Μικρή υποχώρηση από τα νέα υψηλά 14ετίας για το πετρέλαιο

Πτωτικά ολοκλήρωσαν τελικά τις σημερινές συναλλαγές τους τα συμβόλαια του πετρελαίου, αν και στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας συνέχιζαν ακάθεκτα το ανοδικό ράλι των τελευταίων ημερών με την τιμή του αργού να αγγίζει ακόμα και τα 120 δολάρια.

Συγκεκριμένα, το ευρωπαϊκό Brent Μαΐου έκλεισε στα 110,73 δολάρια το βαρέλι, με την τιμή του να έχει υποχωρήσει κατά 2,2 δολάρια ή 1,95%, έχοντας όμως καταγράψει νέο υψηλό 14 ετών ενδοσυνεδριακά φτάνοντας ως και τα 119,84 δολάρια.

Παρομοίως, το αμερικανικό WTI στο πλέον ενεργό συμβόλαιο Απριλίου ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με πτώση 2,6% ή 2,9 δολάρια στα 107,67 δολάρια. το βαρέλι, ενώ στο υψηλό ημέρας έχει πιάσει τα 116,57 δολάρια.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζει να ωθεί τις τιμές του πετρελαίου ολοένα και υψηλότερα, με την αγορά να ελπίζει πλέον σε επίσπευση της διεθνούς συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, που θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκαταστήσει την παραγωγή της περιορίζοντας έτσι την πίεση στην προσφορά.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σημείωμα της PVM στους πελάτες της, "εάν δεν υπάρξει αισθητή αποκλιμάκωση της έντασης στην Ουκρανία με αμοιβαίες παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές, ή δεν επιτραπεί άμεσα στο Ιράν να επιστρέψει στην αγορά, ώστε να ξεκινήσει να πουλά τα αποθέματά του προτού αυξήσει την παραγωγή, η ανοδική πορεία δεν αναμένεται να αναχαιτιστεί".

Σε αυτό κλίμα άλλωστε, τα συμβόλαιο του αργού ανέκοψαν την ανοδική πορεία τους και πέρασαν σε αρνητικά πρόσημα, όταν Ιρανός δημοσιογράφος ανέφερε στο twitter ότι επίκειται συμφωνία εντός των επόμενων 72 ωρών.

I have received definitive news that within the next 72hours the nuclear deal will be signed in Vienna.Even if it might take a couple of days more or so,what appears to be certain is that the deal will be reached.#Iran's #oil is returning to the market under golden circumstances