Wall: Νέο ιστορικό υψηλό ο S&P 500 - "Άλμα" 237 μονάδων ο Dow

Με "άλμα" 237 μονάδων ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής ο Dow Jones την ώρα που ο S&P 500 σημείωνε νέο ιστορικό υψηλό, με "καύσιμο” τα θετικά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία αλλά και τη συμφωνία για το επενδυτικό πακέτο του Μπάιντεν σε έργα υποδομής, ενώ ο Nasdaq κατέγραφεμικρές απώλειες.

Την σισιοδοξία των επενδυτών τροφοδότησε η περαιτέρω άνοδος που ανακοινώθηκε ότι κατέγραψαν οι τιμές καταναλωτή τον Μάιο στις ΗΠΑ, που αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ετήσιο ρυθμό από το 2008, υποδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν περισσότερα για αγαθά και υπηρεσίες το καλοκαίρι καθώς η οικονομία ανακάμπτει από την πανδημία.

Ο δείκτης τιμών δαπανών προσωπικής κατανάλωσης, ο προτιμώμενος δείκτης της Federal Reserve για τον πληθωρισμό, ενισχύθηκε κατά 0,4% το Μάιο, καταγράφοντας αύξηση για τρίτο διαδοχικό μήνα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Οι οικονομολόγοι σε έρευνα των Dow Jones και The Wall Street Journal προέβλεπαν αύξηση 0,5%.

Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τα θετικά στοιχεία για την ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας, που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου, ταοποία έδειξαν ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους η οικονομία "έτρεξε” με ετήσιο ρυθμό 6,4%. Η ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να σκαρφαλώσει στο 10%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για τις παραγγελίες διαρκών αγαθών έδειξαν αύξηση 2,3% τον Μάιο μετά την πτώση του Απριλίου κατά 1,3%. Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 2,8% στα 88,1 δισ. δολάρια τον Μάιο σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου της χώρας.

Πρόσθετη ώθηση στους δείκτες να κινηθούν σε νέα υψηλά έδωσε και η θετική κατάληξη στις διαπραγματεύσεις του προέδρου Μπάιντεν με γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα για το πακέτο επενδύσεων σε έργα υποδομών, ύψους άνω των 500 δισ. δολαρίων.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones πρόσθεσε 237 μονάδες ή 0,69% κλείνοντας στις 34.433,84. Ο ευρύτερος S&P 500 έκανε back to back στα ρεκόρ, αφού ενισχύθηκε κατά 0,33% στις 4.280,70 μονάδες, με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο να ηγείται των κερδών με άνοδο 1,3%.

Αντιθέτως, ο τεχνολογικός Nasdaq είχε απωλειες 0,06% στις 14.360,39 μονάδες, σβήνοντας τα κέρδη των προηγούμενων ημερών, εν μέσω αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων, με το αμερικανικό 10ετές να ανεβαίνει κατά 4 μονάδες βάσης στο 1,52%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 σημείωσε κέρδη 2,74%, στο καλύτερο 5νθήμερο από την εβδομάδα που έληξε στις 5 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Dow Jones Market Data. Ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 3,4% στην καλύτερη εβδομάδα του από τα μέσα Μαρτίου, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 2,4%.

Στις επιμέρους μετοχές ράλι για τη Nike που ενισχύθηκε κατά 20,71 δολάρια ή 15,50%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, ενώ η μετοχή της American Express πρόσθεσε 1,24 δολάρια (+0,74%).

Επιπλέον η Wells Fargo σημείωσε άνοδο 2,6%, ενώ η Fifth Third και η PNC κέρδισαν πάνω από 2%. Η JPMorgan και η Bank of America είχαν κέρδη άνω του 1%.

Στον αντίποδα, η FedEx υποχώρησε κατά 3,6%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε ισχυρές ετήσιες προοπτικές για τα αποτελέσματά της.