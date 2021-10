Μετοχές: Year-end ράλι βλέπουν οι αναλυτές

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Οι αντιστάσεις και οι άμυνες που έδειξε το Χρηματιστήριο Αθηνών τον Οκτώβριο, σε συνδυασμό με πληθώρα θετικών νέων και εξελίξεων, στρώνουν το έδαφος για ένα εντυπωσιακό κλείσιμο του έτους και το γνωστό "ράλι του Αϊ-Βασίλη" ή "Santa Claus rally". Αν και εν όψει της αύξησης κεφαλαίου της ΔΕΗ οι επενδυτές "κρατούν" κεφάλαια, "στεγνώνοντας", έτσι, τον τζίρο και προχωρώντας σε ήπιες επιλεκτικές ρευστοποιήσεις, οι προσδοκίες για ριμπάουντ στο τελευταίο δίμηνο, ίσως και παρόμοιο με αυτό του τέλους του 2020, ενισχύονται σημαντικά, με "κλειδί" τον αναζωογονημένο τραπεζικό κλάδο, αρκεί βέβαια να το επιτρέψει το διεθνές κλίμα.

Προσπερνώντας το... αγκάθι της επεισοδιακής συνεδρίασης της περασμένης Δευτέρας, η οποία λόγω τεχνικών προβλημάτων κατέληξε να έχει διάρκεια μόλις δύο ωρών −για ό,τι μπορεί να σημαίνει για την εικόνα και την αξιοπιστία της ελληνικής αγοράς προς τους επενδυτές, τη στιγμή μάλιστα που βασικός στόχος είναι η προσέλκυση εισροών και μακροπρόθεσμων χαρτοφυλακίων, πείθοντας τους επενδυτές για το ισχυρό ελληνικό story−, καθώς και την παραίτηση του CEO του Χ.Α., Σωκράτη Λαζαρίδη, που αφήνει ερωτηματικά τόσο στους εγχώριους όσο και στους ξένους επενδυτές, τα "υλικά" για ένα καλό φίνις είναι "εκεί".

Όπως σημειώνουν εγχώριοι αναλυτές, οι ταυτόχρονες θετικές αναφορές κορυφαίων επενδυτικών οίκων για το Ελληνικό Χρηματιστήριο και την ελληνική οικονομία αποτέλεσαν τους καταλύτες για την αποφασιστική διάσπαση των 900 μονάδων του Γενικού Δείκτη. Η ήπια υποβάθμιση της στάσης της Morgan Stanley, η οποία έθεσε σε equalweight τις ελληνικές μετοχές, τη στιγμή που πριν από μερικές ημέρες η HSBC επιβεβαίωσε τη δική της overweight στάση, δεν επηρέασε την αγορά, δεδομένου ότι ο οίκος τόνισε πως συνεχίζει να εκτιμά πως το ελληνικό story παραμένει ένα ισχυρό στοίχημα. Παράλληλα, η τεχνική ανάλυση προσδιορίζει τις 915 μονάδες ως το εγγύτερο όριο αντίστασης για το Χ.Α., με το σημαντικό να είναι ο Γενικός Δείκτης να διατηρήσει τις άμυνες αλλά και τις διαθέσεις για άνοδο.

Συνέχιση των θετικών καταλυτών

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται συνέχιση των θετικών καταλυτών για το Χ.Α. με μπαράζ εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, την εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών της MSCI και την ετυμηγορία της Moody’s για την ελληνική οικονομία, με τη σιγή που τήρησε η S&P, η οποία δεν δημοσίευσε την προγραμματισμένη έκθεσή της προς την Ελλάδα, να μη μεταφράζεται ως αρνητική, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας έκτακτης αξιολόγησης.

Η Citi σχολίασε αυτή την εξέλιξη επισημαίνοντας πως και η ίδια δεν ανέμενε κάποια αναβάθμιση. Κατά την αξιολόγηση του Απριλίου, όπως σημείωσε, όταν αναβάθμισε την Ελλάδα στο "ΒΒ" με θετικές προοπτικές, ο οίκος τόνισε πως η περαιτέρω αναβάθμιση θα έρθει εάν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις συνεχιστούν παράλληλα με μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη και βελτιωμένες δημοσιονομικές επιδόσεις. Κατά την άποψη της αμερικανικής τράπεζας, η S&P χρειάζεται να δει περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την απορρόφηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και την απόφαση της ΕΚΤ για συνέχιση της επιλεξιμότητας των ελληνικών ομολόγων στο QE μετά το τέλος του PEPP.

Μια θετική έκθεση από τη Moody’s τον Νοέμβριο αναμφίβολα, πάντως, θα αποτελέσει ισχυρό σήμα για την Ελλάδα και τα ελληνικά assets και εν όψει της κρίσιμης συνεδρίασης της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της Ελλάδας στα νέα δεδομένα της ποσοτικής χαλάρωσης μετά τη λήξη του PEPP τον Μάρτιο του 2022.

Οι αντιστάσεις και γενικότερα το momentum που έχει αποκτήσει ο τραπεζικός δείκτης τις τελευταίες ημέρες σίγουρα αποτελεί σημαντικό καταλύτη για την περαιτέρω πορεία του Χ.Α. Όπως σχολιάζει ο Νίκος Καυκάς, υπεύθυνος του τμήματος ανάλυσης της Depolas Investment Services, ο τραπεζικός δείκτης, αλλά και δεικτοβαρείς εισηγμένες όπως ΟΤΕ, Coca-Cola και Jumbo είναι εκείνες που ενδέχεται να πρωταγωνιστήσουν ώστε να κατοχυρωθούν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών, ήτοι οι 930 μονάδες. Η συνέχεια, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες και κυρίως από το διεθνές κλίμα. O αναλυτής επισημαίνει ότι αυτό που είναι σημαντικό τεχνικά είναι οι τοπικοί πυθμένες της αγοράς να είναι ολοένα και υψηλότεροι.

Προσδοκίες για ισχυρό ράλι προς το τέλος του έτους

Έπειτα από την πορεία του Οκτωβρίου αλλά και τις εξελίξεις διεθνώς και εγχωρίως, δημιουργούνται προσδοκίες για ένα θετικό φινάλε της φετινής χρονιάς στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, όπως εκτιμούν εγχώριοι αναλυτές.

Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος Χρηματιστηριακή, η χρηματοοικονομική κρίση στην Κίνα αποφεύγεται, προσώρας τουλάχιστον, ενώ η Fed όσο και η EKT διαμηνύουν ότι δεν θα δρομολογήσουν τη μείωση των παρεμβατικών επιτοκίων τους εντός του 2022. Με τα δεδομένα αυτά, οι αναταράξεις των ασιατικών αγορών εξομαλύνονται, στις αμερικανικές αγορές οι δείκτες επανέρχονται στα ιστορικά υψηλά και στην Ευρώπη οι δείκτες ανακάμπτουν μετά τον πτωτικό Σεπτέμβριο.

Στο Ελληνικό Χρηματιστήριο οι ξένοι οίκοι αναφέρονται με θετικό τρόπο τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για το Χρηματιστήριο, το εγχείρημα της ΑΜΚ της ΔΕΗ βρίσκεται στην τελική του φάση και, παράλληλα, υπάρχουν πολλά θετικά γεγονότα, όπως η έλευση της ιταλικής Financieri για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, η ενεργειακή συμφωνία Ελλάδος –Αιγύπτου - Κύπρου, ενώ δεδομένη θεωρείται η αναβάθμιση του ΑΔΜΗΕ, αφού η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος.

Έτσι, και με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο, που σταδιακά εκκαθαρίζει τα κόκκινα δάνεια, ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε τις 900 μονάδες και βλέπει αισιόδοξα τη συνέχεια. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι τον επόμενο μήνα αναμένεται η αναδιάρθρωση των δεικτών της MSCI, με την προσδοκία αύξησης του αριθμού ελληνικών μετοχών, και η Moody’s είναι πιθανό να αναβαθμίσει την Ελλάδα, το σενάριο ανοδικής κίνησης του Γενικού Δείκτη στο τελευταίο δίμηνο του έτους (year-end rally) είναι πιθανό να συμβεί, αρκεί να υπάρξει συναλλακτική αναβάθμιση και να μη διαταραχθεί το εξωτερικό περιβάλλον από δυσμενείς για την επενδυτική ψυχολογία εξελίξεις.

Το Χ.Α. χτίζει δυναμική ανόδου, σχολιάζει από την πλευρά του ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Securities. Όπως επισημαίνει, "εδραίωσε" τις 900 μονάδες ακολουθώντας το διεθνές κλίμα, ενώ βασικός αρωγός της ανοδικής κίνησης ήταν ο τραπεζικός κλάδος, η συμπεριφορά του οποίου έχει αλλάξει σημαντικά μετά τις πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίου αλλά και την προσθήκη σε δείκτες που παρακολουθούν κυρίως διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Η πορεία του Οκτωβρίου, σε συνδυασμό με την υποστήριξη από τα επιχειρηματικά νέα (ΔΕΗ, αποτελέσματα εταιρειών, επιχειρηματικές συμφωνίες), δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα year-end rally στην ελληνική αγορά, κλείνοντας την ψαλίδα των αποδόσεων με τις ξένες αγορές.

Βελτιωμένες εκτιμήσεις

Σε νέα έκθεσή της η Citi παρουσίασε τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της για τις αποτιμήσεις των διεθνών αγορών. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η αμερικανική τράπεζα βελτίωσε για μία ακόμα φορά τις προβλέψεις, με την εκτιμώμενη αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών εισηγμένων να τοποθετείται ακόμα πιο υψηλά, τη στιγμή που μέχρι πρόσφατα, μάλιστα, εκτιμούσε πως θα είναι αρνητική.

Πιο αναλυτικά, βλέπει πλέον πως τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται φέτος να αυξηθούν κατά 1,5% (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών), από αύξηση μόλις 0,5% που ανέμενε λίγες εβδομάδες πριν και από πτώση 0,5% σε ετήσια βάση που προέβλεπε στις αρχές του μήνα, ενώ το 2022 εκτιμά ότι θα αυξηθούν κατά 24,9%, που θα είναι και η υψηλότερη αύξηση στην Ευρώπη, αλλά και σε σχέση με τον μέσο όρο σε αναδυόμενες αγορές, ανεπτυγμένες αγορές και ΗΠΑ.

Πιο αναλυτικά, εκτιμά πως η κερδοφορία των ευρωπαϊκών εταιρειών θα αυξηθεί το 2022 κατά 6,2%, των αναδυόμενων αγορών κατά 5,8%, των ανεπτυγμένων κατά 7,5% και των αμερικανικών εταιρειών κατά 7,4%.

Ο εκτιμώμενος δείκτης P/Ε στην ελληνική αγορά για το 2021 διαμορφώνεται στο 12,3x, ενώ για το 2022 θα κινηθεί στο 9,8x. Συγκριτικά, το P/E στην αγορά των ΗΠΑ, από 23,3 φέτος, θα κινηθεί στο 21,6 το 2022, ενώ στην Ευρώπη από 16 φέτος στο 15,1 το 2022.

Τέλος, στα επίπεδα του 3,6% διαμορφώνεται παράλληλα η εκτιμωμένη μερισματική απόδοση των ελληνικών μετοχών, πάνω από τον μέσο όρο σε Ευρώπη, ΗΠΑ και παγκόσμιες αγορές, που τοποθετείται στο 3%, 1,3% και 1,8% αντίστοιχα.

Οι τράπεζες στο προσκήνιο

Όπως προαναφέραμε, ο τραπεζικός κλάδος αποτέλεσε το κλειδί για την πορεία του Χ.Α. τον Οκτώβριο και αναμένεται να είναι από τους πρωταγωνιστές του year-end ράλι. Όπως σχολιάζουν οι αναλυτές, σταδιακά οι περισσότερες συστημικές τράπεζες προσεγγίζουν τα προ πανδημίας επίπεδα διαπραγμάτευσης, υποστηριζόμενες από τη θετικότερη προοπτική που καταγράφεται στην πορεία του ΑΕΠ για φέτος και του χρόνου, καθώς και από την πρόοδο που έχει συντελεστεί στη μείωση των κόκκινων δανείων.

Χαρακτηριστική είναι έκθεση της BNP Paribas, η οποία εντοπίζει ευκαιρίες στα τραπεζικά ομόλογα, τη στιγμή που η επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις αγορές έχει εδραιωθεί, με την Πειραιώς να εκδίδει το πρώτο πράσινο ομόλογό της την εβδομάδα που πέρασε και με ανάλογη κίνηση να αναμένεται από τη Eurobank. Από το 2019, και ειδικά εντός του 2021, οι ελληνικές τράπεζες βγαίνουν στις αγορές με στόχο την επίτευξη των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities - MREL), συναντώντας ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές υψηλής απόδοσης.

"Οι 12 άθλοι του Ηρακλή έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί", με τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο να έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση χάρη στο πολύ επιτυχημένο αυτό σχέδιο για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σημείωσε η BNP Paribas σε νέα έκθεσή της. Η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα που πετυχαίνει μονοψήφιο δείκτη NPEs, με την Εθνική Τράπεζα να ακολουθεί, όπως πρόσθεσε, ενώ τονίζει πως τον μεγαλύτερο καταλύτη για την πορεία των senior ομολόγων των ελληνικών τραπεζών θα αποτελέσει η επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα, κάτι το οποίο, ωστόσο, δεν αναμένεται πριν τους επόμενους 24 μήνες

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνει η γαλλική τράπεζα, το σχέδιο "Ηρακλής" έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο, όπως ήταν και το ιταλικό πρόγραμμα GACS, και αποτελεί το βασικό "εργαλείο" της μείωσης του κινδύνου από τα NPEs στους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών. Η Eurobank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής Mexico πριν από μερικές ημέρες και, έτσι, θα γίνει η πρώτη ελληνική τράπεζα που θα έχει μονοψήφιο δείκτη NPEs, ενώ πολύ σύντομα θα την ακολουθήσει και η Εθνική Τράπεζα, και στη συνέχεια σειρά έχουν η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς.

Η μείωση αυτή των NPEs που σημειώνουν οι ελληνικές τράπεζες σημαίνει ότι το μέγεθος του ισολογισμού τους μετά το τέλος της εκκαθάρισης θα είναι κάπως μικρότερο, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στην ανάγκη τους τόσο για άντληση κεφαλαίων όσο και για επιλέξιμα μέσα για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) έως το τέλος του 2025 − ημερομηνία κατά την οποία οι απαιτήσεις MREL θα είναι δεσμευτικές για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της BNP Paribas, οι εκδόσεις ομολόγων στις οποίες θα προχωρήσουν στην πενταετία οι ελληνικές τράπεζες θα απορροφηθούν εύκολα από την αγορά. Και αυτό γιατί οι senior τίτλοι των ελληνικών τραπεζών θεωρούνται ελκυστικοί από τους επενδυτές της αγοράς υψηλών αποδόσεων, με τη συμμετοχή τους έως τώρα να είναι υψηλή.

Ωστόσο, πιο μακροπρόθεσμα, το κλειδί για την ελκυστικότητα και την αποδοχή των ομολόγων των ελληνικών τραπεζών από τους επενδυτές θα αποτελέσει η αναβάθμισή τους στην κατηγορία της επενδυτικής βαθμίδας. Και αυτό, όπως επισημαίνει η γαλλική τράπεζα, εξαρτάται απόλυτα από την πορεία των αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας, με την επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα, ωστόσο, να μην αναμένεται μέσα στους επόμενους 24 μήνες.

Παρ’ όλα αυτά, η προοπτική επίτευξης μιας αξιολόγησης "ΒΒ" για τα senior ομόλογα των ελληνικών τραπεζών είναι κάτι παραπάνω από πιθανή βραχυπρόθεσμα. Επί του παρόντος, τα τραπεζικά senior ομόλογα με βαθμολογία "ΒΒ" από τους οίκους αξιολόγησης διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο 100 μ.β. χαμηλότερα από τις εκδόσεις με αξιολόγηση "Β". Η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα είναι, κατά την άποψη της γαλλικής τράπεζας, οι πιο πιθανοί "υποψήφιοι" να επιτύχουν πρώτα την αξιολόγηση "ΒΒ".