Μίνι μπλακ-άουτ στο Χρηματιστήριο από τη ΔΕΗ

Της Αλεξάνδρας Τόμπρα

Πλησίον της στήριξης των 870 μονάδων προσγειώθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις αναταράξεις που προκάλεσε η ανακοίνωση της αύξησης κεφαλαίου της ΔΕΗ να προστίθενται σε ένα εξαιρετικά δύσκολο διεθνές περιβάλλον, το οποίο άσκησε πιέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ειδικότερα, ο Γενικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,54% στις 873,10 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 866,52 μονάδων (-2,28%) και 882,08 μονάδων (-0,52%). Ο τζίρος ανήλθε στα 98,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 36,4 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,9 εκατ. τεμάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 1,65%, στις 2.107,40 μονάδες, ενώ στο -0,10% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.455,97 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση 0,96% στις 549,13 μονάδες.

Στο επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 4,3%, ενώ ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 4,51%. Η πτώση στον τραπεζικό δείκτη έφτασε το 5,19%.

Οι εξελίξεις με την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, όσο κι αν μακροπρόθεσμα κρίνονται ιδιαιτέρως θετικές από τους εγχώριους αναλυτές, βραχυπρόθεσμα προκάλεσαν σημαντικές αναταράξεις στο ΧΑ, το οποίο διένυσε μια ιδιαιτέρως δύσκολη εβδομάδα λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας. Βέβαια, η πορεία της μετοχής της ΔΕΗ τις τελευταίες ημέρες άφησε κάποια ερωτηματικά για τις χθεσινές ανακοινώσεις, ωστόσο αυτό που απασχολεί τους μακροπρόθεσμους επενδυτές είναι ότι η Λ. Αθηνών δυσκολεύεται να ενσωματώσει τα θετικά νέα που υπάρχουν.

"Τα αγαθά κόποις κτώνται"

H απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ επισκίασε κάθε άλλη εξέλιξη στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που πέρασε, αναγνωρίζει επίσης ο Μ. Χατζηδάκης της Beta Securities. Πρόκειται για την τρίτη προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων αντίστοιχου βεληνεκούς που πραγματοποιείται μέσα σε λιγότερο από έξι μήνες, ανεβάζοντας τον σχετικό λογαριασμό των φετινών αντλήσεων κεφαλαίου από το ΧΑ σε πάνω από 3 δισ. ευρώ.

Κρίνοντας από την πρόσφατη συμπεριφορά της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας στις τραπεζικές αυξήσεις, η αγορά εισέρχεται σε μια νέα φάση αναμονής και εσωστρέφειας καθώς οι σχετικές διαδικασίες συγκέντρωσης των προσφορών και το μέγεθος των αντλούμενων κεφαλαίων παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τα προηγούμενα εγχειρήματα. Ο αιφνιδιασμός από την ανακοίνωση της αύξησης κεφαλαίου δεν άφησε ασυγκίνητη την υπόλοιπη αγορά.

Η πίεση που παρατηρήθηκε σε συγκεκριμένους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης συνδέθηκε με το ενδεχόμενο να προσφύγουν κάποια στιγμή σε νέες αυξήσεις κεφαλαίου, επιβαρύνοντας το κλίμα πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά την εκτίμηση ότι η ελληνική αγορά λειτουργεί κάτω από παρορμήσεις και λιγότερο με θεμελιώδη δεδομένα. Η άγαρμπη υποχώρηση των αποτιμήσεων μπορεί να δημιουργεί ελκυστικά σημεία τοποθετήσεων σε πολλές μετοχές, ωστόσο το ψυχολογικό αντίκτυπο που οδηγεί την πτώση είναι δύσκολο να εκτιμηθεί σε τι βαθμό έχει εκτονωθεί.

Κοιτάζοντας λίγο πιο μακριά από τα βραχυπρόθεσμα χρηματιστηριακά απόνερα, η επιτυχία της αύξησης και ενδεχομένως η υπερκάλυψη της αύξησης της ΔΕΗ θα αυξήσει το θεσμικό στίγμα των ξένων στην ελληνική αγορά και δη σε μια μετοχή που μπορεί να αποτελέσει τη απόλυτη σπουδή περιπτώσεων "from zero to hero" (από το μηδέν στο ιδανικό). Η ΔΕΗ είναι επιχείρηση σηματωρός για την ελληνική βιομηχανία, η εικόνα παρακμής του 2018 σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δυναμική της προοπτικής του επικαιροποιημένου 5ετούς επιχειρηματικού πλάνου.

Ένα επιτυχημένο εγχείρημα μετάβασης από την εποχή του λιγνίτη στην εποχή των ΑΠΕ με υγιή ισολογισμό, κερδοφορία και μερίσματα δεν θα περιοριστεί σαν προστιθέμενη αξία στη μετοχή της ΔΕΗ αλλά θα ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον για περισσότερες ελληνικές εταιρείες που έχουν μέγεθος, πλάνο και θεμελιώδη. Υπό αυτό το πρίσμα η προσπάθεια της ΔΕΗ έχει μεν ρίσκο εκτέλεσης και αστοχιών που σχετίζονται με το ενεργειακό περιβάλλον, η ανταμοιβή ωστόσο θα έχει ευρύτερες θετικές συνέπειες οι οποίες δεν θα είναι μόνο χρηματιστηριακές. Προς το παρόν η ελληνική αγορά θα χρειαστεί να ξαναπεράσει ένα ακόμα κάβο, συστημική αναγκαιότητα για την ευστάθεια του συστήματος η οποία θα συμβάλει στην ενεργειακή αυτονομία της εγχώριας αγοράς.

Η τεχνική εικόνα

Τεχνικά η πολύμηνη συσσώρευση οδεύει προς καθοδική λύση. Οι δύο κινητοί μέσοι που ορίζουν τη βραχυπρόθεσμη τάση έχουν δώσει καθαρά σήματα πώλησης όπως και ο MACD ενώ το οχυρό στήριξης των 880 μονάδων έπεσε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Οι ταλαντωτές οδεύουν προς υποτιμημένες ζώνες με πιθανό σημείο συνάντησης τις 855 μονάδες. Από το επίπεδο αυτό αναμένεται κάποιου είδους τοπική ανοδική αντίδραση με ανοδικό πέρας τις 880 μονάδες. Η μεγάλη εικόνα στην περιοχή των στηρίξεων περιέχει πλέον και τον κινητό μέσο των 200 ημερών ο οποίος έχει ανοδική κλίση και βρίσκεται πέριξ των 850 μονάδων.

Η λύση πάντως της συσσώρευσης βρίσκεται στις 830 μονάδες, εκεί η εικόνα αλλάζει υπέρ των πωλητών που αποκτούν το πάνω χέρι στην διαχείριση της τάσης. Προς το παρόν υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας από το εν λόγω επίπεδο και μια εικόνα υπερπώλησης που βραχυπρόθεσμα χρήζει διόρθωσης. Από την ένταση της θα κριθεί αν η αγορά θα βρεθεί ή όχι σε καθοδικές περιπέτειες, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, εκτός από το -11,53% της ΔΕΗ, ο Μυτιληναίος έχασε 3,10% και ο ΟΤΕ έκλεισε με απώλειες 2,89%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε Τέρνα Ενεργειακή, Eurobank, ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, ΕΛΧΑ, Ελληνικά Πετρέλαια, Εθνική και ΑΔΜΗΕ.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΕΥΔΑΠ, Λάμδα, Aegean, Coca Cola, Motor Oil, Titan, Alpha Bank, Πειραιώς και ΓΕΚ Τέρνα, με την τελευταία μάλιστα να περιορίζει από το ενδοσυνεδριακό -5,11%. Ο ΟΛΠ έκλεισε χωρίς μεταβολή, οι Σαράντης και Jumbo με μικρά κέρδη, ενώ η Βιοχάλκο ξεχώρισε με το +2,77% που κατέγραψε.