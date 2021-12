Βαριές απώλειες στις ευρωαγορές στη σκιά της όμικρον

Με βαριές απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον STOXX 600 να υποχωρεί σε χαμηλό δύο εβδομάδων εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών ότι και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ολλανδίας που ανακοίνωσε το Σάββατο την επιβολή lockdown μέχρι τις 14 Ιανουαρίου για να αντιμετωπίσει την επέλαση της μετάλλαξης όμικρον.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχώρησε σε ποσοστό 1,4% στις 467,35 μονάδες με αρνητικό πρωταγωνιστή τις εξορυκτικές επιχειρήσεις και τις αυτοκινητοβιομηχανίες με βουτιά άνω του 2%.

Οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο της μετάλλαξης όμικρον στην οικονομική ανάκαμψη επανήλθαν στο προσκήνιο μετά την ανακοίνωση ενός νέου lockdown στην Ολλανδία από τον πρωθυπουργό της χώρας, Μαρκ Ρούτε ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος ενός νέου άλματος των κρουσμάτων COVID-19 λόγω της μετάλλαξης όμικρον. Αυτό είναι το τέταρτο lockdown για τη χώρα.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν μέτρα για τον περιορισμό των συναθροίσεων καθώς βλέπουν τα κρούσματα να αυξάνονται με αλματώδη ρυθμό. Οι αναφορές στα διεθνή πρακτορεία για ένα νέο lockdown στη Βρετανία μετά τα Χριστούγεννα πληθαίνουν, παρά τις διαψεύσεις της βρετανικής κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπόρις Τζόνσον έκανε λόγο σήμερα για μια "εξαιρετικά δύσκολη" κατάσταση.

Ενθαρρυντικά λειτούργησε πάντως η ανακοίνωση της Moderna ότι η ενισχυτική δόση του εμβολίου της κατά της Covid-19 φαίνεται να προστατεύει και κατά της υπερμεταδοτικής μετάλλαξης όμικρον στις εργαστηριακές δοκιμές

Στο ταμπλό, ο γερμανικός DAX σημείωσε βουτιά 1,9% στις 15.239,67 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,8% στις 6.870,10 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 1% στις 7.198,03 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB υποχώρησε κατά 1,6%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε στο -0,8%.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, η BNP Paribas ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,5% μετά την ανακοίνωση της γαλλικής τράπεζας ότι συμφώνησε να πουλήσει την αμερικανική θυγατρική της, Bank of the West, στο καναδικό BMO Financial Group για περίπου $16,3 δισ.