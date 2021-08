Ανοδική αντίδραση στη Wall Street

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:55

Σε ανοδικό έδαφος συνεχίζουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street μετά τις απώλειες που βρέθηκαν να καταγράφουν στο ξεκίνημα στο κλίμα ανησυχίας που έχει προκαλέσει η νέα έξαρση των κρουσμάτων με αποτέλεσμα να επιστρέφουν και πάλι οι οδηγίες για τις μάσκες σε περιοχές των ΗΠΑ με άσχημη επιδημιολογική εικόνα.

Η επαναφορά της οδηγίας για τις μάσκες σε περιοχές των ΗΠΑ όπως το Σαν Φρανσίσκο και η Λουιζιάνα έρχεται ενώ η μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού οδήγησε τον κινητό μέσο όρο επτά ημέρα στα νέα κρούσματα να ξεπεράσει την κορυφή του προηγούμενου καλοκαιριού, σύμφωνα με την επικεφαλής του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), Dr. Rochelle Walensky.

Οι ΗΠΑ πάντως πέτυχαν τον στόχο του 70% στον εμβολιασμό που είχε θέσει και ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

Η ταχύτατη εξάπλωση του νέου στελέχους Δέλτα συνεχίζεται και σε Ευρώπη και Ασία, με τις κινεζικές αρχές να ανακοινώνουν μαζικούς ελέγχους στην Γουχάν, την πόλη όπου αρχικά εντοπίστηκε ο κορονοϊός.

Δείκτες – Στατιστικά

Στο ταμπλό ο βιομηχανικός Dow Jones κερδίζει 168,86 μονάδες ή 0,48% και στις 35.007,02 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 20,26 μονάδες ή 0,46% στις 4.407,45 μονάδες, ενώ ο Nasdaq προσθέτει 34,38 μονάδες ή 0,23% στις 14.715,12 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones 22 κινούνται με θετικό πρόσημο και οκτώ με αρνητικό. Τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η 3M με κέρδη 4,25 δολ. ή σε ποσοστό 2,15% στα 201,77 δολ. και ακολουθούν IBM στα 143,87 δολ. με κέρδη 1,73% και Caterpillar στα 208,50 δολ. με άνοδο 1,63%.

Τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνουν οι McDonald's (-1,98%), Walt Disney (-1,58%) και Visa (-1,31%).

Η επενδυτική προσοχή στρέφεται παράλληλα στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων που συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα. Μέχρι την Παρασκευή, το 88% των εταιρειών του δείκτη S&P 500 είχαν ανακοινώσει καλύτερα των εκτιμήσεων κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο, το υψηλότερο ποσοστό από τότε που η FactSet ξεκίνησε να συγκεντρώνει στοιχεία το 2008, όπως μεταδίδει το Marketwatch.

Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba Group Holding ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη, με τα έσοδα ωστόσο να χάνουν τις προβλέψεις, ενώ ανακοίνωσε ταυτόχρονα ότι θα αυξήσει το πρόγραμμα επαναγορών μετοχών.

Η φαρμακοβιομηχανία Eli Lilly & Co. έχασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του β΄ τριμήνου, ενώ τα έσοδα αποδείχτηκαν καλύτερα των προσδοκιών. Από την πλευρά της η εταιρεία αθλητικών ειδών Under Armour Inc. ξεπέρασε με ευκολία τις εκτιμήσεις και αναθεώρησε ανοδικά το guidance για το 2021.

Ο κολοσσός των χημικών DuPont επίσης αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη στο σύνολο του έτους. Η εταιρεία διαχείρισης εμπορικών κέντρων Simon Property Group προχώρησε σε αύξηση του μερίσματος, έχοντας αναβαθμίσει τις εκτιμήσεις της για το έτος χρήσης.

Στα μάκρο της ημέρας, οι εργοστασιακές παραγγελίες αυξήθηκαν 1,5% τον Ιούνιο μετά από άνοδο 2,3% τον Μάιο, όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters έκαναν λόγο για αύξηση 1%.

Σε ετήσια βάση οι παραγγελίες σημείωσαν άλμα 18,4%.