Η μετάλλαξη "Δέλτα" αλλάζει τα δεδομένα σε οικονομία και αγορές

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Η πανδημία στοιχειώνει ξανά την Ευρώπη η οποία "πόνταρε" σε σημαντική ανάκαμψη το τρέχον τρίμηνο, με τη μετάλλαξη "Δέλτα" να εξαπλώνεται και να ταρακουνά τις αγορές και τις πιο "ευαίσθητες" όπως το ελληνικό Χρηματιστήριο να μπαίνουν και πάλι στο επίκεντρο, λόγω των ανησυχιών για την πορεία του τουρισμού που αποτελεί παραδοσιακά το ισχυρό στήριγμα της οικονομίας τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η διόρθωση που έχει χτυπήσει το Χ.Α. εδώ και κάποιες μέρες προβληματίζει μεν αλλά δεν έχει ακόμη προκαλέσει "συναγερμό" στα γραφεία αναλυτών και traders καθώς γίνεται με χαμηλό… κόστος, δηλαδή με τζίρο… Δεκαπενταύγουστου, που σημαίνει πολύ χαμηλή επενδυτική κινητικότητα και χωρίς κάποιο σφοδρό κύμα ρευστοποιήσεων. Οι πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο δεν αφήνουν την αγορά να επιστρέψει σε ανοδική τροχιά, οπότε η περαιτέρω πορεία του θεωρείται καθοριστική για τη συνέχεια, τη στιγμή που το Χ.Α. έχει και σημαντική έλλειψη ρευστότητας λόγω των αυξήσεων κεφαλαίου και εκδόσεων εταιρικών ομολόγων του τελευταίου διαστήματος, μία τάση η οποία θα συνεχιστεί και τον Ιούλιο καθώς αναμένονται τουλάχιστον δύο εκδόσεις ομολόγων (Prodea και ΔΕΗ) μετά από τη Motor Oil την εβδομάδα που πέρασε, ενώ στην τελική ευθεία μπαίνει και αύξηση κεφαλαίου της Ελλάκτωρ με την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να είναι θέμα ημέρων.

Αστερίσκοι στην ισχυρή ανάκαμψη

Ο Γενικός Δείκτης έχει απομακρυνθεί από τις 900 μονάδες, και όλα αυτά παρά τα θετικά μηνύματα που έρχονται από τις εκθέσεις εγχώριων και διεθνών οίκων, με τους φόβους για μία όχι και τόσο καλή πορεία του τουρισμού επικρατούν. Όλοι οι αναλυτές έχουν βάλει… αστερίσκο στις αναβαθμισμένες προβλέψεις που έχουν δώσει για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας φέτος και οι οποίες κινούνται στο 5% με 6% έναντι 3,6% που προβλέπει η ελληνική κυβέρνηση, έναν στόχο που δεν θα αναθεωρήσει όπως έχει ανακοινώσει, λόγω των συνεχιζόμενων αβεβαιοτήτων.

Αυτός ο αστερίσκος αφορά τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει μία νέα μετάλλαξη του κορονοϊού η οποία και μπορεί να χτυπήσει την ανάκαμψη το τρέχον κρίσιμο για τον τουρισμό τρίμηνο. Ακόμα και η Κομισιόν σημείωσε πως η μικρή αναβάθμιση της εκτίμησής της για ανάπτυξη στο 4,3% φέτος, μπορεί να ακυρωθεί εάν η πορεία του τουρισμού δεν είναι η αναμενόμενη.

Και η HSCB η οποία πρόσφατα διπλασίασε την εκτίμησή της για την ανάπτυξη φέτος και τοποθετώντας την στο 4,5% από 2,2% που προέβλεπε πριν, τόνισε πως η ανάκαμψη της Ευρώπης όπως και της Ελλάδας εξαρτώνται σε τεράστιο βαθμό από την κατάσταση της πανδημίας, με τα νέα κύματα του κορονοϊού να αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σίτος προοπτικές. Συγκεκριμένα, όπως τονίζει, ένα κύμα της μετάλλαξης "Δέλτα" θα μπορούσε να απειλήσει περισσότερο την ανάκαμψη σε χώρες όπου δεν προχωρούν όπως αναμενόταν τα εμβολιαστικά προγράμματα.

Και η BofA τόνισε ότι βασικός κίνδυνος είναι η νέα μετάλλαξη. Ο οίκος ανέβασε πρόσφατα στο 5,1% την εκτίμησή του για την ανάπτυξη στην Ελλάδα φέτος και κατά 1,7% υψηλότερα σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις του, ωστόσο σημείωσε πως σε ό,τι αφορά τον τουρισμό εμφανίζεται αισιόδοξη, ωστόσο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία της νέας μετάλλαξης "Δέλτα".

Το αφήγημα των τραπεζών

Στους βασικούς κινδύνους για τις κατά τα άλλα πολύ θετικές προοπτικές των ελληνικών τραπεζών τοποθέτησε και η Axia τον αντίκτυπο που θα έχει ένα νέο κύμα της πανδημίας. Οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον έτοιμες να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, ενώ η κερδοφορία καθώς και οι τιμές των μετοχών τους να αναμένεται να κινηθούν ανοδικά, εάν το επιτρέψουν το μακροοικονομικό περιβάλλον και η εξέλιξη της πανδημίας, όπως σημείωσε. Το επενδυτικό αφήγημα των ελληνικών τραπεζών βασίζεται απόλυτα στις βελτιωμένες μακροοικονομικές προοπτικές της Ελλάδας, τόνισε χαρακτηριστικά. Η φιλική προς τις επιχειρήσεις ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης, οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια που θα εισρεύσουν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι προγραμματισμένες επενδύσεις και τα έργα υποδομής, στηρίζουν τις θετικές προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ωστόσο, οι προκλήσεις που μπορεί να θέσει στο μακροοικονομικό περιβάλλον ο συνεχιζόμενος αντίκτυπος της COVID-19, αποτελούν τον κύριο κίνδυνο για τον κλάδο, κατέληξε ο οίκος.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές του Χ.Α., ο τραπεζικός κλάδος παραμένει ο "οδηγός" και η ανάκαμψή του είναι κρίσιμη για να επιστρέψει η ελληνική αγορά σε ανοδική τροχιά. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, ο τραπεζικός δείκτης έχει υποχωρήσει κατά 13%, εξηγώντας και σημαντικό μέρος των πιέσεων που δέχτηκε ο Γενικός Δείκτης οποίος κινείται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο. Η ενδεχόμενη συμμετοχή και των τραπεζών θα συμβάλει στην επαναφορά του προς τις 900 μονάδες, όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή. Εξηγώντας τις πιέσεις του τελευταίου διαστήματος, ο διευθυντής επενδύσεων της χρηματιστηριακής, Δημήτρης Τζάνας, τονίζει πως εξάπλωση των μεταλλάξεων του κορονοϊού απειλεί με αναζωπύρωση της υγειονομικής κρίσης, έτσι το τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα ίσως δεν έλθει φέτος και στην καλύτερη περίπτωση θα έλθει σε κάποιο βαθμό τους επόμενους μήνες, έτσι η κανονικότητα ετεροχρονίζεται.

Την ίδια ώρα, οι αφαιμάξεις κεφαλαίων λόγω των πολλαπλών ομολογιακών εκδόσεων που είτε έγιναν είτε πρόκειται να γίνουν αλλά και των ΑΜΚ, έχουν συμβάλει στη συναλλακτική καθίζηση των τελευταίων ημερών.

Τα δεδομένα αυτά διαμορφώνουν μεν σκηνικό απροθυμίας για συμμετοχή νέων κεφαλαίων και προδιάθεση ρευστοποιήσεων από όσους μπορούν να καταγράψουν κεφαλαιακά κέρδη, αλλά δεν αναιρούν το θετικό αφήγημα του Χ.Α., με την προοπτική επιτάχυνσης της εισροής ευρωπαϊκών κεφαλαίων που θα συμβάλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία. Αναπόφευκτα, η βελτιωμένη επενδυτική ψυχολογία θα επαναφέρει και το Ελληνικό Χρηματιστήριο πάνω από τις 900 μονάδες, με την παρούσα φάση υποχώρησης να συνιστά μια παρένθεση, καταλήγει ο αναλυτής.

Τι φοβούνται οι επενδυτές για τις μεταλλάξεις

Οι πτώσεις στις αγορές μετοχών τις τελευταίες ημέρες θα μπορούσαν να αποτελούν ένδειξη ότι οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές για την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη, όπως σημειώνει ο Jim O'Neill, πρόεδρος του Chatham House και πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs Group Inc. "Εάν τελικά το ποσοστό ανάκαμψης είναι όντως ασθενέστερο από αυτό που προβλέπουν όλοι, οι αγορές θα προσαρμοστούν. Και μάλλον αυτό ακριβώς συνέβη την περασμένη εβδομάδα", προσθέτει χαρακτηριστικά.

Η Goldman Sachs, από την πλευρά της, σε νέο της ριπόρτ σημείωσε πως δεδομένου ότι ο πλήρης εμβολιασμός παραμένει αποτελεσματικός στην πρόληψη των σοβαρών λοιμώξεων, οι χώρες με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού είναι οι πιο ευάλωτες στην εξάπλωση της παραλλαγής "Δέλτα". Όπως επισήμανε, η μετάλλαξη "Δέλτα" αντιπροσωπεύει ένα αυξανόμενο μερίδιο νέων κρουσμάτων COVID και κατά συνέπεια θα αυξηθούν οι νοσηλείες και οι θάνατοι, ενώ θα υπάρξει επιβράδυνση εκ νέου στις οικονομίες. Επίσης, η αμερικανική τράπεζα τόνισε ότι τα νέα δεδομένα απομακρύνουν τον στόχο για επίτευξη του "COVID zero", του μηδενικού επιπέδου κρουσμάτων COVID-19, κάτι που καμία χώρα -ούτε καν η Κίνα- δεν κατάφερε να επιτύχει. Το νέο κύμα που προκαλεί η "Δέλτα" πιθανότατα αυξάνει τον κίνδυνο ο κορονοϊός να γίνει ενδημικός, όπως και η γρίπη.

Η μετάλλαξη "Δέλτα" έχει αυξήσει τα κρούσματα COVID-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο σε υψηλό πέντε μηνών, ενώ εξαπλώνεται τώρα και στην Ευρωζώνη, με τα κρούσματα να αυξάνονται και πάλι μετά από μια απότομη πτώση από τον Απρίλιο, όπως επισημαίνει η Bank of America. Οι αυξανόμενες λοιμώξεις οδήγησαν την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να αναβάλει την άρση των περιορισμών κατά έναν μήνα, ενώ ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης άρχισαν επίσης να καθυστερούν το άνοιγμα, να επαναφέρουν κάποιους εγχωρίους περιορισμούς και να επιβάλλουν περιορισμούς στους ταξιδιώτες. Η απότομη αύξηση των κρουσμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερήσεις, απειλώντας ενδεχομένως τη θερινή τουριστική περίοδο, την οποία οι οικονομολόγοι θεωρούν ως βασικό παράγοντα στήριξης για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης κατά το τρέχον τρίμηνο, κάτι που αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο των αγορών, κάτι που φάνηκε κατά την τελευταία εβδομάδα, όπως σημειώνει ο οίκος.

Η ιστορική απόφαση της ΕΚΤ

Από την άλλη, ο μεγάλος νικητής του κλίματος αυτού, των ανησυχιών και της αβεβαιότητας, είναι τα κρατικά ομόλογα, με την Ελλάδα να ξεχωρίζει σε αυτό το μέτωπο. Το ελληνικό 5ετές καταγράφει νέα ιστορικά χαμηλή απόδοση στο -0,05%, ενώ αρνητικές αποδόσεις συνεχίζουν να καταγράφουν και τα 2ετή, 3ετή και 4ετή ελληνικά ομόλογα. Το spread στο 10ετές έναντι του γερμανικού Bund κινείται στις 100 μ.β., ενώ έχει μειωθεί σημαντικά και το spread της Ελλάδας έναντι των υπόλοιπων ομολόγων της περιφέρειας, με την Ελλάδα μάλιστα να "νικά" την Ιταλία σε αρκετές διάρκειες, έχοντας χαμηλότερες αποδόσεις. Επιπλέον, η ιστορική απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον νέο στόχο για τον πληθωρισμό δημιουργεί ένα ακόμα πιο ευνοϊκό έδαφος για τα ελληνικά assets. Η αύξηση του στόχου στο 2%, ο οποίος χαρακτηρίστηκε συμμετρικός, και η αποδοχή ότι σε συγκεκριμένες καταστάσεις θα μπορεί να διαμορφώνεται μετρίως πάνω από τον στόχο, σημαίνει δύο πολύ σημαντικά πράγματα για την Ελλάδα αλλά και για τα ομόλογα και τις ελληνικές τράπεζες, έστω κι αν δείχνει ότι η ΕΚΤ αποδέχεται ότι πλέον οι πληθωριστικές πιέσεις είναι αυξημένες, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει αστάθεια στις αγορές. Πρώτον, σημαίνει ότι σπρώχνεται ακόμα πιο μακριά στο μέλλον το όποιο σενάριο για αύξηση των επιτοκίων στην Ευρωζώνη, δηλ. θα υπάρχει ένα περιβάλλον lower for longer, ενώ παράλληλα δημιουργεί την ανάγκη για περισσότερες αγορές assets από την ΕΚΤ το επόμενο διάστημα, δηλ. τη διατήρηση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής για αρκετό καιρό ακόμα. Η ΕΚΤ υπήρξε χωρίς αμφιβολία ένα σημαντικό στήριγμα για την Ελλάδα εν μέσω πανδημίας, βοηθώντας στη μείωση του κόστους δανεισμού του ελληνικού ∆ημοσίου σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, επιτρέποντας τη συνέχιση της πρόσβασης της Ελλάδας στις αγορές και τη διατήρηση των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων, που σήμερα διαμορφώνονται στα 34,2 δισ. ευρώ. Μέσω των αγορών υπό το πρόγραμμα PEPP υπερκαλύπτει εδώ και περίπου 16 μήνες όλες τις εκδόσεις του Ο∆∆ΗΧ, προσφέροντας σημαντική ευελιξία στο οικονομικό επιτελείο ώστε να στηρίζει την οικονομία, αλλά και να επικεντρωθεί στην αύξηση της ρευστότητας στην αγορά ομολόγων και στη βελτίωση της καμπύλης αποδόσεων.

Το "whatever it takes" του Ο∆∆ΗΧ

Από τον Μάρτιο του 2020 έως και σήμερα έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα ύψους περίπου 27 δισ. ευρώ, ενώ ο Ο∆∆ΗΧ μέσω των εκδόσεων ομολόγων το ίδιο διάστημα έχει αντλήσει 21 δισ. ευρώ. Αν και το πρόγραμμα PEPP θα λήξει τον Μάρτιο του 2022, ωστόσο η προοπτική για συνέχιση με ισχυρούς ρυθμούς της ποσοτικής χαλάρωσης αμέσως μετά, αλλά και για αρκετό διάστημα ακόμα, αφορά και την Ελλάδα. Πρώτον, γιατί οι αναλυτές αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα δώσει νέο waiver στην Ελλάδα με προϋπόθεση την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης. Όπως εκτιμά και η Barclays, εν όψει του τέλους του PEPP τον Μάρτιο του 2022, η ΕΚΤ θα εφαρμόσει ένα waiver και πάλι και θα αγοράζει τα ομόλογα με αξιολόγηση χαμηλότερη από την επενδυτική βαθμίδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έχουν εγκριθεί από την Κομισιόν και εφαρμόζονται. Αυτό, όπως επισημαίνει, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα, η οποία έχει καταστεί επιλέξιμη για το PEPP, αλλά δεν περιλαμβάνεται στα κλασικά προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης.∆εύτερον –ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσει η ΕΚΤ–, βασική προτεραιότητα για τον Ο∆-∆ΗΧ πλέον αποτελεί η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία και μονιμοποιεί την επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων. Εάν υλοποιηθεί, η Ελλάδα θα μπορεί να συμμετέχει κανονικά στα προγράμματα και τις πράξεις της ΕΚΤ. Όπως επανέλαβε και ο γενικός διευθυντής του Ο∆∆ΗΧ, κ. ∆ημήτρης Τσάκωνας, κατά τη διάρκεια παρουσίασης σε επενδυτές την προηγουμένη εβδομάδα, η Ελλάδα θα κάνει ό,τι χρειαστεί, "whatever it takes", για να διατηρήσει την επιλεξιμότητα στην ΕΚΤ. Σε αυτόν τον δρόμο έχουν χαραχθεί έξι βήματα: Η πρόωρη εξόφληση και άλλων ακριβών δανείων (πέραν του ∆ΝΤ), όπως των ευρωπαϊκών δανείων του πρώτου Μνημονίου (GLF), η περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών ομολόγων, η οποία θα βελτιώσει την καμπύλη και θα ενισχύσει την εικόνα της χώρας ως μιας ώριμης αγοράς, η διατήρηση του scarcity value των ελληνικών ομολόγων (δηλαδή η υποπροσφορά στην αγορά, η οποία κρατά τους επενδυτές διψασμένους), η επιτάχυνση της μείωσης των NPLs των ελληνικών τραπεζών, η οποία και θεωρείται προαπαιτούμενο για να έχει η χώρα επενδυτική βαθμίδα, η διατήρηση των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων και η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του σχεδίου "Ελλάδα 2.0".