τραπεζίτες στο συνέδριο εμφανίστηκαν αρκετά ανήσυχοι επίσης για τους γεωπολιτικούς κινδύνους, οι οποίοι και αυξάνονται καθώς ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας κλιμακώνεται και οι εντάσεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών εντείνονται.

"Αν είχα μία ή δύο ανησυχίες, η εξάπλωση της γεωπολιτικής έντασης θα ήταν μία από αυτές", δήλωσε ο Liu Jin, πρόεδρος της Bank of China, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Chae της Blackstone επίσης υπογράμμισε "τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις σε όλο τον κόσμο" και την απειλή που αυτές αποτελούν για τη σταθερότητα.

Οι νομισματικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες έχουν βάλει τους επενδυτές στο περιθώριο, δήλωσε ο πρόεδρος της UBS Group, Colm Kelleher, επισημαίνοντας τα "επίπεδα-ρεκόρ μετρητών" στα παγκόσμια χαρτοφυλάκια διαχείρισης πλούτου ως απόδειξη ότι οι επενδυτές διακρατούν τα μετρητά τους. "Οι πελάτες μας είναι ξεκάθαρα στο περιθώριο των αγορών, δεν αυξάνουν τις θέσεις τους στις μετοχές, καθώς τους τελευταίους εννέα μήνες οι αποδόσεις σε μετοχές, ομόλογα και εμπορεύματα ήταν καταστροφικές, εκτός από επιλεγμένα assets", όπως τόνισε.

Άλλωστε, όπως σημείωσε και η Citigroup στην πρόσφατη έκθεσή της για την παγκόσμια επενδυτική στρατηγική, τα μετρητά έχουν γίνει η απόλυτη asset class για το βραχυπρόθεσμο διάστημα. Η ομάδα Global Asset Allocation και οι οικονομολόγοι της αμερικανικής τράπεζας πιστεύουν ότι οι υφέσεις που θα σημειώσουν διάφορες οικονομίες στα επόμενα τρίμηνα κάνουν τα μετρητά ένα όλο και πιο ελκυστικό asset για τους επενδυτές εν αναμονή της επόμενης ευκαιρίας στις αγορές. Με την αύξηση των αποδόσεων των βραχυπρόθεσμων ομολόγων, τον αυξανόμενο κίνδυνο ύφεσης και τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό να σημαίνουν ότι ο κύκλος αύξησης των επιτοκίων έχει πολύ περιθώριο ακόμη να συνεχιστεί, τα μετρητά μπορεί να συνεχίσουν να είναι ελκυστικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πάντως, όπως τόνισε ο Kelleher της UBS, "οι κεντρικές τράπεζες θα θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο. Και τότε θα υπάρξουν φωτεινά σημεία για επενδύσεις. Ωστόσο αυτό είναι ακόμη μακριά".

Επιφυλακτικοί και οι διεθνείς οίκοι

Τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι τραπεζίτες στο Χονγκ Κονγκ μοιράζεται και η πλειονότητα των διεθνών επενδυτικών οίκων και funds στις πρόσφατες εκθέσεις τους, δεδομένης της επιβράδυνσης της οικονομίας και των ακόμη επιθετικών κεντρικών τραπεζών.

Η BofA Securities εκτιμά ότι οι μετοχές θα παραμείνουν υπό πίεση έως ότου ολοκληρωθεί ο μακροοικονομικός κύκλος και οι αγορές δεν θα αγγίξουν τον "πάτο" τους πριν φανεί ο "πάτος" του οικονομικού κύκλου, δεδομένου ότι:

Πρώτον, οι κινήσεις στην αγορά μετοχών είναι συνήθως πιο ευαίσθητες στις διακυμάνσεις των μακροοικονομικών μεγεθών από τις διακυμάνσεις στις αποδόσεις των ομολόγων, καθιστώντας την αναπτυξιακή δυναμική τον κύριο μακροοικονομικό "οδηγό" για τις μετοχές.

Δεύτερον, αναμένεται η αποδυνάμωση της ανάπτυξης και οι αυξανόμενες πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών να οδηγήσουν σε πτώση σχεδόν 20% στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), και μόνο μια δραματική στροφή της Fed θα μπορούσε να αντισταθμίσει αυτές τις απώλειες μέσω χαμηλότερων αποδόσεων των ομολόγων και υψηλότερων αποτιμήσεων των μετοχών.

Και, τρίτον, αναμένεται η επιβράδυνση της ανάπτυξης και οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου να μεταφραστούν σε υψηλότερα πιστωτικά spreads στις ΗΠΑ, τα οποία θα οδηγήσουν σε υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου σε άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών μετοχών, περιορίζοντας τα περιθώρια για σημαντικό re-rating ή για άνοδο των αποτιμήσεων.

Ανάλογες είναι και η εκτιμήσεις της Citi, η οποία και αναμένει μεγαλύτερη πτώση των μετοχών προσεχώς, καθώς η ύφεση στις ΗΠΑ είναι πολύ πιθανή και, όπως τονίζει, οι μετοχές δεν αγγίζουν τον πάτο πριν ξεκινήσει η ύφεση. Κατά τους αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας, η επόμενη παγκόσμια ύφεση των κερδών ανά μετοχή (EPS), η 8η τα τελευταία 50 χρόνια, είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Μια ύφεση κοντά στον μέσο όρο των προηγούμενων επτά, δηλαδή πτώση 31% στην κερδοφορία των εταιρειών, σημαίνει περαιτέρω sell-off της τάξης του 20%-30% στις παγκόσμιες μετοχές.

Όπως σημείωσε η Capital Economics, ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός και η πιο επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής θα προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στην παγκόσμια οικονομία, η οποία θα διολισθήσει σε ύφεση, με αποτέλεσμα περισσότερο πόνο για τις μετοχές και τα εταιρικά ομόλογα παγκοσμίως. Συνεπώς, δεν πιστεύει ότι τα χειρότερα έχουν τελειώσει ακόμη για τις μετοχές και προβλέπει ότι οι περισσότεροι βασικοί δείκτες θα υποχωρήσουν κατά 5%-10% φέτος και κατά 10% επιπλέον μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους, προτού αρχίσουν να ανακάμπτουν προς τα τέλη του 2023 και το 2024.

"Συνολικά, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα ράλι διαρκείας στην αγορά μετοχών", επισήμανε από την πλευρά της η UBS. Η Fed μαζί με άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες φαίνεται πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνουν τα επιτόκια μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η οικονομική ανάπτυξη πιθανότατα θα συνεχίσει να επιβραδύνεται στις αρχές του νέου έτους και οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές είναι ευάλωτες, ενώ η νομισματική πολιτική συνεχίζει να "σφίγγει". Επιπλέον, ο ελβετικός οίκος πιστεύει ότι τέτοιοι αντίθετοι άνεμοι δεν έχουν ακόμη αντικατοπτριστεί πλήρως στις εκτιμήσεις κερδών ή στις αποτιμήσεις των μετοχών. "Αναμένουμε ότι τα παγκόσμια κέρδη ανά μετοχή θα υποχωρήσουν κατά 3% το 2023, έναντι των εκτιμήσεων του consensus για ανάπτυξη 5%. Κατά την άποψή μας, το προφίλ κινδύνου-ανταμοιβής για τις αγορές τούς επόμενους τρεις έως έξι μήνες είναι δυσμενές και η δήλωση της Fed την περασμένη εβδομάδα υποστηρίζει αυτή την άποψη", όπως καταλήγει.

Οι αγορές κατέγραψαν ράλι τον προηγούμενο μήνα, με την ελπίδα ότι η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής διεθνώς πλησιάζει στο τέλος της – πρόωρα, κατά την άποψη της BlackRock. "Πιστεύουμε ότι η Fed, όπως και άλλες κεντρικές τράπεζες των ανεπτυγμένων αγορών, θα σταματήσουν μόνο όταν η σοβαρή ζημιά από τις αυξήσεις επιτοκίων είναι σαφέστερη", τονίζει. Τα επιτόκια έχουν ήδη φτάσει σε επίπεδα που μπορεί να προκαλέσουν ύφεση, κατά την άποψή της. Επιπλέον, η συρρίκνωση των ισολογισμών των κεντρικών τραπεζών, ή το QT, θα ασκήσει πίεση πωλήσεων στα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα και υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει χάος στην αγορά. "Αυτό μας κρατά underweight στις μετοχές και τα κρατικά ομόλογα", σημείωσε το κορυφαίο fund.

Ο κόσμος κινείται προς "υπερπληθωρισμό" και θα μπορούσε να οδεύει προς τη χειρότερη χρηματοπιστωτική του κρίση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με το Elliott Management, ένα από τα μεγαλύτερα hedge funds στον κόσμο. Ένα "εξαιρετικά σπάνιο" σύνολο οικονομικών υπερβολών που έρχεται, καθώς η εποχή του φθηνού χρήματος πλησιάζει στο τέλος της, έχει κάνει δυνατή μια σειρά συνεπειών που μπορεί να είναι εντός ή πέρα από τα όρια ολόκληρης της μεταπολεμικής περιόδου, έγραψε σε επιστολή το fund, όπως μετέδωσαν οι "Financial Times". "Οι επενδυτές δεν πρέπει να υποθέτουν ότι πλέον έχουν "δει τα πάντα" επειδή έχουν βιώσει οικονομικές κρίσεις όπως η bear market της δεκαετίας του 1970 και το σοκ στις τιμές του πετρελαίου, το κραχ της αγοράς του 1987, η φούσκα του dotcom ή η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008", πρόσθεσε.

Ο S&P έχει υποχωρήσει 20% από την κορύφωσή του στις αρχές του τρέχοντος έτους, ενώ ο Nasdaq έχει υποχωρήσει κατά ένα τρίτο από το υψηλό του πριν από έναν χρόνο. Ωστόσο, το Elliott υποστηρίζει ότι οι αγορές δεν έχουν υποχωρήσει αρκετά, δεδομένων των πολλών κινδύνων που υπάρχουν. Υπάρχουν τόσο πολλές "τρομακτικές και σοβαρά αρνητικές πιθανότητες", που είναι δύσκολο να μη σκεφτεί κανείς ότι έρχεται "ένα σοβαρό σκάσιμο της φούσκας των πάντων", όπως τόνισε, ενώ εκτιμά ότι μια πτώση 50% από την πρόσφατη κορυφή των αγορών θα ήταν "φυσιολογική".