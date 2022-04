Με άνοδο έκλεισε το πετρέλαιο, με φόντο το "άρωμα" ευρωπαϊκού εμπάργκο στη Ρωσία

Με άνοδο έκλεισαν την Πέμπτη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όχι όμως στα υψηλά ημέρας, υπό το φάσμα ενός πιθανού εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο βρίσκεται υπό εξέταση.

Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, πετρέλαιο τύπου Brent παράδοσης Ιουνίου, πρόσθεσε 1,53 δολ. ή 1,4%, στα 108,33 δολ. το βαρέλι ενώ, στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Ιουνίου κέρδισε 1,60 δολάρια ή 1,6%, κλείνοντας στα 103,79 δολ. το βαρέλι, έχοντας φτάσει νωρίτερα να διαπραγματεύεται έως και στα 105,42 δολ.

Οι χώρες της ΕΕ πλησιάζουν στη διαμόρφωση ενός σχεδίου για κλιμακωτή αλλά οριστική διακοπή των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ διεθνών μέσων ενημέρωσης. Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προχωρήσει σε πετρελαϊκό εμπάργκο κατά της Ρωσίας λόγω της εισβολής της τελευταίας στην Ουκρανία, ενώ η ΕΕ έχει κινηθεί πιο αργά σε αυτό το ζήτημα, λόγω του πολύ υψηλότερου βαθμού εξάρτησής της από τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους.

"Το πιο πιθανό είναι μία κλιμακωτή απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο, περίπου όπως εκείνη που βλέπουμε από τον ρωσικό άνθρακα", ανέφερε ο Γουόρεν Πάτερσον, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην ING, σε σημείωμά του.

"Μια σταδιακή απαγκίστρωση θα δώσει χρόνο στις εμπορικές ροές να αναπροσαρμοστούν πιο ομαλά κι έτσι η επίδραση στην τιμή θα είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με μια απότομη διακοπή", ανέφερε.

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν ανέφερε την Πέμπτη, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να απεξαρτηθεί από τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους, ωστόσο προειδοποίησε ότι ένα γενικό εμπάργκο στις ενεργειακές εισαγωγές από τη Ρωσία θα οδηγούσε σε εκρηκτικές αυξήσεις τιμών στην Ευρώπη, σύμφωνα με έκθεση της The Hill.

Η κ. Γέλεν "συνειδητοποιεί ότι μια συνολική απαγόρευση του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου θα είχε βαριές επιπτώσεις στην οικονομία της Ευρώπης", σημείωσε ο Phil Flynn, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην The Price Futures Group.

Πρόσθεσε δε ότι τα αποθέματα στα διυλιστήρια των ΗΠΑ βρίσκονται επικίνδυνα χαμηλά, στα χαμηλότερα επίπεδά τους από το 2008 και - εάν η Ρωσία διακόψει την παροχή στην Ευρώπη, τα αποθέματα στις ΗΠΑ θα συμπιεστούν έτι περαιτέρω.

Την ώρα που η Μόσχα έκανε λόγο για προσχέδιο συμφωνίας για τη λήξη του πολέμου, το οποίο υπέβαλε στο Κίεβο, ΗΠΑ και σύμμαχοί τους στέλνουν βαρύ εξοπλισμό στην Ουκρανία προκειμένου η τελευταία να αντιμετωπίσει τη ρωσική επίθεση στα βιομηχανικά ανατολικά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας σημειώνει ότι η Ρωσία θέλει να επιδείξει σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες εν όψει των εορτασμών της 9ης Μαΐου, επετείου της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας.

Τα προβλήματα πάντως δεν αφορούν μόνον τη μείωση της πετρελαϊκής παραγωγής της Ρωσίας και τη μείωση των εξαγωγών της, αλλά και ζητήματα με τη μεταφορά πετρελαίου παραγωγής Λιβύης και με επισκευές αγωγών στο Καζακστάν.

Η National Oil Corporation της Λιβύης ανακοίνωσε συγκεκριμένα ότι 550.000 βαρέλια ημερησίως χάνονται λόγω αποκλεισμού μεγάλων πετρελαιοπηγών και τερματικών σταθμών εξαγωγής, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι παραγωγοί στις ΗΠΑ, ωστόσο, φαίνεται να επιταχύνουν τον βηματισμό τους, με τη συνολική πετρελαϊκή παραγωγή στη χώρα να αυξάνεται κατά 100.000 βαρέλια, στα 11,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα την εβδομάδα που έληξε στις 15 Απριλίου, στα υψηλότερα επίπεδα παραγωγής από τα τέλη Απριλίου του 2020.

Άνοδος για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη εν αναμονή... πληρωμών σε ρούβλι

Στην Ευρώπη, το φυσικό αέριο έφτασε να ενισχύεται έως και κατά 9,4%, μετά από μία εβδομάδα σταθεροποίησης. Η απαίτηση της Ρωσίας για πληρωμή σε ρούβλια από "μη φιλικές" χώρες κυριαρχεί στη σκέψη των παραγόντων της αγοράς, εν μέσω προειδοποιήσεων ότι η προσφορά μπορεί να μειωθεί απότομα εάν οι αγοραστές δεν προσαρμοστούν στο νέο σύστημα πληρωμών που ζητά ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ωστόσο, μια σταθερή ροή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) κρατά ακόμη τις τιμές σε "λογικά" πλαίσια.

Το ολλανδικό συμβόλαιο φυσικού αερίου, σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, έκλεισε με άνοδο 6,2%, στα 100 ευρώ η μεγαβατώρα, ενώ είχε ενισχυθεί κατά 0,5% και την Τετάρτη. Το αντίστοιχο βρετανικό συμβόλαιο ενισχύθηκε κατά 6,2%.