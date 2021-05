Ανακάμπτει από το χαμηλό 3 μηνών το bitcoin μετά από διευκρίνηση του Έλον Μασκ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12.48

Ανακάμπτει από το χαμηλό τριών μηνών η τιμή του bitcoin τη Δευτέρα σε μια συνεδρία με αρκετές μεταβολές, με τους επενδυτές αρχικά να πωλούν και στη συνέχεια να αγοράζουν κρυπτονομίσματα στον απόηχο των tweets του Διευθύνοντος Συμβούλου της Tesla Έλον Μασκ σχετικά με το κρυπτονόμισμα.

Στο τελευταίο του tweet, ο Μασκ διευκρίνισε ότι "η Tesla δεν έχει πουλήσει κανένα bitcoin".

To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin