Ράλι για τους δείκτες της Wall στο ξεκίνημα του νέου τριμήνου

Σε ράλι επιδόθηκαν τη Δευτέρα οι δείκτες της Wall Street, κλείνοντας κοντά στα υψηλά τους στο κλίμα αισιοδοξίας που διαμόρφωσαν τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα τριμήνου των τραπεζικών κολοσσών Bank of America και Bank of New York Mellon τα οποία δημιούργησαν προσδοκίες για την συνέχεια.

Στο ταμπλό, ο S&P 500 με άλμα 2,65% σημείωσε την καλύτερη επίδοση του τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ ο Dow Jones με κέρδη 550 μονάδων επέστρεψε πάλι πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο των 30.000 μονάδων.

Το ανοδικό ξέσπασμα σήμερα ακολουθεί μια δύσκολη εβδομάδα ακραίων διακυμάνσεων εν μέσω έντονων φόβων ότι οι επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων της Federal Reserve για τον έλεγχο του πληθωρισμού θα οδηγήσουν τελικά σε ύφεση την αμερικανική οικονομία. Το Bloomberg προειδοποίησε σήμερα ότι μια ύφεση της αμερικανικής οικονομίας μέσα στους επόμενους 12 μήνες είναι ουσιαστικά βέβαιη, με βάση το νέο μοντέλο προβλέψεων που έχει αναπτύξει.

Η επενδυτική προσοχή αναμένεται πάντως να παραμείνει προσηλωμένη τις επόμενες εβδομάδες στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων τριμήνου. Η περίοδος των αποτελεσμάτων ξεκίνησε στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα με τους τραπεζικούς κολοσσούς JPMοrgan, Wells Fargo, Citigroup και Morgan Stanley και συνεχίστηκε σήμερα με τις Bank of America και Bank of New York Mellon, με τις δύο τράπεζες να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Αύριο θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της και η Goldman Sachs Group.

Δείκτες – Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο Dow Jones κέρδισε 550,99 μονάδες ή 1,86% στις 30.185,82 μονάδες, ενώ ο S&P 500 πρόσθεσε 94,88 μονάδες ή 2,65% και σκαρφάλωσε στις 3.677,95 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε 354,41 μονάδες ή 3,43% και έκλεισε στις 10.675,80 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones οι 29 έκλεισαν με θετικό πρόσημο. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η JPMorgan Chase με κέρδη 4,67 δολ. ή σε ποσοστό 4,20% και κλείσιμο στα 115,86 δολ. και ακολούθησαν η Microsoft στα 237,53 δολ. με κέρδη 3,92% και η Salesforce με άνοδο 3,49% στα 147,18 δολ.

Μόνο η Walgreens Boots Alliance έκλεισε με αρνητικό πρόσημο, στα 33 δολ. με πτώση 0,72%.

Ώθηση στο κλίμα έδωσε σήμερα και η εκτίμηση του Michael J. Wilson της Morgan Stanley ότι οι αμερικανικές αγορές είναι έτοιμες για ένα βραχυπρόθεσμο ράλι, εφόσον δεν υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων και δεν μπει σε ύφεση η αμερικανική οικονομία. Η κατρακύλα του S&P 500 κατά 25% φέτος διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για ένα "σημαντικό επίπεδο στήριξης" που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεχνική ανάκαμψη, έγραψε ο αναλυτής.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η New York Fed έδειξαν ότι ο μεταποιητικός δείκτης Empire State υποχώρησε για τρίτο διαδοχικό μήνα, χάνοντας 7,6 μονάδες στο -9,1, πολύ χαμηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών που τον τοποθετούσαν στο -5.