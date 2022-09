Πτωτικές τάσεις στην Ασία εν αναμονή αύξησης επιτοκίων διεθνώς

Με πτωτικές τάσεις κινούνται τη Δευτέρα οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της περιφέρειας Ασίας - Ειρηνικού, μετά από ακόμη μία εβδομάδα απωλειών στην Wall Street, την ώρα που οι επενδυτές "δένουν τις ζώνες ασφαλείας τους" για ακόμη μία αύξηση επιτοκίων από την ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve).

Οι αγορές στην Ιαπωνία είναι τη Δευτέρα κλειστές λόγω εθνικής αργίας. Στο ταμπλό, ο νοτιοκορεατικός KOSPI υποχωρεί κατά 1,01%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng "χάνει" 1,10%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shangai καταγράφει απώλειες 0,29%, με τον Shenzen να πέφτει κατά 0,87%. Στην Ταϊβάν, ο Taiwan Weighted έχασε 0,93%, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 "έχασε" 0,28%.

Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας (Bank of Japan) συνεδριάζει την Τετάρτη και την Πέμπτη εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων να αντιρροπίσει μια ταχεία πτώση του γιεν, το οποίο κινείται κοντά στα 145 γιεν ανά δολάριο, κυρίως λόγω της ανόδου της αξίας του αμερικανικού νομίσματος. Το γεγονός αυτό έχει αυξήσει το κόστος για επιχειρήσεις και καταναλωτές, που πρέπει να πληρώνουν περισσότερα για εισαγόμενο πετρέλαιο, αέριο και άλλα αγαθά.

Ωστόσο, η Bank of Japan έχει δηλώσει ότι θα παραμείνει σταθερή στην πολιτική των υπερχαμηλών επιτοκίων, που κινούνται στο πεδίο του -0,1%, ελπίζοντας να δώσει έτσι ώθηση σε επενδύσεις και κατανάλωση.

Η κεντρική Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) μείωσε εξάλλου νωρίτερα το κόστος δανεισμού για τα reverse repos 14 ημερών, όπως ανακοίνωσε στον ιστότοπο της.

Η κεντρική τράπεζα διοχέτευσε εξάλλου 2 δισ. γουάν (286,54 εκατ. δολάρια) μέσω των reverse repos επτά ημερών και άλλα 10 δισ. γουάν για τα reverse repos των 14 ημερών.

Η κεντρική τράπεζα τόνισε πως η υψηλότερη ημερήσια εισφορά μετρητών, υψηλότερα από τις ημερήσιες προσφορές των 2 δισ. γουάν από τον Ιούλιο και μετά, ήταν να διατηρηθεί το επίπεδο ρευστότητας σταθερό στ τέλος του τριμήνου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Την Παρασκευή, μια έντονη προειδοποίηση από πλευράς της αμερικανικής FedEx για ταχέως επιδεινούμενες τάσεις στην οικονομία δημιούργησε και νέες ανησυχίες στο επενδυτικό κοινό.

Οι αγορές βρίσκονται σε εγρήγορση λόγω υψηλού πληθωρισμού και των αυξήσεων επιτοκίων σε παγκόσμια κλίμακα, προκειμένου να "χτυπηθεί" το σπιράλ της αύξησης τιμών. Ο φόβος των περισσότερων είναι ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες θα ξεπεράσουν τα όρια και θα οδηγήσουν την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση.