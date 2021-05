UBS, Capital Economics: Εφήμερη η διόρθωση στις αγορές - Γιατί έρχεται νέα ανοδική κίνηση

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Συνέχιση των πολύ κάλων αποδόσεων στις μετοχές αναμένει η Capital Economics, σημειώνοντας πως η διόρθωση αυτής της εβδομάδας δεν θα κρατήσει. Όπως εκτιμά, αν και οι μετοχές των ΗΠΑ θα έχουν καλή πορεία, οι μετοχές της ευρωζώνης αναμένεται να υπεραποδώσουν στο υπόλοιπο του έτους αλλά και το 2022. Από την πλευρά της η UBS, κοιτώντας το πιο βραχυπρόθεσμο διάστημα, λέει ένα μεγάλο… "όχι" στο γνωστό ρητό των αγορών sell in May and go away...

Πιο αναλυτικά, η Capital Economics αμφιβάλλει ότι το μοτίβο που κυριάρχησε στις χρηματοπιστωτικές αγορές νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα - της πτώσης των τιμών των μετοχών και της αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων - θα διαρκέσει πολύ, όπως σημειώνει σε νέα της έκθεση.

Οι βασικοί καταλύτες για τις παραπάνω κινήσεις, που φαίνεται να έχουν ουσιαστικά σβήσει, ήταν πιθανώς οι δύο μεγάλες εκπλήξεις στα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ. Πρώτον, τα στοιχεία της απασχόλησης για τον μήνα Απρίλιο, που δημοσιεύθηκαν την περασμένη Παρασκευή, αποκάλυψαν ότι η αγορά εργασίας δεν βελτιώθηκε όσο γρήγορα αναμενόταν τον περασμένο μήνα. Και δεύτερον, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό έδειξαν μια πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση τον ίδιο μήνα. Έτσι, το συμπέρασμα για τις αγορές ήταν πως η προσφορά φαίνεται να παλεύει να ανταποκριθεί στη ζήτηση καθώς η οικονομία ανοίγει εκ νέου, απειλώντας να υπάρξει τελικά μία αδύναμη ανάκαμψη της δραστηριότητας από ό, τι αναμενόταν.

Σίγουρα φαίνεται να ισχύει ότι η προσφορά αγωνίζεται να ανταποκριθεί στη ζήτηση σε ορισμένα μέρη της οικονομίας, όπως και είναι αναμενόμενο, δεδομένων των τεράστιων αλλαγών που συμβαίνουν λόγω των εξελίξεων με την πανδημία σε πολλούς κλάδους, όπως σημειώνει η Capital Economics. Η ενοικίαση αυτοκινήτων στις ΗΠΑ είναι ένα προφανές παράδειγμα – οι εταιρείες ενοικίασης φέρεται να μείωσαν το μέγεθος των στόλων τους πέρυσι και τώρα δυσκολεύονται να τους ξαναχτίσουν καθώς η παγκόσμια έλλειψη ημιαγωγών περιορίζει την παραγωγή οχημάτων.

Ωστόσο, παρά τα παραπάνω, η ανησυχία σχετικά με τον στασιμοπληθωρισμό είναι υπερβολική, κατά την άποψη της Capital Economics. Τα πιο πρόσφατα δεδομένα υποδηλώνουν γενικά ότι η ραγδαία αύξηση της δραστηριότητας στις αρχές του έτους συνεχίστηκε στο δεύτερο τρίμηνο, παρά τα απογοητευτικά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας. Αυτό ισχύει και σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ, οι οποίες ηγήθηκαν της εμβολιαστικής εκστρατείας.

Με άλλα λόγια, επισημαίνει ο οίκος, ενώ οι περιορισμοί της προσφοράς είναι πραγματικοί, τα στοιχεία δείχνουν ότι μια εξαιρετικά γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας συνεχίζεται ανεξάρτητα από αυτούς. Ταυτόχρονα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής φαίνονται αποφασισμένοι να μην αντιδράσουν υπερβολικά στη βραχυπρόθεσμη αύξηση του πληθωρισμού και να διακόψουν αυτήν την ανάκαμψη πρόωρα.

Συνεπώς, η Capital Economics συνεχίζει να εκτιμά ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και οι υπόλοιπες οικονομίες θα αναπτυχθούν με τον ταχύτερο ρυθμό τους εδώ και δεκαετίες φέτος, και θα επεκταθούν ακόμα ταχύτερα το 2022. Αναμένει ότι οι οικονομικές συνθήκες θα μοιάζουν περισσότερο με αυτές των αρχών της δεκαετίας του 1950, με ισχυρή ανάπτυξη και πληθωρισμό, παρά με την περίοδο στασιμοπληθωρισμού της δεκαετίας του 1970.

Έτσι και οι παγκόσμιες μετοχές θα έχουν ανάλογη πορεία με αυτήν των αρχών της δεκαετίας του 1950 (όταν αυξήθηκαν σταθερά) από ό,τι κατά τη διάρκεια της καταστροφικής δεκαετίας του 1970, υποστηριζόμενες από μια διατηρήσιμη περίοδο ισχυρής αύξησης της κερδοφορίας, ακόμη και αν οι αποδόσεις των ομολόγων συνεχίσουν να αυξάνονται. Μια προφανής προειδοποίηση κατά τον οίκο είναι ότι, σε αντίθεση με τη δεκαετία του 1950, οι αποτιμήσεις φαίνονται τώρα "τεντωμένες" σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα υπάρχει υπερβολική αισιοδοξία σε ό,τι αφορά τις μετοχές "ανάπτυξης" των ΗΠΑ. Ωστόσο, όπως τονίζει, τα μεγαλύτερα κέρδη θα καταγράψουν οι μετοχές και οι αγορές που υπέφεραν περισσότερο στα πρώτα στάδια της πανδημίας.

Υπεραπόδοση της ευρωζώνης



Η Capital Economics αναμένει ότι οι μετοχές της ευρωζώνης θα ξεπεράσουν σε κέρδη τις μετοχές των ΗΠΑ από τώρα έως το τέλος του 2022, ακόμη και αν η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη συνεχίσει να υστερεί σε σχέση με αυτήν των ΗΠΑ. Οι λόγοι είναι τρεις, όπως επισημαίνει.

Πρώτον, αναμένεται να συνεχιστεί η στροφή των επενδυτών προς τους ευάλωτους στην πανδημία, κυκλικούς κλάδους.

Δεύτερον, πολλά καλά νέα για την οικονομία φαίνεται να έχουν ήδη αποτιμηθεί στις ΗΠΑ, αλλά λιγότερο στην ευρωζώνη.

Τρίτον, πιστεύει ότι υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο αύξησης των μετοχών στην ευρωζώνη από ό, τι στις ΗΠΑ, λόγω του επιπέδου των αποτιμήσεων.

Έτσι εκτιμά ότι ο δείκτης MSCI της ευρωζώνης θα αυξηθεί κατά 13% έως το τέλος του 2022. έναντι 7% για τον δείκτη MSCI ΗΠΑ το ίδιο διάστημα.

Το sell in May δεν θα φέρει κέρδη φέτος

Είμαστε σε μία περίοδο του χρόνου, που οι μετοχές θεωρείται, με βάση την ιστορία, ότι είναι δύσκολο να σημειώσουν κέρδη, σημειώνει από την πλευρά της η UBS. Καθώς πολλοί δείκτες μετοχών βρίσκονται σε πολυετή ή ιστορικά υψηλά, ορισμένοι δείκτες φαίνονται "τεντωμένοι" και υπάρχουν συνεχιζόμενες ανησυχίες σχετικά με την εξάπλωση των νέων μεταλλάξεων COVID-19, ως εκ τούτου οι επενδυτές μπορεί να μπουν στον πειρασμό να ακολουθήσουν το παλιό ρητό: Πουλήστε τον Μάιο και φύγετε (Sell in May and go away).

Ενώ αναμένεται να συνεχιστούν οι φάσεις αυξημένης μεταβλητότητας τους επόμενους μήνες, η UBS θεωρεί ότι η διατήρηση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων με μια διαφοροποιημένη προσέγγιση είναι προτιμότερη στρατηγική από την πώληση τον Μάιο για διάφορους λόγους.

Η στρατηγική sell-in-May δεν λειτουργεί πάντα, όπως σημειώνει. Η στρατηγική της… παραμονής στην αγορά, έχει υπεραποδώσει στην αγορά των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα. Επιπλέον, οι μετοχές της Κίνας σημείωσαν άνοδο άνω του 20% μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου το 2017 και 2020, ενώ οι μετοχές της Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 10% το 2013.

Η στρατηγική της πώλησης θέσεων και εξόδου από την αγορά τον Μάιο, κατά την UBS, ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα αναποτελεσματική φέτος, λόγω της ταχείας επιτάχυνσης της οικονομικής ανάπτυξης και της κερδοφορίας. Επίσης, για τους επενδυτές που πραγματοποιούν πωλήσεις τον Μάιο, η επιστροφή αργότερα μπορεί να είναι ψυχολογικά δύσκολη, ειδικά εάν οι αγορές έχουν πραγματοποιήσει ράλι στο μεταξύ. Επιπλέον, στο τρέχον περιβάλλον, η κατοχή μετρητών για πολύ καιρό είναι ακριβή.