Bloomberg: Οι φόβοι για ύφεση θα διασπάσουν τις μετοχές και τα ομόλογα μετά το καλοκαιρινό ράλι

Ήταν ένα "καλοκαίρι αγάπης" τόσο για τις μετοχές όσο και για τα εταιρικά ομόλογα, αλλά με το φθινόπωρο να πλησιάζει, οι μετοχές πρόκειται να εξασθενήσουν, ενώ τα ομόλογα θα ενισχυθούν, καθώς η σύσφιξη των κεντρικών τραπεζών και οι φόβοι για ύφεση θα κυριαρχήσουν και πάλι, σημείωνει το Bloomberg.



Μετά από ένα βίαιο πρώτο εξάμηνο, και οι δύο αγορές ήταν προετοιμασμένες για ανάκαμψη. Η σπίθα άναψε από τα ανθεκτικά κέρδη και τις ελπίδες ότι μια μικρή υποχώρηση του αχαλίνωτου πληθωρισμού θα έκανε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να επιβραδύνει το ρυθμό αύξησης των επιτοκίων της εγκαίρως για να αποτρέψει μια οικονομική συρρίκνωση.

Η άνοδος σχεδόν 12% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο έβαλε τις αμερικανικές μετοχές σε τροχιά για ένα από τα καλύτερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί ποτέ. Και τα ομόλογα των εταιρειών έχουν κερδίσει 4,6% στις ΗΠΑ και 3,4% παγκοσμίως από το κατώτατο σημείο στα μέσα Ιουνίου. Έχοντας κινηθεί παράλληλα, τα δύο αυτά είδη θα αποκλίνουν τώρα, με τα ομόλογα να φαίνονται σε καλύτερη θέση για να επεκτείνουν το ράλι, καθώς η φυγή προς την ασφάλεια σε μια οικονομική ύφεση θα αντισταθμίσει την αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου.

Οι οικονομικές προοπτικές είναι και πάλι θολές, καθώς οι αξιωματούχοι της Fed έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να σταματήσουν τη σύσφιξη μέχρι να βεβαιωθούν ότι ο πληθωρισμός δεν θα αναζωπυρωθεί ξανά, ακόμη και με το κόστος κάποιου οικονομικού "πόνου", σύμφωνα με τον Wei Li, παγκόσμιο επικεφαλής στρατηγικό αναλυτή επενδύσεων της BlackRock Inc.

Για τα κρατικά ομόλογα, αυτό σημαίνει μια πιθανή φυγή προς την ασφάλεια που θα ωφελήσει επίσης το χρέος των επιχειρήσεων επενδυτικής βαθμίδας. Αλλά για τις μετοχές, είναι ένας κίνδυνος για τα κέρδη που πολλοί επενδυτές μπορεί να μην είναι διατεθειμένοι να αντέξουν.

"Αυτό που βλέπουμε σε αυτή τη συγκυρία είναι ένα ράλι της bear market και δεν θέλουμε να το κυνηγήσουμε", δήλωσε ο Li, αναφερόμενος στις μετοχές. "Δεν νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει από το δάσος με έναν μήνα ψύξης του πληθωρισμού. Τα στοιχήματα για μια ήπια στροφή της Fed είναι πρόωρα και τα κέρδη δεν αντικατοπτρίζουν τον πραγματικό κίνδυνο ύφεσης στις ΗΠΑ το επόμενο έτος".

Η περίοδος των κερδών του δεύτερου τριμήνου βοήθησε πολύ στην αποκατάσταση της πίστης στην υγεία των επιχειρήσεων της Αμερικής και της Ευρώπης, καθώς οι εταιρείες απέδειξαν σε μεγάλο βαθμό ότι η ζήτηση ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να μετακυλήσουν το υψηλότερο κόστος. Και οι ευρύτεροι οικονομικοί δείκτες - όπως η αγορά εργασίας των ΗΠΑ - διατηρήθηκαν ισχυρά.

Αλλά οι οικονομολόγοι προβλέπουν επιβράδυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από εδώ και πέρα, ενώ οι στρατηγικοί αναλυτές λένε ότι οι εταιρείες θα δυσκολευτούν να συνεχίσουν να αυξάνουν τις τιμές για να υπερασπιστούν τα περιθώρια κέρδους, απειλώντας τα κέρδη στο δεύτερο εξάμηνο. Στην Ευρώπη, η στρατηγικός αναλυτής της Citigroup, Beata Manthey βλέπει πτώση των κερδών κατά 2% φέτος και 5% το 2023.

Και ενώ οι επενδυτές στην τελευταία παγκόσμια έρευνα της Bank of America για τους διαχειριστές κεφαλαίων έχουν γίνει λιγότερο απαισιόδοξοι για την παγκόσμια ανάπτυξη, το κλίμα εξακολουθεί να είναι πτωτικό. Οι εισροές σε μετοχές και ομόλογα υποδηλώνουν ότι "πολύ λίγοι φοβούνται" τη Fed, σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή Michael Hartnett. Αλλά εκτιμά ότι η κεντρική τράπεζα "δεν έχει σχεδόν τελειώσει" με τη σύσφιξη. Οι επενδυτές θα ψάξουν για ενδείξεις σε αυτό το μέτωπο στην ετήσια συνάντηση της Fed στο Jackson Hole αυτή την εβδομάδα.

Ο Hartnett συνιστά την ανάληψη κερδών σε περίπτωση που ο S&P 500 σκαρφαλώσει πάνω από τις 4.328 μονάδες, έγραψε σε πρόσφατο σημείωμά του. Αυτό είναι περίπου 2% υψηλότερο από τα τρέχοντα επίπεδα.

Ορισμένοι τεχνικοί δείκτες δείχνουν επίσης ότι οι αμερικανικές μετοχές θα συνεχίσουν την πτώση. Ένα μέτρο από την Bank of America που συνδυάζει τον δείκτη τιμών προς κέρδη του S&P 500 με τον πληθωρισμό έχει πέσει κάτω από το 20 πριν από κάθε κατώτατο σημείο της αγοράς από τη δεκαετία του 1950. Αλλά κατά τη διάρκεια των κυμάτων πωλήσεων φέτος, έφτασε μόνο μέχρι το 27.

Υπάρχει μια συναλλαγή που θα μπορούσε να προσφέρει μεγάλη στήριξη στις μετοχές. Οι λεγόμενες μετοχές ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών κολοσσών Apple Inc. και Amazon.com Inc., έχουν θεωρηθεί ως σχετικό καταφύγιο. Η ομάδα αυτή ηγήθηκε του πρόσφατου ράλι των μετοχών και οι στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan Chase & Co. αναμένουν ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει.

Πλεονέκτημα ομολόγων



Στον κόσμο των ομολόγων, τα "στρώματα" που συνθέτουν το κόστος δανεισμού μιας εταιρείας φαίνεται ότι θα παίξουν στα χέρια των επενδυτών. Οι εταιρικές αποδόσεις περιλαμβάνουν το επιτόκιο που καταβάλλεται για παρόμοιο κρατικό χρέος και ένα ασφάλιστρο για την αντιστάθμιση απειλών όπως η χρεοκοπία ενός δανειολήπτη.

Όταν η οικονομία παραπαίει, αυτά τα δομικά στοιχεία τείνουν να κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Ενώ μια ύφεση θα αυξήσει τις ανησυχίες για την ικανότητα των επιχειρήσεων να αποπληρώσουν το χρέος τους και θα διευρύνει το περιθώριο έναντι των ασφαλών ομολόγων, η φυγή προς την ποιότητα σε ένα τέτοιο σενάριο θα αμβλύνει το πλήγμα.

"Η πιθανή ζημία στην επενδυτική βαθμίδα φαίνεται περιορισμένη", δήλωσε ο Christian Hantel, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Vontobel Asset Management. "Σε ένα σενάριο μείωσης του κινδύνου οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων θα μειωθούν και θα μετριάσουν την επίδραση των μεγαλύτερων spreads", δήλωσε ο Hantel, ο οποίος συμβάλλει στην εποπτεία 144 δισ. ελβετικών φράγκων (151 δισ. δολάρια).

Αυτό το όφελος από την πτώση των κρατικών αποδόσεων σε περίπτωση ύφεσης επηρεάζει ιδιαίτερα τα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης, τα οποία έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και προσφέρουν λεπτότερα spreads από τα αντίστοιχα ομόλογα με διαβάθμιση junk.

"Υπάρχει πολύς κίνδυνος γύρω και μοιάζει σαν ο κατάλογος να γίνεται όλο και μεγαλύτερος, αλλά, από την άλλη πλευρά, αν είστε υποεπενδεδυμένοι και μάλιστα εκτός της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα περισσότερο", δήλωσε ο Hantel. "Λαμβάνουμε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με την επενδυτική βαθμίδα, γεγονός που σηματοδοτεί ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να έχουμε περισσότερες εισροές".

Σίγουρα, η καλοκαιρινή ανάκαμψη έχει κάνει τα σημεία εισόδου στα εταιρικά ομόλογα λιγότερο ελκυστικά για όσους είναι αρκετά γενναίοι για να ξαναβουτήξουν. Ο George Bory, επικεφαλής της στρατηγικής σταθερού εισοδήματος στη διαχειρίστρια κεφαλαίων Allspring Global Investments, ύψους 476 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και ευαγγελιστής των ομολόγων τους τελευταίους μήνες, έχει μετριάσει κάπως τον ενθουσιασμό του όσον αφορά τα πιστωτικά ομόλογα και τα ομόλογα που είναι ευαίσθητα στα επιτόκια, καθώς οι αποτιμήσεις δεν φαίνονται πλέον ιδιαίτερα φθηνές.

Παρόλα αυτά, εμμένει στις ανοδικές απόψεις που εξέφρασε για πρώτη φορά νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, αφότου το ξεπούλημα των ομολόγων έστειλε τις αποδόσεις σε επίπεδα που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν ακόμη και τον πληθωρισμό.

"Ο κόσμος γινόταν πιο φιλικός προς τα ομόλογα και αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους", δήλωσε.