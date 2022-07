Μεικτά πρόσημα στην Ασία, με το βλέμμα στη Fed - Ανοδικά η Κίνα

Με μεικτά πρόσημα κινούνται την Τρίτη τα χρηματιστήρια της περιφέρειας Ασίας - Ειρηνικού, καθώς οι επενδυτές οχυρώνονται εν όψει ακόμη μίας ισχυρής αύξησης επιτοκίων από πλευράς της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) την Τετάρτη, στο πλαίσιο της μάχης της με τον πληθωρισμό.

Στο ταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei έκλεισε με απώλειες 0,24%, στις 27.631,88 μονάδες, με τον νοτιοκορεατικό KOSPI να κερδίζει 0,39%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ενισχύεται ισχυρά κατά 1,91%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shangai ενισχύεται κατά 0,74%, με τον Shenzen να κερδίζει 0,76%, ενώ στην Ταϊβάν ο Taiwan Weighted έχασε 0,87%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε με άνοδο 0,26%.

Η Alibaba, η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε πλήρη εισαγωγή των μετοχών της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Η μετοχή της, μετά την ανακοίνωση, ενισχυόταν κατά 6%.

Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης από τον Σεπτέμβριο του 2014 και ολοκλήρωσε τη δευτερεύουσα εισαγωγή της στην αγορά μετοχών του Χονγκ Κονγκ τον Νοέμβριο του 2019.

Ο Daniel Zhang ανέφερε ότι η εταιρεία ακολουθεί την συγκεκριμένη πολιτική προκειμένου να αποκτήσει μια ευρύτερη μετοχική και επενδυτική βάση, κυρίως με προσέλκυση επενδυτών από την ηπειρωτική Κίνα.

Η οικονομία της Νότιας Κορέας επεκτάθηκε με ρυθμό 0,7% στο β΄ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το α' τρίμηνο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας της χώρας (Bank of Korea).

Αναλυτές σε έρευνα του πρακτορείου Reuters ανέμεναν ανάπτυξη 0,4%. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ στο α' τρίμηνο είχε διαμορφωθεί στο 0,6%.

"Το συγκεκριμένο αποτύπωμα δίνει στην Bank of Korea περισσότερο χώρο για να δώσει τη μάχη ενάντια στις πληθωριστικές προσδοκίες, πριν ανησυχήσει για το φρένο στην ανάπτυξη", σημειώνει η Kathleen Oh, οικονομολόγος στην Bank of America Securities.

Τα μέλη της κεντρικής τράπεζας της Ιαπωνίας (Bank of Japan), εξάλλου, είδαν τις αυξήσεις των τιμών ως κλειδί για να πετύχουν βιώσιμα τον στόχο τους για πληθωρισμό στο 2%, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουνίου, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της τράπεζας να διατηρήσει τα επιτόκια εξαιρετικά χαμηλά παρά τις αυξημένες ενδείξεις πίεσης στις τιμές.

Ορισμένοι από το εννεαμελές δ.σ. είδαν τις αυξήσεις των τιμών να διευρύνονται και να οδηγούν σε αλλαγές στις μακροχρόνια αντιλήψεις ότι ο πληθωρισμός και οι μισθοί δεν θα αυξηθούν στο μέλλον, σύμφωνα με τα πρακτικά.

Ωστόσο τα μέλη συμφώνησαν ότι η οικονομία χρειαζόταν μαζική νομισματική στήριξη για να αντιμετωπίσει το πλήγμα από την αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων και από τις στρεβλώσεις στην προμήθεια, που προκάλεσαν τα lockdowns στην Κίνα.

Στη συνεδρίαση του Ιουνίου, η BoJ διατήρησε τα ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια και δεσμεύτηκε να διατηρήσει το πλαφόν στις αποδόσεις των ομολόγων με απεριόριστες αγορές, αντισταθμίζοντας ένα κύμα νομισματικής σύσφιξης παγκοσμίως, σε μια επίδειξη αποφασιστικότητας να επικεντρωθεί στην υποστήριξη της μέτριας ανάκαμψης.

"Η BoJ πρέπει να διατηρήσει τη νομισματική χαλάρωση μέχρι οι αυξήσεις των μισθών να γίνουν μια τάση και να βοηθήσει την Ιαπωνία να πετύχει τον στόχο των τιμών της τράπεζας με βιώσιμο και σταθερό τρόπο", ανέφερε ένα μέλος.