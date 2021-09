Στο "κόκκινο" έκλεισε η Wall Street - "Βουτιά" 270 μονάδων ο Dow

Στο "κόκκινο" έκλεισαν οι βασικές δείκτες της Wall Street την Παρασκευή, διαγράφοντας τα αρχικά τους κέρδη, σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα.

Το αμερικανικό χρηματιστήριο σημείωσε απώλειες για 5η διαδοχική συνεδρίαση με τις ανακοινώσεις του Τζο Μπάιντεν για υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της covid-19 για τα 2/3 των εργαζομένων να μην μετριάζουν εντέλει την ανησυχία των επενδυτών για τη ραγδαία εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα και το ενδεχόμενο να ανακόψει την περαιτέρω δυναμική της οικονομικής ανάκαμψης. Στις απώλειες της Wall συνετέλεσε και η μεγαλύτερη του αναμενομένου αύξηση των τιμών παραγωγού (PPI) τον Αύγουστο στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκε σήμερα.

Παράλληλα, οι επενδυτές ανησυχούν ότι η συνεδρίαση της ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ στις 21-22 Σεπτεμβρίου θα σηματοδοτήσει τη μείωση των μηνιαίων αγορών περιουσιακών στοιχείων εκ μέρους της από τα 120 δισ. δολ. τον μήνα που είναι σήμερα και οι οποίες έχουν στηρίξει την παραμονή των επιτοκίων χαμηλά, αλλά και την οικονομική ανάκαμψη.

Ειδικότερα, ο Τζο Μπάιντεν επέλεξε την Παρασκευή τον "δύσκολο" δρόμο, καθιστώντας υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για τα 2/3 των εργαζομένων ώστε να μπορέσουν οι ΗΠΑ "να γυρίσουν σελίδα" στην πανδημία του νέου κορονοϊού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε διάταγμα με το οποίο υποχρεώνει τους κυβερνητικούς υπαλλήλους να εμβολιαστούν, χωρίς να τους δίδεται δυνατότητα να καταφύγουν σε τακτικά διαγνωστικά τεστ, ενώ προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις για αυτούς που δεν θα συμμορφωθούν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Το μέτρο αυτό αφορά επίσης τους υπαλλήλους υπεργολάβων των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, το προσωπικό των οίκων ευγηρίας που λαμβάνουν ομοσπονδιακές επιδοτήσεις (17 εκατομμύρια ανθρώπους) και τα σχολεία ή σχολές που υπάγονται στον έλεγχο του ομοσπονδιακού κράτους.

Για τον ιδιωτικό τομέα, το υπουργείο Εργασίας θα καθιερώσει την υποχρέωση εμβολιασμού ή πραγματοποίησης ενός διαγνωστικού τεστ την εβδομάδα για τους εργαζομένους επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 100 υπαλλήλους, δηλαδή για περισσότερα από 80 εκατομμύρια ανθρώπους.

"Συνολικά η υποχρέωση εμβολιασμού θα αφορά περίπου 100 εκατομμύρια Αμερικανούς", δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν σε ομιλία του.

Στα μάκρο της ημέρας, οι τιμές τις οποίες πληρώθηκαν οι παραγωγοί στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Αύγουστο περισσότερο του αναμενομένου από τους οικονομικούς αναλυτές, καθώς οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού οδηγούν υψηλότερα τα παραγωγικά κόστη.

Ο δείκτης PPI κατέγραψε άνοδο 0,7% σε σχέση με τον Ιούλιο και 8,3% σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Ο δομικός δείκτης PPI, στον οποίο δεν περιλαμβάνονται οι ιδιαίτερα μεταβλητές τιμές σε ενέργεια και τρόφιμα, σημείωσε άνοδο 0,6% σε μηνιαία και 6,7% σε ετήσια βάση.

Η μέση πρόβλεψη των αναλυτών σε έρευνα του πρακτορείου Bloomberg ήταν περί αύξησης τόσο για τον γενικό PPI, όσο και για τον δομικό δείκτη, 0,6% σε μηνιαία βάση.

Στο μεταξύ, το 10ετές κρατικό ομόλογο των ΗΠΑ κινήθηκε ανοδικά κατά 3 μονάδες βάσης στο 1,334%, ενώ το δολάριο κέρδισε την Παρασκευή 0,1% σύμφωνα με τον δείκτη ICE U.S. Dollar προσθέτοντας 0,6% στην εβδομάδα.

Δείκτες - Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones διέγραψε τα αρχικά του κέρδη και υποχώρησε κατά 0,78% ή 271 μονάδες στις 34.607,22, ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε απώλειες της τάξης του 0,77% στις 4.458,58 μονάδες αν και ξεκίνησε με θετικό πρόσημο τη συνεδρίαση. Ο τεχνολογικός Nasdaq παρόλο που στο μεγαλύτερο μέροςτης συνεδρίασης κινήθηκε σε θετικό έδαφος, εντέλει διολίσθησε κατά 0,87% στις 15.115,49 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση ο Dow Jones απώλεσε 2,2%, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,7% και ο Nasdaq έχασε 1,6%.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον Dow Jones, οι 7 έκλεισαν με θετικό πρόσημο και οι 23 με αρνητικό. Των κερδών ηγήθηκε η Intel (+1,82%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι Apple (-3,31%), UnitedHealth Group (-2,22%) και Walgreens Boots (-2.21%).

H "βουτιά" της Apple ήρθε μετά τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε σήμερα και σύμφωνα με την οποία η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους παρόχους εφαρμογών να χρησιμοποιούν το δικό της σύστημα πληρωμών για τα app τους, και κατά συνέπεια να της καταβάλουν προμήθεια.

Η εν λόγω απόφαση για τη διαμάχη του αμερικανικού κολοσσού με την Epic Games θα μπορούσε να επανακαθορίσει την οικονομία του τομέα αυτού, ενώ παράλληλα αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την κατασκευάστρια εταιρεία iPhone, αφού την αναγκάζει να αλλάξει την πολιτική της για το App Store και να περιορίσει τον έλεγχο της στις in-app αγορές.

Ράλι 52,3%, έκανε η μετοχή της Echo Global Logistics αφού η εταιρεία μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας ανακοίνωσε συμφωνία για την εξαγορά της από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων The Jordan Company L.P. έναντι 1,3 δισ. δολαρίων.

Η Wells Fargo υποχώρησε κατά 0,06% μετά την επιβολή αστικού προστίμου ύψους 250 εκατ. δολαρίων από το Office of the Comptroller of the Currency.

Στα εταιρικά νέα, η Kroger ανακοίνωσε καθαρά κέρδη για το β' τρίμηνο συνολικού ύψους 467 εκατ. δολαρίων ή 61 σεντς ανά μετοχή, από 819 εκατ. δολάρια ή 1,03 δολάρια ανά μετοχή πέρυσι.



Η Vista Outdoor Inc. ανακοίνωσε την Παρασκευή συμφωνία για την εξαγορά της Foresight Sports, εταιρείας ανάλυσης επιδόσεων γκολφ και βελτίωσης παιχνιδιού με έδρα το Σαν Ντιέγκο, έναντι 474 εκατ. δολαρίων.