Ευρωαγορές: Σε νέο ιστορικό υψηλό έκλεισε ο Stoxx 600, αψηφώντας τους φόβους για τον πληθωρισμό

Σε νέο ιστορικό υψηλό έκλεισε την εβδομάδα ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, με τους επενδυτές να μην αποθαρρύνονται από τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό, την άνοδο του οποίου πολλοί αναλυτές αντιμετώπιζουν ως μεταβατική και όχι μόνιμη.

Ο Stoxx 600, στην έκτη συναπτή ημέρα κερδών του, "πρόσθεσε" 0,65%, στις 457,52 μονάδες, με τον έτερο πανευρωπαϊκό δείκτη, Eurostoxx 50, να κερδίζει 0.75%, στις 4.126,70 μονάδες. Όλοι οι κλάδοι έκλεισαν με θετικό πρόσημο, με εκείνον των βασικών πόρων να ηγείται των κερδών με 1,9%. Σε εβδομαδιαία βάση, τα κέρδη του Stoxx 600 έφτασαν το 1,1%.

Ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,78%, στις 15.693,27 μονάδες, με τον γαλλικό CAC 40 να ενισχύεται κατά 0.83%, στις 6.600,66 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 να κερδίζει 0,65%, στις 7.134,06 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κέρδισε 0,31%, στις 25.717,42 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 να καταγράφει άνοδο 0,78%, στις 9.205 μονάδες.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Μάιο "άγγιξε" το 5% σε ετήσια βάση, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τον δείκτη αναμένοντας το πότε η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα της χώρας, Federal Reserve, θα αρχίσει την απομείωση των ευρείας αγορών περιουσιακών στοιχείων εκ μέρους της, την οποία εφαρμόζει από την έναρξη της πανδημίας.

Σύμφωνα με έρευνα του πρακτορείου Reuters μεταξύ οικονομολόγων, η Fed αναμένεται να ανακοινώσει περιορισμό των αγορών assets εκ μέρους της τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, με τις περικοπές στον μηνιαίο όγκο αγορών να αρχίζουν στην πραγματικότητα στις αρχές του 2022.

Οι ηγέτες των χωρών της ομάδας G7 συναντώνται εξάλλου από σήμερα στην Κορνουάλη της νότιας Αγγλίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και αναμένεται να συμφωνήσουν να δωρήσουν 1 δισ. δόσεις εμβολίων κατά της Covid-19 σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι ηγέτες των μεγάλων δυτικών και δυτικότροπων χωρών αναμένεται επίσης να στηρίξουν δημόσια την επιβολή μίνιμουν εταιρικού φορολογικού συντελεστή 15% σε παγκόσμια κλίμακα, στο πλαίσιο της νέας, ψηφιακής και παγκοσμιοποιημένες οικονομίας.

Το ΑΕΠ του Η.Β. σημείωσε αύξηση 2,3% σε μηνιαία βάση τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ωστόσο παραμένει 3,7% μειωμένο σε σχέση με τα επίπεδα του Φεβρουαρίου του 2020, δηλαδή τα προ πανδημίας, remains 3.7% below its February 2020 pre-pandemic level, but is now 1.2% above its initial recovery peak in October 2020.

Στο πεδίο των μεμονωμένων μετοχών, η γαλλική εταιρεία αντασφαλίσεων Scor είδε τη μετοχή της να σημειώνει άλμα 8%, καθώς προχώρησε σε "ειρήνευση" με την Covea, μετά από σύγκρουση τριών ετών λόγω προσπάθειας της δεύτερης για επιθετική εξαγορά το 2018.

Η ισπανική φαρμακευτική Grifols σημείωσε επίσης άλμα 8,5%, ηγούμενη του Stoxx 600, μετά την παύση από την ανταγωνίστριά της, Vertex Pharma, σταμάτησε μία μελέτη.

Στην άλλη "όχθη" του πανευρωπαϊκού δείκτη, η μετοχή της MorphoSys υποχώρησε κατά 4,2% καθώς η JPMorgan περιέκοψε τις προοπτικές της γερμανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας, λόγω της επικείμενης εξαγοράς εκ μέρους της της αμερικανικής Constellation Pharma.

Η μετοχή της Deutsche Bank έχασε 1,7% μετά τις πληροφορίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιέζει την γερμανική τράπεζα να καταλήξει σύντομα στο πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. της.