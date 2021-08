Wall: Ισχυρά κέρδη και ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq μετά τις δηλώσεις του Πάουελ

Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν οι δείκτες της Wall Street την Παρασκευή, με τους S&P 500 και Nasdaq να καταγράφουν νέα ρεκόρ στον απόηχο των δηλώσεων του προέδρου της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, στο Jackson Hole, κατά τις οποίες έδωσε "σήμα” ότι η Fed αναμένεται να ξεκινήσει τη μείωση (tapering) του προγράμματος αγοράς ομολόγων και λοιπών τίτλων, που πραγματοποιεί για την στήριξη της οικονομίας εν μέσω της πανδημίας.

Ο επικεφαλής της Fed αποκάλυψε την Παρασκευή ότι είναι ένας από την πλειοψηφία των αξιωματούχων της Fed που πιστεύουν ότι η κεντρική τράπεζα μπορεί να αρχίσει να "μειώνει” ή να επιβραδύνει τον ρυθμό αγοράς ομολόγων και λοιπόν τίτλων από φέτος.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι "στην τελευταία συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς τον Ιούλιο, είχα την άποψη, όπως και οι περισσότεροι συμμετέχοντες, ότι εάν η οικονομία εξελισσόταν σε μεγάλο βαθμό όπως αναμενόταν, θα ήταν σκόπιμο να αρχίσει να μειώνεται ο ρυθμός των αγορών περιουσιακών στοιχείων. Αυτή την χρονιά".

Ο επικεφαλής της Fed τόνισε ότι η οικονομία έχει φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο όπου δεν χρειάζεται πλέον τόσο μεγάλη στήριξη, ωστόσο σημείωσε ότι η οικονομία έχει να διανύσει ακόμη "πολύ δρόμο” προτού να έρθει η ώρα για την αύξηση των επιτοκίων.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Fed διάλεξε πολύ προσεκτικά τα λόγια του επιλέγοντας να μην αναφερθεί στο πότε θα μπορούσε η Fed να ανακοινώσει επίσημα την έναρξη σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής της, αλλά ούτε και με τι ρυθμό θα αρχίσει να περιορίζει τις αγορές ομολόγων και τίτλων.

Το γεγονός ότι ο κεντρικός τραπεζίτης δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη του tapering από τη Fed, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η αγορά έχει ήδη προεξοφλησει την επικείμενη μείωση των αγορών περιουσιακών στοιχείων, απορροφώντας μέρος των πιέσεων σε προηγούμενες διορθώσεις, αποτυπώνεται και στη σημερινή εικόνα που εμφανίζει η αμερικανική αγορά μετοχών.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί δείκτες της αγοράς, που ξεκίνησαν ήπια ανοδικά τη σημερινή συνεδρίαση εν αναμονή της ομιλίας του Πάουελ, όχι μόνο δεν επηρεάστηκαν αρνητικά από την ομιλία του κεντρικού τραπεζίτη, αλλά επιτάχυναν την κίνησή τους, καλύπτοντας το σύνολο των χθεσινών απωλειών, κλείνοντας εκ νέου σε επίπεδα ρεκόρ.

Υπενθυμίζεται επίσης πως τρεις αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ -οι Ρόμπερτ Κάπλαν, Τζέιμς Μπάλαρντ και Έσθερ Τζορτζ- σημείωσαν χθες από την πλευρά τους ότι η Fed θα πρέπει να ξεκινήσει από φέτος τη μείωση του προγράμματος αγοράς ομολόγων και άλλων τίτλων, ύψους 120 δισ. δολαρίων τον μήνα. Εξέλιξη που περιμένουν σε έναν βαθμό οι επενδυτές, με τις εκτιμήσεις όμως να διαφοροποιούνται ως προς το πότε θα ξεκινήσει ή πρέπει να ξεκινήσει το tapering.

Ταμπλό

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε "άλμα" 242,68 μονάδων ή 0,69% στις 35.455,80 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 ενισχύθηκε κατά 39,37 μονάδες ή 0,88% στις 4.509,37 μονάδες, καταγράφοντας το 52ο ρεκόρ του για φέτος, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq πρόσθεσε 183,7 μονάδες ή 1,23% και έκλεισε στις 15.129,50 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, οι Dow, S&P 500 και Nasdaq σημείωσαν κέρδη 1%, 1,5% και 2,8% αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russel, σημείωσε άνοδο περίπου 3%, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομαδιαία απόδοση από τις 12 Μαρτίου.

Από τις 30 μετοχές του Dow, 23 έκλεισαν με άνοδο και οι υπόλοιπες κατέγραψαν πτώση. Ειδικότερα, των κερδών ηγήθηκαν οι μετοχές των Dow Inc., Boeing και Walt Disney με άνοδο 2,72%, 2,42% και 2,03% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, των απωλειών ηγήθηκαν οι μετοχές των Walmart, Salesforce.com Inc. και Merck & Co. με πτώση 0,56%, 0,47% και 0,35% αντίστοιχα.

Πάντως τα τελευταία στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα από το μέτωπο των μάκρο, επιβεβαιώνουν στις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις, παρότι η Fed συνεχίζει να επιμένει ότι πρόκειται για παροδικό φαινόμενο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι αρχές των ΗΠΑ, αύξηση κατά 1,1% κατέγραψε το προσωπικό εισόδημα των Αμερικανών τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προσδοκίες για αύξηση της τάξης του 0,2%. Τον Ιούνιο, ο αντίστοιχος δείκτης σε σχέση με τον Μάιο είχε διαμορφωθεί στο 0,2%.

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020, που διαμορφώθηκε στο 4,2%, έναντι προβλέψεων για 3,5%.

Σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με τον Ιούνιο, ο δείκτης σημείωσε άνοδο 0,4%, έναντι πρόβλεψης για 0,2%.

Ο αντίστοιχος δομικός δείκτης σημείωσε αύξηση 3,6% σε ετήσια και 0,3% σε μηνιαία βάση, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις.

Οι ατομικές δαπάνες αυξήθηκαν σε μηνιαία βάση κατά 0,3%, όσο ακριβώς προέβλεπαν οι αναλυτές.