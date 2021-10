Ισχυρό sell-off και "πόλεμος" στα ομόλογα – Η αγορά δεν πείθεται και τεστάρει επικίνδυνα την αξιοπιστία της ΕΚΤ

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Εντονότατες πιέσεις ασκούνται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης και ειδικά της ευρωπεριφέρειας, μετά τις χθεσινές δηλώσεις της επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ κατά τη συνέντευξη Τύπου σε συνέχεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβούλιου, καθώς όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν οι αναλυτές, η αγορά δεν πείστηκε από τη δέσμευση της κεντρικής τράπεζας στα πολύ χαμηλά επιτόκια, συνεχίζοντας να στοιχηματίζει στην πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων ακόμη και έως το τέλος του 2022.

Η φράση που χρησιμοποίησε η Λαγκάρντ για να απαντήσει στο ερώτημα εάν οι αγορές προτρέχουν στην αποτίμησή τους για τις αυξήσεις επιτοκίων, ότι δηλαδή "δεν είναι δική μου θέση να το πω αυτό" ("not for me to say"), αν και δεν ήταν τόσο έντονη όσο η περίφημη φράση του Μαρτίου του 2020 "δεν είμαστε εδώ για να μειώνουμε τα spreads" (we are not here to close spreads), η οποία και πυροδότησε ένα σοκ στην αγορά ομολόγων και οδήγησε στη συνέχεια και στην εφαρμογή του PEPP, σίγουρα την θύμισε σε πολλούς.

Τα σχόλια αυτά της Λαγκάρντ ήρθαν μετά το συμπέρασμα της ΕΚΤ που ανακοίνωσε η επικεφαλής της ότι η άνοδος του πληθωρισμού – η οποία ξεπερνά ήδη κατά πολύ τον στόχο του 2% της ΕΚΤ – αν και συνεχίζει να θεωρείται προσωρινό φαινόμενο, θα διαρκέσει περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Το αποτέλεσμα ήταν οι επενδυτές να συνεχίσουν να ποντάρουν σε αύξηση των επιτοκίων ακόμη και τον επόμενο Σεπτέμβριο, εκτοξεύοντας έτσι τις αποδόσεις των ομολόγων της περιοχής και ειδικά των πιο βραχυπρόθεσμων τίτλων.

Η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου εκτινάσσεται σήμερα στο 1,2% (άνοδος κατά 13% και στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 2020 και ακριβώς εκεί που βρισκόντουσαν πριν ξεσπάσει η πανδημία, ενώ στο +0,4% διαμορφώνεται πλέον η απόδοση του 5ετούς με άνοδο κατά 20% όταν τον Σεπτέμβριο διαπραγματευόταν σε αρνητικά επίπεδα. Σημειώνεται πως χάρη και στο PEPP το 10ετές είχε αγγίξει ακόμα και το 0,52%...

Παρόμοιο είναι και το sell-off στα υπόλοιπα ομόλογα της περιφέρειας με την απόδοση του ιταλικού 10ετούς να αυξάνεται κατά 10% και στο 1,085% και του πορτογαλικού κατά 17% και στο 0,477% . Την ίδια στιγμή, το yield στο 10ετές της Γερμανίας πλησιάζει όλο και περισσότερο τα θετικά επίπεδα καθώς διαμορφώνεται στο -0,09% και στα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2019.

Παρατηρητές της αγοράς σημειώνουν ότι η εικόνα των ομολόγων σήμερα δείχνει πως τα οφέλη που έφερε το PEPP σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα κόστη δανεισμού, έχουν σβήσει, μιλώντας για "πόλεμο" των επενδυτών με την ΕΚΤ.

"Ήταν δύσκολο για τη Λαγκάρντ να δώσει μια αξιόπιστη ώθηση έναντι της τιμολόγησης της αγοράς αφού είπε ότι το επίκεντρο αυτής της συνάντησης ήταν μόνο ο πληθωρισμός", όπως σημειώνει ο Antoine Bouvet, στρατηγικός αναλυτής της ING. "Επίσης δίστασε όταν της δόθηκε άλλη μια ευκαιρία. Συνολικά, οι χθεσινές δηώσεις της Λαγκάρντ δεν αρκούν για να ανατρέψουν τις προσδοκίες της αγοράς και να σταματήσουν την αμφισβήτηση για το forward guidance της ΕΚΤ".

Όπως σημειώνει από την πλευρά της η ABN Amro, η ΕΚΤ δεν μπόρεσε να πείσει τις αγορές, με το μήνυμα για τα επιτόκια πολιτικής να μην είναι πολύ ισχυρό. Η Λαγκάρντ σημείωσε ότι "η ανάλυσή μας σίγουρα δεν υποστηρίζει ότι οι προϋποθέσεις του forward guidance ικανοποιούνται, όπως αναμένεται από τις αγορές". Ωστόσο, αυτό το μήνυμα δεν μπήκε στην επίσημη δήλωση Τύπου, η οποία ίσως έδωσε την εντύπωση ότι το σύνολο του Δ.Σ δεν την υποστήριζε, αλλά απλά ήρθε ως απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου. Επιπλέον, όπως προσθέτει η ΑΒΝ Amro, αργότερα όταν η Λαγκάρντ πιέστηκε, πρόσθεσε ότι "δεν είναι η θέση μου να το πω αυτό" εάν δηλαδή οι αγορές προτρέχουν. Επίσης, και εξίσου σημαντικό, η πρόεδρος της ΕΚΤ ουσιαστικά –και για πρώτη φορά– επιβεβαίωσε ότι το PEPP θα λήξει τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Η ανακοίνωση του τέλους του PEPP χωρίς σαφέστερη καθοδήγηση σχετικά με το τι θα γίνει με το κλασσικό QE, το APP, αναστατώνει τις αγορές, εκτοξεύοντας έτσι τα spreads.