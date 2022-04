Πετρέλαιο: Κέρδη 9% στην εβδομάδα, με φόντο το επερχόμενο εμπάργκο ΕΕ στη Ρωσία

Με κέρδη τόσο στην ημέρα όσο και στην εβδομάδα ολοκλήρωσαν την συντετμημένη λόγω Μεγάλης Παρασκευής των Καθολικών εβδομάδα συναλλαγών οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μετά από τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ότι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετοιμάζουν προσχέδιο απόφασης επιβολής εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο.

Τα κέρδη της Πέμπτης οδήγησαν το πετρέλαιο σε κέρδη περί το 9% σε εβδομαδιαία βάση.

Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, πετρέλαιο τύπου Brent παράδοσης Ιουνίου, πρόσθεσε 2,92 δολ. ή 2,7%, στα 111,70 δολ.

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Μαΐου κατέγραψε άνοδο 2,70 δολ. ή 2,6%,, στα 106,95 δολ. το βαρέλι.

Αμφότερα έκλεισαν έτσι στα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 30 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία του Dow Jones Market Data.



Οι New York Times δημοσίευσαν νωρίτερα σήμερα ρεπορτάζ με βάση το οποίο αξιωματούχοι της ΕΕ ετοιμάζουν προσχέδιο απόφασης απαγόρευσης εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία στις 27 χώρες - μέλη της Ένωσης. Η ΕΕ έχει επιβάλει διαφόρων ειδών κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ωστίοσο έχει σταθεί διστακτική στην επιβολή πετρελαϊκού εμπάργκο στη Μόσχα, λόγω της εξάρτησης πολλών χώρων από το ρωσικό πετρέλαιο.

Αξιωματούχοι και διπλωμάτες της Ένωσης των 27 δήλωσαν ότι η ΕΕ κινείται προς επιβολή κλιμακωτού εμπάργκο σχεδιασμένου με τρόπο που να επιτρέπει στη Γερμανία και σε άλλες χώρες να αποκτήσουν εναλλακτικές λύσεις για πετρελαϊκές προμήθειες. Ανάλογα μέτρα ελήφθησαν από την ΕΕ για την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού άνθρακα τον περασμένο μήνα.

Τα κράτη-μέλη θα συζητήσουν το εμπάργκο μετά τον β' γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, στις 24 Απριλίου, σημειώνουν οι New York Times.

"Δεδομένου ότι η εικόνα της προσφοράς δείχνει θολή, η μόνη δυνατή αποσυμπίεση θα ερχόταν από μια περικοπή της ζήτησης", σημειώνει ο Manish Raj, CFO στην Velandera Energy Partners, μιλώντας στον ιστότοπο MarketWatch.

Για την εβδομάδα, το Brent κατέγραψε άνοδο 8,7%, ενώ το WTI 8,8%.

"The Russian war in Ukraine looks like it will increase the risks of major oil product shortages, despite Biden’s premature Strategic Petroleum Reserve (SPR) release,” said Phil Flynn, senior market analyst at The Price Futures Group, in a daily note. "Growing pressure on buyers of Russian oil to cut off funding for [Russian President Vladimir] Putin’s war machine is giving the market underlying support.”