Προσεκτικά ανοδικά τα ευρωχρηματιστήρια εν αναμονή... Fed

Προσεκτικά ανοδικά κινούνται την Τετάρτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στην επερχόμενη απόφαση της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve).

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,43%, με τον κλάδο των τραπεζών να ηγείται των κερδών με 1,1%, ενώ ο κλάδος βασικών πόρων υποχωρεί κατά 0,7%. Ο έτερος πανευρωπαϊκός δείκτης, Eurostoxx 50, σημειώνει άνοδο 0,62%.

Ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,37% ο γαλλικός CAC 40 0,40% και ο βρετανικός FTSE 100 0,46%

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύεται κατά 1,08% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,32%.

Η γενική πεποίθηση των αγορών είναι ότι η Fed θα προχωρήσει σε δεύτερη συναπτή αύξηση επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης.

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα, όπως και πολλές ομόλογές της ανά τον κόσμο, δρα επιθετικά συσφικτικά στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής προκειμένου να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, μολονότι με αυτό τον τρόπο βάζει ταυτόχρονα "φρένο" στην οικονομική δραστηριότητα.

Οι ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία βάθυναν την Τρίτη, μετά την αναθεώρηση επί τα χείρω, από πλευράς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των προβλέψεων για την παγκόσμια ανάπτυξη, τόσο για το 2022 όσο και για το 2023, κάνοντας λόγο για "ένα σκοτεινό και αβέβαιο outlook".

Πλέον το ΔΝΤ αναμένει η παγκόσμια οικονομία να αναπτυχθεί με ρυθμό 3,2% το τρέχον έτος και 2,9% το 2023, ποσοστά αναθεωρημένα κατά 0,4% και 0,7% σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη του Απριλίου.

Στα εταιρικά αποτελέσματα της ημέρας περιλαμβάνονται εκείνα της Credit Suisse and Deutsche Bank reporting as well as Daimler, Danone, Carrefour και Airbus.

Η Credit Suisse διόρισε τον ειδικό στη διαχείριση asset, Ulrich Koerner, ως τον νέο της διευθύνοντα σύμβουλο, στο πλαίσιο της στρατηγικής αναθεώρησης που ανακοίνωσε η ελβετική τράπεζα, καθώς προσπαθεί να ανακάμψει από σειρά σκανδάλων.

Η πίεση είχε ενταθεί εδώ και μήνες για τον τωρινό διευθύνοντα σύμβουλο Thomas Gottstein αναφορικά με τα σκάνδαλα και τις ζημιές που εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια της διετούς θητείας του, που έπληξαν τις μετοχές και εξόργισαν τους επενδυτές.

Τους τελευταίους μήνες οι επενδυτές ζητούσαν αντικατάσταση του Gottstein αλλά η τράπεζα αντιστεκόταν.

Τα νέα της στρατηγικής αναθεώρησης που θα πλήξουν περαιτέρω τις επενδυτικές τραπεζικές επιχειρήσεις, έρχονται καθώς η Credit Suisse ανακοίνωσε ζημιές 1,59 δισ. φράγκων (1,65 δισ. δολάρια), χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε καλύτερη του αναμενόμενου αύξηση κατά 51%, των κερδών β΄ τριμήνου καθώς αυξήθηκαν τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική, αν και η τράπεζα ήταν λιγότερο αισιόδοξη για τις προοπτικές της μονάδας για το σύνολο της χρήσης και εξέδωσε προειδοποίηση για τις οικονομικές προοπτικές.

Τα αποτελέσματα έρχονται σε μια εβδομάδα που ανακοινώνουν όλες σχεδόν οι μεγάλες τράπεζες στην Ευρώπη, όπου οι επενδυτές παρακολουθούν για ενδείξεις ότι η ασθενέστερη οικονομία, τα υψηλότερα επιτόκια και ο πόλεμος στην Ουκρανία, επηρεάζουν τις λειτουργίες και τις προοπτικές τους.

Οι τράπεζες της Γερμανίας βρίσκονται στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής καταιγίδας, επειδή η χώρα εξαρτάται ιδιαίτερα από τη ρωσική ενέργεια και η οικονομία της θα πληγεί σημαντικά από τυχόν ελλείψεις εφοδιασμού.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,046 δισ. ευρώ, έναντι των 692 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο, και είναι καλύτερα από τις εκτιμήσεις για 788 εκατ. ευρώ.

Στο πεδίο των μακροοικονομικών στοιχείων, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία αναμένεται να υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό τον Αύγουστο, καθώς οι φόβοι για τη μείωση της προσφοράς φυσικού αερίου και η πίεση στις εφοδιαστικές αλυσίδες, σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δημιουργούν ένα εντελώς ασταθές τοπίο.

Ο δείκτης του Ινστιτούτου GFK λίγο πριν την αλλαγή του διαμορφώθηκε στις -30,6 μονάδες, ιστορικό χαμηλό έναντι του προηγούμενου, επίσης αρνητικού ρεκόρ -27,7 μονάδων στις αρχές Ιουλίου.