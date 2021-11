Wall: Νέο τριπλό ρεκόρ - Έβδομο σερί για S&P 500 και Nasdaq

Με κέρδη και νέα ρεκόρ έκλεισαν και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street την Παρασκευή στον απόηχο των ισχυρών στοιχείων που ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα για την αμερικανική αγορά εργασίας. Σημειώνεται ότι οι S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν το έβδομο σερί ρεκόρ τους ενώ με άνοδο έκλεισαν επίσης και οι τρεις δείκτες και σε επίπεδο εβδομάδας.

Τα ενθαρρυντικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα για την απασχόληση οδηγούν σε νέα ρεκόρ και τους τρεις δείκτες. Τα στοιχεία έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε άλλες 531.000 θέσεις εργασίας τον προηγούμενο μήνα, μετά την ανοδικά αναθεωρημένη αύξηση του Σεπτεμβρίου κατά 312.000 θέσεις από 194.000 αρχικά.

Η ανεργία παράλληλα υποχώρησε στο 4,6% τον Οκτώβριο από 4,8%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού παρέμεινε αμετάβλητο στο 61,6%.

Σημειώνεται ότι οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Bloomberg έκαναν λόγο για 450.000 θέσεις εργασίας με την ανεργία να υποχωρεί στο 4,7%.

Ο αυξημένος ρυθμός των προσλήψεων δείχνει ότι περισσότεροι Αμερικανοί επιστρέφουν στην αγορά εργασίας καθώς ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας στην οικονομία έχει υποχωρήσει σημαντικά και οι εργοδότες προσφέρουν υψηλότερους μισθούς. Οι ωριαίοι μισθοί αυξήθηκαν περαιτέρω τον Οκτώβριο και πλέον εμφανίζουν αύξηση 4,9% τους τελευταίους 12 μήνες, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν 11 cents ή 0,4% στα $30,96.

Δείκτες - Στατιστικά

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones, κατέγραψε κέρδη 203,72 μονάδων ή 0,56% και έκλεισε στις 36.327,95 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 πρόσθεσε 17,47 μονάδες ή 0,37% στις 4.697,53 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε κατά 31,3 μονάδες ή 0,20% στις 15.971,60 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, οι Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq σημείωσαν άνοδο 1,4%, 2% και 3,1% αντίστοιχα.

Από τις 30 μετοχές του Dow Jones, 19 έκλεισαν με άνοδο και οι υπόλοιπες με πτώση. Ειδικότερα, των κερδών ηγήθηκαν οι μετοχές των Boeing, Visa και Walt Disney με άνοδο 5,37%, 3,78% και 3,14% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, των απωλειών ηγήθηκαν οι μετοχές των Merck, Home Depot και Johnson & Johnson με πτώση 9,86%, 1,02% και 0,71% αντίστοιχα.

Στο "μέτωπο" του κορονοϊού, η Pfizer ανακοίνωσε ότι το χάπι που έχει αναπτύξει κατά της Covid-19 σε συνδυασμό με φάρμακο κατά του HIV, μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου κατά 89% σε ενήλικες υψηλού κινδύνου που έχουν εκτεθεί στον ιό.

Η φαρμακευτική ανακοίνωσε παράλληλα ότι αναμένει να καταθέσει τα ευρήματα στον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για έγκριση έκτακτης ανάγκης "το νωρίτερο δυνατό".

Υπενθυμίζεται ότι η Merck ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ότι η πειραματική θεραπεία που έχει αναπτύξει μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου κατά 50%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμής τελικού σταδίου.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Uber Technologies Inc. ανακοίνωσε χθες ότι τα έσοδα του τρίτου τριμήνου ενισχύθηκαν μετά την άρση των μέτρων περιορισμού, με τις ζημιές ωστόσο να υπερδιπλασιάζονται.

Έσοδα και κέρδη ρεκόρ ανακοίνωσε για το τρίμηνο από την πλευρά της η Airbnb Inc. Ισχυρά κέρδη και πωλήσεις, αλλά λιγότερους από το αναμενόμενο μηνιαίους χρήστες, ανακοίνωσε η Pinterest Inc. Χαμηλότερα των εκτιμήσεων ήταν τα έσοδα της Square Inc. για το τελευταίο τρίμηνο, ενώ η GoPro Inc. ανακοίνωσε αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προβλέψεις.