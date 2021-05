KPMG Private Enterprise: Οι παγκόσμιες επενδύσεις των Venture Capital σπάνε κάθε ρεκόρ

Κατά το α' τρίμηνο του 2021, οι παγκόσμιες επενδύσεις VC κινήθηκαν σε ιλιγγιώδεις ρυθμούς, με ρεκόρ επενδύσεων στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και την Αμερική, δίνοντας ώθηση στη συνολική παγκόσμια χρηματοδότηση από VC, σύμφωνα με το Venture Pulse του α’ τριμήνου του 2021, την τριμηνιαία έκθεση που εκδίδεται από την KPMG Private Enterprise.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC τριμήνου για πρώτη φορά ξεπέρασαν το όριο των US$ 100 δισ., αγγίζοντας τα US$ 126,9 δισ. παγκοσμίως μέσω 6 508 συναλλαγών στη διάρκεια του α’ τριμήνου 2021, καταγράφοντας άνοδο από το προηγούμενο ρεκόρ των US$ 98,2 δισ. μέσω 7 329 συναλλαγών που επιτεύχθηκαν το δ’ τρίμηνο του 2020.

Στην εκτόξευση αυτή συνέβαλαν 9 συμφωνίες μαμούθ με αξία άνω του US$ 1 δισ. από εταιρείες στις ΗΠΑ, την Ασία και την Ευρώπη, συνεισφέροντας πάνω από US$ 16 δισ. στο σύνολο των παγκόσμιων επενδύσεων του τριμήνου - μεταξύ των οποίων αφορούν συναλλαγές ύψους US$ 3,4 δισ. από την αμερικανική Robinhood, US$ 3 δισ. από την κινεζική Xingsheng Selected και US$ 1,29 δισ. από τη σουηδική Klarna.

Μετά από ένα ισχυρό δ’ τρίμηνο του 2020 τρίμηνο με 649 συναλλαγές αποεπένδυσης ύψους US$ 209,5 δισ., οι εν λόγω συναλλαγές αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο σε αριθμό (667 συναλλαγές) και αξία (US$ 283,8 δισ.) κατά το α’ τρίμηνο του 2021.

"Μεταξύ των παραδοσιακών δημόσιων προσφορών (IPO), των ιδιωτικών συμμετοχών και των συγχωνεύσεων με Εταιρείες Ειδικού Σκοπού Εξαγοράς (SPAC), η παγκόσμια αγορά εξόδου από μία επένδυση χρηματοδοτούμενη από VC έχει ανοίξει διάπλατα" σχολιάζει ο Conor Moore, Co-Leader, του δικτύου Emerging Giants Network KPMG Private Enterprise της KPMG International. "Το ενδιαφέρον για τις SPAC ήταν απίστευτο κατά το α’ τρίμηνο του 2021, με τις εταιρείες σε όλον τον κόσμο να τις θεωρούν ως ευκαιρία για πιο γρήγορη εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Δεδομένου του αριθμού των SPAC που δημιουργούνται, πιθανότητα θα εξακολουθήσουν να είναι μια περιζήτητη εναλλακτική καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 και έως το 2022".

Ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της KPMG με αφορμή τα αποτελέσματα της έκθεσης δήλωσε "Η έντονη δραστηριότητα που παρατηρείται στην αγορά των VC τους τελευταίους μήνες όπως αποτυπώνεται σε αξία και αριθμό συναλλαγών (τόσο χρηματοδότησης όσο και αποεπένδυσης) αποτελεί βασικό παράγοντα της αύξησης των αποτιμήσεων. Η εν λόγω τάση αναμένεται να συνεχιστεί λόγω του ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος όπως διαμορφώνεται από την υλοποίηση ισχυρών κρατικών προγραμμάτων ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19, της πλεονάζουσας ρευστότητας και της αυξανόμενης ιδιωτικής κατανάλωσης"

Βασικά σημεία - α' τρίμηνο 2021

Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC αυξήθηκαν από τα US$ 98, δισ. μέσω 7 329 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2020 στα US$ 73,2 δισ. μέσω 6 508 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2021

Στην αμερικανική ήπειρο καταγράφηκαν επενδύσεις ύψους US$ 74,4 δισ. μέσω 3 310 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2021 - σημειώνοντας αύξηση από τα US$ 47,6 δισ. μέσω 3 399 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο. US$ 69 δισ. μέσω 3 042 συναλλαγών προήλθαν από τις ΗΠΑ, σημειώνοντας άνοδο από τα US$ 45 δισ. του δ’ τριμήνου του 2020.

Οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη σημείωσαν νέο ρεκόρ στα US$ 21 δισ. μέσω 1 430 συναλλαγές το α’ τρίμηνο του 2021 - αυξημένες από το προηγούμενο ρεκόρ των US$ 15,8 δισ. μέσω 1 937 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2020.

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψε επενδύσεις ύψους US$ 31 δισ. μέσω 1 615 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2021 - καταγράφοντας αύξηση από τα US$ 34,5 δισ. μέσω 1 840 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2020.

Οι χρηματοδοτήσεις σε εταιρείες "μονόκερους" αυξήθηκαν σημαντικά κατά το α’ τρίμηνο του 2021, καθώς αντλήθηκαν US$ 49,7 δισ. μέσω 182 γύρων χρηματοδότησης σε σύγκριση με US$ 101 δισ. που αντλήθηκαν σε 403 γύρους κατά το 2020.

Οι συναλλαγές αποεπένδυσης κατέγραψαν νέο ρεκόρ, σκαρφαλώνοντας από τα ήδη υψηλά επίπεδα των US$ 209,5 δισ. μέσω 649 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2020 στα US$ 283,8 δισ. μέσω 667 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2021.

Το μέσο ύψος των συναλλαγών αυξήθηκε σε όλους τους γύρους χρηματοδότησης κατά το α’ τρίμηνο του 2021, με το μέσο μέγεθος των συναλλαγών για γύρους χρηματοδότησης Series D+ να αυξάνεται από το US$ 60 εκ. το 2020 στα US$ 100 εκ. το α’ τρίμηνο του 2021.

Ο παγκόσμιος διάμεσος των αποτιμήσεων (προ-επένδυσης) αυξήθηκε για τους γύρους χρηματοδότησης Series C και Series D+; για τον γύρο χρηματοδότησης Series C αυξήθηκε από τα US$ 192 εκ. το 2020 στα US$ 278 εκ. το α’ τρίμηνο του 2021, ενώ για το γύρο χρηματοδότησης Series D+ αυξήθηκε από τα US$ 489 εκ. στα US$ 965 εκ. την ίδια περίοδο.