Τα πέντε στάδια του πένθους στις αγορές - Ίσως δεν έχουμε δει ακόμα τα χειρότερα της bear market

Οι επενδυτές στις μετοχές πιθανώς έχουν αρκετό πένθος μπροστά τους προτού η... αρκούδα αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με τα πέντε στάδια της θλίψης της bear market, ο Mark Hulbert του Μarketwatch εκτιμά ότι αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε στο τρίτο. Κάτι που σημαίνει ότι μένουν τα στάδια τέσσερα και πέντε. Τα οποία δυστυχώς είναι τα πιο επώδυνα.

Όπως και με τα πέντε στάδια του πένθους που εισήγαγε η αείμνηστη Ελβετοαμερικανίδα ψυχίατρος Ελίζαμπεθ Κιούμπλερ-Ρος, η θλίψη στην bear market ακολουθεί την πορεία: Άρνηση - Θυμός - Διαπραγμάτευση - Κατάθλιψη - Αποδοχή.

Το να κρίνουμε πού βρίσκεται το χρηματιστήριο σε αυτή τη διαδικασία των πέντε σταδίων δεν είναι μία ακριβής επιστήμη. Και οι επενδυτές μπορεί να είναι πιο πρώιμα ή σε επόμενα.

Για παράδειγμα, στα μέσα Μαΐου, ήταν ακόμα δυνατό να αρνηθούμε την ύπαρξη της bear market, καθώς ο S&P 500 δεν είχε ακόμη υποχωρήσει κατά 20% από το υψηλό όλων των εποχών.

Πλέον οι περισσότεροι επενδυτές έχουν προχωρήσει πέρα από τα δύο πρώτα. Έχουν περάσει έξι εβδομάδες από τότε που ο S&P 500 εκπλήρωσε και τυπικά το κριτήριο της bear-market και οι επενδυτές έχουν περάσει σε λειτουργία επιβίωσης.

Αυτό μας φέρνει στο τρίτο στάδιο, στο οποίο "οι επενδυτές ανακατευθύνουν τις δυνάμεις τους στο να καταλάβουν εάν μπορούν να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους παρά τις απώλειες του χαρτοφυλακίου τους".

Σε μία ανάρτησή του ο Ryan Detrick, ο οξυδερκής επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της Carson Group επισήμανε ότι από το 1982 η αγορά έχει ανακάμψει πλήρως από τις bear markets εντός πέντε μηνών ή και λιγότερο, εφόσον οι απώλειες ήταν μικρότερες από 30%.

It takes about 19 months to recover from a bear market (or near bear).



Yet, going back to 1982, if the bear doesn't go down more than 30%, we've seen consistently quick recoveries.



3 months in '82

4 months in '90

3 months in '98

4 months in '11

4 months in '18

5 months in '20 pic.twitter.com/Cp2FyhklRn