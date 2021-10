Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ ο Dow - Πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22.00

Σε τροχιά ρεκόρ παραμένει ο Dow Jones την ώρα που ο S&P 500 υποχωρεί από τα υψηλά ημέρας, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τα σχόλια του Τζερόμ Πάουελ (Federal Reserve) για τον πληθωρισμό και το tapering, και ενώ ο κλάδος της τεχνολογίας δέχεται πιέσεις μετά τα αποτελέσματα γ' τριμήνου που ανακοίνωσαν οι Snap και Intel.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Fed βρίσκεται "σε καλό δρόμο" για να προχωρήσει στη μείωση του προγράμματος αγοράς ομολόγων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, ωστόσο επισήμανε πως είναι "πρόωρη ακόμα η αύξηση των επιτοκίων".

Στην τελευταία του ομιλία ενόψει της συνεδρίασης της Fed -στις 2 και 3 Νοεμβρίου- για τη νομισματική της πολιτική, ο επικεφαλής της εκτίμησε πως οι αυξημένες τιμές του πληθωρισμού αναμένεται να διαρκέσουν περισσότερο απ' ό,τι αναμενόταν και συγκεκριμένα για σημαντικό διάστημα του 2022.

Μετά από αυτές τις αναφορές, ο Dow παραμένει σε επίπεδα ιστορικών υψηλών, ενώ ο S&P 500 έχει απομακρυνθεί από το ενδοσυνεδριακό ρεκόρ του και πλέον κινείται σε αρνητικό έδαφος. Ο βιομηχανικός δείκτης βρίσκει στήριξη στο μπαράζ ισχυρών αποτελεσμάτων που ανακοινώνονται τις τελευταίες ημέρες, υποσκελίζοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, τις επιπτώσεις της πανδημίας και την κινεζική οικονομία.

Σε κλοιό πιέσεων βρίσκεται ο Nasdaq καθόλη τη συνεδρίαση, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Snap και τα κατώτερα του αναμενομένου έσοδα της Intel.

Ειδικότερα, η Snap ανακοίνωσε πως τα έσοδα της για το γ' τρίμηνο διέψευσαν τις προσδοκίες των αναλυτών της Wall Street αφού η διαφημιστική της δραστηριότητα δέχθηκε πλήγμα από τις αλλαγές απορρήτου που εισήγαγε η Apple νωρίτερα φέτος. Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στα 17 σεντς έναντι 8 που ανέμενε η Refinitiv, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,07 δισ. δολάρια έναντι 1,10 δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές. Οι ενεργοί χρήστες παγκοσμίως έφτασαν τα 306 εκατ. έναντι 301,8 που αναμένονταν. Σήμερα, η μετοχή της Snap κατρακυλά κατά 22%.

Ιδιαίτερα υψηλά σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών κέρδη ανακοίνωσε η Intel για το γ΄τρίμηνο, απογοητεύοντας ωστόσο σε σχέση με τις προσδοκίες για τα έσοδά της. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στο 1,71 δολ. επί εσόδων 18,09 δισ. δολ. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας στο τρίμηνο έφτασαν τα 6,82 δισ. δολ. Οι αναλυτές, σε έρευνα του ιστοτόπου Investing.com, ανέμεναν κέρδη ανά μετοχή 1,11 δολ. επί εσόδων 18,24 δισ. δολ. Από τις αρχές του έτους, η μετοχή της Intel έχει κερδίσει 12%, ωστόσο βρίσκεται 18,14% κάτω από το υψηλό 52 εβδομάδων των 68,48 δολ., που πέτυχε στις 12 Απριλίου. Η μετοχή της Intel διαπραγματεύεται με πτώση 11% την Παρασκευή.

Πτωτικά κινούνται και άλλες σημαντικές μετοχές του τεχνολογικού κλάδου: το Facebook χάνει πάνω από 5%, το Twitter περίπου 4% και η Alphabet (μητρική της Google) υποχωρεί κατά 3%.

Μένοντας στο πεδίο των αποτελεσμάτων, την Παρασκευή η American Express ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα για το γ' τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, καθώς επωφελήθηκε από την επιτάχυνση των δαπανών και είχε περαιτέρω ανάκαμψη στις κατηγορίες ταξιδίων και ψυχαγωγίας, οι οποίες είχαν δεχθεί πλήγμα κατά την πανδημία. Τα κέρδη της αυξήθηκαν σε 1,8 δισ. δολάρια ή $2,27 ανά μετοχή από $1,1 δισ. ή $1,30 ανά μετοχή έναν χρόνο πριν. Η μετοχή της προσθέτει άνω του 5%.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχωρούν την Παρασκευή, με το 10ετές να χάνει περίπου 2 μονάδα βάσης στο 1,66%, ενώ το δολάριο διολισθαίνει κατά 0,1%.

Κάποια ανακούφιση έφερε στις αγορές η είδηση πως η Evergrande, ο κινεζικός κολοσσός των ακινήτων που αγωνίζεται τις τελευταίες εβδομάδες να αποφύγει μια άτακτη πτώχευση με απρόβλεπτες συνέπειες στο κινεζικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, μετέφερε $83,5 εκατ. την Παρασκευή σε ειδικό λογαριασμό για την πληρωμή ξένων ομολογιούχων που έχει καθυστερήσει.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως το έλλειμμα του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 2,772 τρισ. δολάρια για τη χρήση του 2021, χαμηλότερα από το ρεκόρ ελλείμματος που σημειώθηκε το προηγούμενος έτος, αλλά εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τεράστιων δαπανών για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού.

Εν τω μεταξύ στο πολιτικό πεδίο, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης στο CNN ότι η προτεινόμενη αύξηση στη φορολογία των εταιριών δεν συγκεντρώνει τις απαραίτητες ψήφους για να περάσει στη Γερουσία.

Δείκτες - Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones κερδίζει 0,25% στις 35.691,02 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 κινείται με μικρές απώλειες της τάξης του 0,2% στις 4.540 μονάδων, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί κατά 0,88% στις 15.080 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow σημειώνει άνοδο της τάξης του 1%, ο S&P 500 προσθέτει 1,2% και ο Nasdaq ενισχύεται κατά 1,9%. Και οι τρεις δείκτες βρίσκονται σε θετικό έδαφος για τρίτο σερί 5νθήμερο.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον Dow, οι 14 κινούνται με θετικό πρόσημο και οι 16 με αρνητικό. Των κερδών ηγείται η American Express και ακολουθούν οι Travelers (+1,37%) και UnitedHealth (+1,33%). Τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει η Intel και ακολουθεί η Honeywell International (-2,36%).

Η Beyond Meat διολισθαίνει κατά 11%, αφού η εταιρεία τροφίμων φυτικής προέλευσης εξέδωσε προειδοποίηση για τα έσοδά της του γ' τριμήνου, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.

Η 23andMe Holding Co. ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι συμφώνησε να καταβάλει 400 εκατ. δολάρια για να εξαγοράσει τη Lemonaid Health Inc., την on demand πλατφόρμα για υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης και φαρμακείων, σε μια προσπάθεια να προσθέσει υπηρεσίες τηλεϊατρικής και παράδοσης συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ωστόσο, η μετοχή της σημειώνει πτώση άνω του 3%.

Η Schlumberger διαπραγματεύεται κατά 0,9% χαμηλότερα την Παρασκευή, αφού η εταιρεία πετρελαϊκών υπηρεσιών ανακοίνωσε μεν κέρδη για το γ' τρίμηνο που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες, αλλά τα έσοδα της σημείωσαν μικρότερη της αναμενόμενης αύξησης.

Η εταιρεία αεροδιαστημικής και δομικών υλικών Honeywell International ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενόμενου κέρδη για το γ' τρίμηνο, αλλά χειρότερα των εκτιμήσεων έσοδα, επικαλούμενη "δύσκολες προκλήσεις" στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η μετοχή της υποχωρεί κατά περίπου 1,8%.

Μάκρο

Στα μάκρο της ημέρας, η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Οκτώβριο, σημάδι ότι η οικονομική ανάπτυξη επιταχύνθηκε στις αρχές του δ' τριμήνου, αν και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και πρώτων υλών έπληξαν τη μεταποίηση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ειδικότερα, ο σύνθετος προκαταρτικός δείκτης PMI της IHS Markit -ο οποίος παρακολουθεί τους κλάδους μεταποίησης και υπηρεσιών- αυξήθηκε στις 57,3 μονάδες τον Οκτώβριο, από τις 55 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι η ένδειξη πάνω από τις 50 μονάδες δείχνει ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα.

Η αναζωπύρωση των κρουσμάτων, εξαιτίας της μετάλλαξης Δέλτα, επιβάρυνε τη ζήτηση για υπηρεσίες σε επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία και αεροπορικά ταξίδια. Μαζί με τις ελλείψεις σε όλους σχεδόν τους κλάδους, η έξαρση των κρουσμάτων περιόρισε την οικονομική δραστηριότητα.

Οι εκτιμήσεις για την αύξηση του ΑΕΠ για το γ' τρίμηνο είναι ως επί το πλείστον κάτω από το ετήσιο ρυθμό 3%. Η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 6,7% το β' τρίμηνο. Η κυβέρνηση πρόκειται να δημοσιεύσει τις προκαταρτικές εκτιμήσεις για το ΑΕΠ γ' τριμήνου την ερχόμενη Πέμπτη.

Η ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτόν τον μήνα οφείλεται στον κλάδο των υπηρεσιών. Ο προκαταρτικός δείκτης PMI του κλάδου υπηρεσιών της IHS Markit ανέβηκε στις 58,2 μονάδες από τις 54,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μέτρηση στις 55,1 μονάδες για τον κλάδο των υπηρεσιών, ο οποίος αντιπροσωπεύει πάνω από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ.