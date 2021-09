Πετρέλαιο: Κέρδη 4,5% και 2,1% στο τρίμηνο για Βrent - WTI

Με κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής το αμερικανικό αργό, ολοκληρώνοντας παράλληλα το έκτο συναπτό τρίμηνο ανόδου, επί τη βάσει των προβλέψεων για αύξηση της ζήτησης, ειδικά μετά την είδηση ότι οι κρατικές ενεργειακές εταιρείες της Κίνας έλαβαν εντολή να αυξήσουν τα αποθέματά τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις ενεργειακές ανάγκες του χειμώνα.

Πιο ειδικά, η Κίνα κάλεσε τις κρατικές εταιρείες να εξασφαλίσουν ενεργειακά αποθέματα "με κάθε κόστος", με την εντολή να έρχεται απευθείας από τον αντιπρόεδρο της κυβένησης (αναπληρωτή πρωθυπουργό) Han Zheng, σε συνάντηση, νωρίτερα εντός της εβδομάδας, με αξιωματούχους στο Πεκίνοeek with officials from Beijing’s state-owned assets regulator and economic planning agency, Bloomberg reported.

"Το γεγονός αυτό μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι για το αργό", σημειώνει ο Phil Flynn, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην The Price Futures Group.

"Οι ΗΠΑ πιθανόν να επωφεληθούν από τη συνθήκη αυτή, καθώς πωλούν φθηνότερα σε σχέση με την υπόλοιπη παγκόσμια αγορά", προσθέτει.

Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, πετρέλαιο τύπου Brent, παράδοσης Νοεμβρίου, έχασε 12 σεντς ή 0,2%, στα 78,52 δολ. το βαρέλι. Το συμβόλαιο έληξε με τη λήξη της συνεδρίασης. Το πιο ενεργό συμβόλαιο Δεκεμβρίου κέρδισε 22 σεντς ή 0,3%, στα 78,31 δολ. το βαρέλι.

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, το αργό τύπου WTI παράδοσης Νοεμβρίου κέρδισε 20 σεντς, κλείνοντας στα 75,03 δολ. το βαρέλι.

Για τον μήνα, το Brent κέρδισε 7,6%, έναντι 9,5% για το WTI, ενώ στο τρίμηνο το πρώτο κατέγραψε άνοδο 4,5% και το δεύτερο 2,1%.

Την Τετάρτη, η Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει αύξηση των αποθεμάτων αργού των ΗΠΑ κατά 4,6 εκατ. βαρέλια, γεγονός που άσκησε πίεση στις τιμές. Για επτά συναπτές εβδομάδες τα αποθέματα μειώνονταν, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της καταιγίδας Ida στον Κόλπο του Μεξικού.

Το καρτέλ του OPEC+ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα προκειμένου να συζητήσει τα σχέδια για την παγκόσμια παραγωγή αργού υπό το φως της ανάκαμψης από την πανδημία.

Προς το παρόν εικάζεται ότι ο οργανισμός θα παραμείνει σταθερός στο σχέδιο για προσθήκη 400.000 βαρελιών ημερησίως κάθε μήνα στην παγκόσμια αγορά ωστόσο σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters πιθανόν να αποφασίσει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής των χωρών - μελών του.