Μεταβλητότητα στη Wall Street - Πτώση άνω των 100 μονάδων για Dow

Μεικτά πρόσημα στη Wall Street την Παρασκευή με το αμερικανικό χρηματιστήριο να βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης μετά από ένα σερί 4 συνεδριάσεων με απώλειες, αφού οι επενδυτές σταθμίζουν τις ανακοινώσεις του Τζο Μπάιντεν για υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της covid-19 για τα 2/3 των εργαζομένων και τον αντίκτυπο τους στην εξέλιξη της πανδημίας, με τη ραγδαία εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα τον τελευταίο καιρό να προκαλεί ανησυχία όσον αφορά την περαιτέρω δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα, ο Τζο Μπάιντεν επέλεξε τον "δύσκολο" δρόμο, καθιστώντας υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για τα 2/3 των εργαζομένων ώστε να μπορέσουν οι ΗΠΑ "να γυρίσουν σελίδα" στην πανδημία του νέου κορονοϊού.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα με το οποίο υποχρεώνει τους κυβερνητικούς υπαλλήλους να εμβολιαστούν, χωρίς να τους δίδεται δυνατότητα να καταφύγουν σε τακτικά διαγνωστικά τεστ, ενώ προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις για αυτούς που δεν θα συμμορφωθούν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Το μέτρο αυτό αφορά επίσης τους υπαλλήλους υπεργολάβων των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, το προσωπικό των οίκων ευγηρίας που λαμβάνουν ομοσπονδιακές επιδοτήσεις (17 εκατομμύρια ανθρώπους) και τα σχολεία ή σχολές που υπάγονται στον έλεγχο του ομοσπονδιακού κράτους.

Για τον ιδιωτικό τομέα, το υπουργείο Εργασίας θα καθιερώσει την υποχρέωση εμβολιασμού ή πραγματοποίησης ενός διαγνωστικού τεστ την εβδομάδα για τους εργαζομένους επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 100 υπαλλήλους, δηλαδή για περισσότερα από 80 εκατομμύρια ανθρώπους.

"Συνολικά η υποχρέωση εμβολιασμού θα αφορά περίπου 100 εκατομμύρια Αμερικανούς", δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν σε ομιλία του.

Παράλληλα, οι επενδυτές ανησυχούν ότι η συνεδρίαση της ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ στις 21-22 Σεπτεμβρίου θα σηματοδοτήσει τη μείωση των μηνιαίων αγορών περιουσιακών στοιχείων εκ μέρους της από τα 120 δισ. δολ. τον μήνα που είναι σήμερα και οι οποίες έχουν στηρίξει την παραμονή των επιτοκίων χαμηλά, αλλά και την οικονομική ανάκαμψη.

Στο μεταξύ, το 10ετές κρατικό ομόλογο των ΗΠΑ κινείται ανοδικά κατά 2 μονάδες βάσης στο 1,32%, ενώ το δολάριο χάνει 0,1% σύμφωνα με τον δείκτη ICE U.S. Dollar.

Δείκτες - Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones διέγραψε τα αρχικά του κέρδη και υποχωρεί κατά 0,4% στις 34.740 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 χάνει 0,16% στα επίπεδα των 4.480 μονάδων αν και ξεκίνησε με θετικό πρόσημο τη συνεδρίαση. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει μικρά κέρδη πέριξ των 15.250 μονάδων.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον Dow Jones, οι 12 κινούνται με θετικό πρόσημο και οι 18 με αρνητικό. Των κερδών ηγούνται οι Intel (+1,26%) και Nike (+0,74%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι UnitedHealth Group (-2,34%) και Walgreens Boots (-1.73%).

H Echo Global Logistics Inc. κάνει ράλι 53%, αφού η εταιρεία μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας ανακοίνωσε συμφωνία για την εξαγορά της από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων The Jordan Company L.P. σε μια συμφωνία αξίας 1,3 δισ. δολαρίων.

Η Wells Fargo κερδίζει 1,23% παρά την επιβολή αστικού προστίμου ύψους 250 εκατ. δολαρίων από το Office of the Comptroller of the Currency.

Στα εταιρικά νέα η Kroger ανακοίνωσε καθαρά κέρδη για το β' τρίμηνο συνολικού ύψους 467 εκατ. δολαρίων ή 61 σεντς ανά μετοχή, από 819 εκατ. δολάρια ή 1,03 δολάρια ανά μετοχή πέρυσι.



Η Vista Outdoor Inc. ανακοίνωσε την Παρασκευή συμφωνία για την εξαγορά της Foresight Sports, εταιρείας ανάλυσης επιδόσεων γκολφ και βελτίωσης παιχνιδιού με έδρα το Σαν Ντιέγκο, έναντι 474 εκατ. δολαρίων.

Μάκρο

Στα μάκρο της ημέρας, οι τιμές τις οποίες πληρώθηκαν οι παραγωγοί στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Αύγουστο περισσότερο του αναμενομένου από τους οικονομικούς αναλυτές, καθώς οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού οδηγούν υψηλότερα τα παραγωγικά κόστη.

Ο δείκτης PPI κατέγραψε άνοδο 0,7% σε σχέση με τον Ιούλιο και 8,3% σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Ο δομικός δείκτης PPI, στον οποίο δεν περιλαμβάνονται οι ιδιαίτερα μεταβλητές τιμές σε ενέργεια και τρόφιμα, σημείωσε άνοδο 0,6% σε μηνιαία και 6,7% σε ετήσια βάση.

Η μέση πρόβλεψη των αναλυτών σε έρευνα του πρακτορείου Bloomberg ήταν περί αύξησης τόσο για τον γενικό PPI, όσο και για τον δομικό δείκτη, 0,6% σε μηνιαία βάση.