Ράλι πάνω από τα $42.000 για το bitcoin μετά την... κατά λάθος δήλωση Γέλεν

Ιδιαίτερα θετικά δείχνουν να αξιολογούν οι αγορές κρυπτονομισμάτων τα στοιχεία για την επικείμενη ρυθμιστική παρέμβαση των ΗΠΑ που αποκάλυψε χτες, άθελά της όπως προκύπτει, η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν, με το bitcoin να ξεπερνά και τα 42.000 δολάρια.

Ειδικότερα, σε δήλωση που αναρτήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα στον ιστότοπο του ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ και στη συνέχει αφαιρέθηκε, η κ. Γέλεν ανέφερε ότι το επικείμενο προεδρικό διάταγμα του Τζο Μπάιντεν για τα κρυπτονομίσματα θα συνιστά μια "εποικοδομητική προσέγγιση για τη ρύθμιση της βιομηχανίας των ψηφιακών νομισμάτων που θα υποστηρίζει την υπεύθυνη καινοτομία".

Σύμφωνα δε με τη δήλωση, το ΥΠΟΙΚ θα συνεργαστεί "με συναδέλφους από άλλες υπηρεσίες προκειμένου να συντάξει μια έκθεση για το μέλλον του χρήματος και των συστημάτων πληρωμών".

Το λεκτικό της δήλωσης αλλά και η γενικότερα ήπια προσέγγιση έδειξε να αμβλύνει άμεσα τις ανησυχίες για μια επιθετική παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης, δίνοντας σήμα ανόδου από χτες το βράδυ στην αγορά των ψηφιακών νομισμάτων.

Σε αυτό το κλίμα, η ναυαρχίδα των κρύπτο, το bitcoin σημειώνει ράλι 8,7% και κινείται στα 42,339 δολάρια, σύμφωνα με το coindesk, ενώ ανοδική πορεία ακολουθούν και άλλες σημαντικές ισοτιμίες.

Ειδικότερα, το ethereum ενισχύεται κατά 6,5% ιστα 2.755 δολάρια, το solana σημειώνει άνοδο 6% κινούμενο στα 88,4 δολ., και το luna πραγματοποιεί ισχυρό άλμα άνω του 20% στα 98,55 δολάρια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, όπως αναφέρει το coindesk, η συνολική αξία των θέσεων short σε κρυπτονομισμάτα που ρευστοποιήθηκαν τις τελευταίες 12 ώρες, ξεπερνούν τα 95 εκατ. δολάρια.

Όπως επισημαίνει ο Yuya Hasegawa, αναλυτής στο ιαπωνικό ανταλλακτήριο Bitbank, "η δήλωση Γέλεν χαιρετίστηκε από την αγορά καθώς δείχνει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του κλάδου, αντί στην επιβολή μη ρεαλιστικών κανονισμών".

Στο ίδιο κλίμα, ο συνιδρυτής της πλατφόρμας Gemini, Cameron Winklevoss, έκανε λόγο σε ανάρτησή του για "εποικοδομητική προσέγγιση”, δηλώνοντας ότι "ανυπομονεί να συνεργαστεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσουμε ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν πρωτοπόροι στα κρυπτονομίσματα".

I applaud this constructive approach to thoughtful crypto regulation and look forward to working together with the various stakeholders to ensure that the US remains a leader in crypto.