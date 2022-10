Με άλμα άνω των 500 μονάδων ξεκινά ο Dow, στο +3% ο Nasdaq

Με ισχυρά κέρδη ξεκινούν την εβδομάδα οι δείκτες της Wall Street μετά τις άγριες διακυμάνσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων, με την επενδυτική ψυχολογία να αντλεί ώθηση από τις ενθαρρυντικές ανακοινώσεις άλλων δύο τραπεζικών κολοσσών για τα αποτελέσματα τους το τελευταίο τρίμηνο.

Οι δείκτες της Wall Street γνώρισαν ακραίες διακυμάνσεις την προηγούμενη εβδομάδα, κλείνοντας τελικά με εβδομαδιαίες απώλειες παρά το ανοδικό τους ξέσπασμα την Πέμπτη μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό. Ο βιομηχανικός Dow Jones σημείωσε πτώση 1,2% στην εβδομάδα, ο ευρύτερος S&P 500 έχασε 1,6%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κατρακύλησε 3,1%.

Η επενδυτική προσοχή θα στραφεί τις επόμενες ημέρες στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων. Η περίοδος των αποτελεσμάτων ξεκίνησε στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα με τις ανακοινώσεις των τραπεζών κολοσσών JPMοrgan, Wells Fargo, Citigroup και Morgan Stanley.

Σήμερα ήταν η σειρά των Bank of America και Bank of New York Mellon να δώσουν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα τους για το προηγούμενο τρίμηνο, με τις δύο τράπεζες να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Αύριο θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της και η Goldman Sachs Group.

Δείκτες – Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο Dow Jones κερδίζει 487,80 μονάδες ή 1,65% στις 30.122,63 μονάδες, ενώ ο S&P 500 προσθέτει 84,09 μονάδες ή 2,35% στις 3.666,90 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται 306,35 μονάδες ή 2,99% και κινείται στις 10.629,79 μονάδες.

Και οι 30 μετοχές που απαρτίζουν τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones κινούνται με θετικό πρόσημο. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνει η Salesforce με κέρδη 5,78 δολ. ή σε ποσοστό 4,06% στα 148,00 δολ. και ακολουθούν η Microsoft στα 237,14 δολ. με κέρδη 3,75% και η JPMorgan Chase με άνοδο 3,11% στα 114,65 δολ.

Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρούν σήμερα με φόντο το άλμα των δεικτών, με την απόδοση στο 10ετές να χάνει επτά μονάδες βάσης στο 3,94%

Ώθηση στο κλίμα δίνει σήμερα και η εκτίμηση του Michael J. Wilson της Morgan Stanley ότι οι αμερικανικές αγορές είναι έτοιμες για ένα βραχυπρόθεσμο ράλι, εφόσον δεν υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων και δεν μπει σε ύφεση η αμερικανική οικονομία. Η κατρακύλα του S&P 500 κατά 25% φέτος διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για ένα "σημαντικό επίπεδο στήριξης" που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεχνική ανάκαμψη, έγραψε ο αναλυτής.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η New York Fed έδειξαν ότι ο μεταποιητικός δείκτης Empire State υποχώρησε για τρίτο διαδοχικό μήνα, χάνοντας 7,6 μονάδες στο -9,1, πολύ χαμηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών που τον τοποθετούσαν στο -5.