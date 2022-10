Διήμερη αντεπίθεση στη Wall με φόντο τα εταιρικά κέρδη

Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον βιομηχανικό Dow Jones να κερδίζει σήμερα άλλες 337 μονάδες μετά το χθεσινό του άλμα κατά 550 μονάδες, σκαρφαλώνοντας ξανά πάνω από το επίπεδο των 30.500 μονάδων.

Ο ευρύτερος S&P 500 κέρδισε 1,1%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε 0,9% με τους δείκτες να περιορίζουν πάντως τα ενδοσυνεδριακά τους κέρδη και να κλείνουν μακριά από τα υψηλά της ημέρας.

Θετικό τόνο έδωσαν και σήμερα τα εταιρικά αποτελέσματα με τις Goldman Sachs Group Inc. και Johnson & Johnson να παίρνουν την σκυτάλη από τις Bank of America και Bank of New York Mellon χθες, ανακοινώνοντας καλύτερα των εκτιμήσεων μεγέθη για το προηγούμενο τρίμηνο.

Ειδικότερα, η Goldman κατάφερε να ξεπεράσει τους στόχους της για τα κέρδη και τα έσοδα το γ' τρίμηνο, με την τράπεζα να επιβεβαιώνει ταυτόχρονα το σχέδιο αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της το οποίο προβλέπει τον διαχωρισμό της σε τρία τμήματα: Περιουσιακά στοιχεία και διαχείριση πλούτου, παγκόσμια τραπεζική και αγορές και λύσεις.

Ο κολοσσός των καταναλωτικών προϊόντων Johnson & Johnson επίσης κατάφερε να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη και τις πωλήσεις του το προηγούμενο τρίμηνο. Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν και τα κέρδη της Lockheed Martin, αν και η εταιρεία αεροδιαστημικής, ασφάλειας και άμυνας έχασε τις προβλέψεις για τα έσοδα.

Δείκτες – Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο Dow Jones κέρδισε 337,98 μονάδες ή 1,12% και έκλεισε στις 30.523,80 μονάδες, ενώ ο S&P 500 πρόσθεσε 42,03 μονάδες ή 1,14% στις 3.719,98 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε κατά 96,60 μονάδες ή 0,90% και σκαρφάλωσε στις 10.772,40 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones οι 25 έκλεισαν με θετικό πρόσημο. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Salesforce με κέρδη 6,35 δολ. ή σε ποσοστό 4,31% και κλείσιμο στα 153,53 δολ. και ακολούθησαν η American Express με άνοδο 3,14% στα 145,99 δολ. και η JPMorgan Chase στα 118,84 δολ. με κέρδη 2,57%.

Οι μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες ήταν η Intel (-2,08%), η Johnson & Johnson (-0,35%) και η Nike (-0,32%).

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,4% τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για οριακή άνοδο 0,1% σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal.

Παράλληλα, η μέτρηση του Αυγούστου αναθεωρήθηκε σε μικρή πτώση 0,1% από την αρχική εκτίμηση για υποχώρηση 0,2%.

Η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας αυξήθηκε στο 80,3% τον Σεπτέμβριο από 80,1% τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών που την τοποθετούσαν στο 80%.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Federal Reserve έδειξαν ότι η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,6% τον Σεπτέμβριο μετά από άνοδο 0,4% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης για τον εξορυκτικό κλάδο, που περιλαμβάνει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αυξήθηκε κατά 0,6% μετά την αμετάβλητη μέτρηση του Αυγούστου. Τέλος, η παραγωγή του κλάδου των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας σημείωσε μικρή πτώση 0,3% τον Σεπτέμβριο μετά την βουτιά του προηγούμενου μήνα κατά 3,3%.

Την ίδια στιγμή, υποχώρησε περαιτέρω τον Οκτώβριο ο δείκτης για την εμπιστοσύνη των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, συμπληρώνοντας 10 συνεχόμενους πτωτικούς μήνες καθώς οι επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων από την αμερικανική Federal Reserve έχουν εκτοξεύσει τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων.

Ειδικότερα, ο δείκτης που ανακοινώνει η Εθνική Ένωση Αγοραστών Κατοικιών (National Association of Home Buyers) σε συνεργασία με την τράπεζα Wells Fargo υποχώρησε 8 μονάδες στο 38, διολισθαίνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2020.

Ο δείκτης έχει υποχωρήσει κάθε μήνα αυτό το έτος, στο χειρότερο σερί του από την έναρξη της έρευνας το 1985.