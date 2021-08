Νέα ρεκόρ για Nasdaq και S&P

Με μικρά κέρδη κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Τρίτης, με τον τεχνολογικό Nasdaq και τον S&P 500 να σημειώνουν νέα ρεκόρ.

Ο τεχνολογικός δείκτης σημείωσε χθες το 28ο ρεκόρ του για το 2021, ενώ ο S&P 500 έκλεισε μια ανάσα από το προηγούμενο ιστορικό του υψηλό, στο θετικό κλίμα που διαμόρφωσε η ανακοίνωση της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ότι έδωσε πλήρη έγκριση στο εμβόλιο των Pfizer-BioNTech για τον κορονοϊό. Αυτό ανοίγει την πόρτα για την επέκταση της υποχρεωτικότητας και σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων στο πλαίσιο της κρίσιμης μάχης για την αντιμετώπιση της ιδιαίτερα μεταδοτικής μετάλλαξης Δέλτα που απειλεί να εκτροχιάσει την οικονομική ανάκαμψη.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία IHS Markit έδειξαν ότι η οικονομική δραστηριότητα επιβράδυνε περαιτέρω τον Αύγουστο καθώς συνεχίζεται η ραγδαία εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα.

Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI που συνδυάζει μεταποίηση και υπηρεσίες υποχώρησε σε χαμηλό οκτώ μηνών τον Αύγουστο στις 55,4 μονάδες από 59,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης υποχώρησε για τρίτο διαδοχικό μήνα μετά το υψηλό του περασμένου Μαΐου.

Ο δείκτης PMI για τις υπηρεσίες υποχώρησε στις 55,2 μονάδες από 59,9 μονάδες τον Ιούλιο, ενώ ο μεταποιητικός δείκτης PMI στις 61,2 μονάδες από 63,4 τον προηγούμενο μήνα.

Δείκτες – Στατιστικά

Στο ταμπλό ο βιομηχανικός Dow Jones κερδίζει 85,70 μονάδες ή 0,24% στις 35.417,01 μονάδες. Ο S&P 500 προσθέτει 9,15 μονάδες ή 0,20% στις 4.488,68 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται κατά 44,37 μονάδες ή 0,31% στις 14.990,45 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones 20 κινούνται με θετικό πρόσημο και 10 με αρνητικό. Τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Dow με κέρδη 1,33 δολ. ή σε ποσοστό 2,15% στα 63,39 δολ. και ακολουθούν Caterpillar στα 212,86 δολ. με άνοδο 1,78% και Chevron στα 98,40 δολ. με κέρδη 1,72%.

Τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνουν οι Walmart (-0,96%), Merck (-0,84%) και Johnson & Johnson (-0,80%).

Οι επενδυτές περιμένουν την έναρξη του συνεδρίου του Jackson Hole όπου ο πρόεδρος Jerome Powell θα μιλήσει για τις προοπτικές της οικονομίας και την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Οι επενδυτές περιμένουν να ακούσουν την ομιλία του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας με την ελπίδα να αντλήσουν νέα στοιχεία για το πότε σκοπεύει η κεντρική τράπεζα να αρχίσει να μειώνει τις αγορές ομολόγων και άλλων τίτλων από τα επίπεδα των 120 δισ. δολ. που είναι σήμερα. Αρκετοί αναλυτές περιμένουν η Fed να αρχίσει από φέτος να περιορίζει τις αγορές της.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, η αλυσίδα ηλεκτρονικών συσκευών Best Buy Co. Inc. ανακοίνωσε κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών της αγοράς και αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις αυτό το έτος.

Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν και τα αποτελέσματα της Medtronic, με την εταιρεία ιατρικών συσκευών να αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρήσης.