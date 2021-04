Με απώλειες έκλεισε η Wall - Κέρδη άνω του 5% για S&P 500 και Nasdaq τον Απρίλιο

Με αρνητικά πρόσημα έκλεισαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Παρασκευή, με τους Dow Jones και Nasdaq να σημειώνουν απώλειες και σε επίπεδο εβδομάδας. Ωστόσο και οι τρεις δείκτες σημείωσαν κέρδη για τον Απρίλιο, με τους S&P 500 και Nasdaq να σημειώνουν "άλμα" άνω του 5%.

Οι σημερινές απώλειες ήρθαν παρά τα θετικά νέα για τις καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι επενδυτές είχαν στραμμένο το βλέμμα τους και σε εταιρικά αποτελέσματα.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε απώλειες 185,51 μονάδων ή 0,54% στις 33.874,85 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε 30,30 μονάδες ή 0,72% στις 4.181,17 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 119,86 μονάδες ή 0,85% στις 13.962,68 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow έχασε 0,5%, ο S&P 500 πρόσθεσε λιγότερο του 0,1% και ο Nasdaq υποχώρησε 0,4%. Για τον μήνα Απρίλιο όμως, ο Dow ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,7%, ο S&P 500 κέρδισε 5,2% και ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 5,4%.

Από τις 30 μετοχές του Dow, 9 έκλεισαν σε θετικό έδαφος και οι υπόλοιπες κινήθηκαν πτωτικά. Ειδικότερα, των κερδών ηγήθηκαν οι μετοχές των Amgen, Merck & Co. και Verizon Communications με άνοδο 2,10%, 1,11% και 0,82% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, των απωλειών ηγήθηκαν οι μετοχές των Chevron, Dow Inc. και Salesforce.com Inc. με πτώση 3,58%, 2,44% και 1,72% αντίστοιχα.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Exxon Mobil επέστρεψε στην κερδοφορία κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, καθώς η εταιρεία ανακάμπτει από το χάος που προκάλεσε στον ενεργειακό κλάδο η πανδημία του κορονοϊού. Ειδικότερα, ο πετρελαϊκός γίγαντας σημείωσε κέρδη ύψους 2,7 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο. Η εταιρεία δημοσίευσε κέρδη στα 65 cents ανά μετοχή, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων στοιχείων, σε έσοδα 59,15 δισ. δολαρίων. Οι αναλυτές της Wall Street ανέμεναν ότι η εταιρεία θα σημείωνε κέρδη στα 59 cents ανά μετοχή σε έσοδα 54,6 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τη Refinitiv. Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε πτώση 2,88%.

Παράλληλα, η Chevron (-3,58%) ανέφερε κέρδη στα 90 cents ανά μετοχή για το α' τρίμηνο, με τα έσοδα να φτάνουν στα 32,03 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα κέρδη ανά μετοχή ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών σύμφωνα με τη Refinitiv, ενώ και τα έσοδα ήταν υψηλότερα από τις εκτιμήσεις για 30,37 δισ. δολάρια.

Στο μεταξύ, η Amazon ανακοίνωσε χθες βράδυ καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα. Ειδικότερα, τα κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν στα 8,1 δισεκατομμύρια δολάρια και οι πωλήσεις Ιανουαρίου-Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 44% στα 108 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street με την εταιρεία να σημειώνει κέρδη 15,79 δολ. ανά μετοχή έναντι εκτιμήσεων για 9,54 δολ.. Τα αποτελέσματα της Amazon έδειξαν ότι η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή για το διαδικτυακό κλάδο λιανικής, ακόμη και όταν η οικονομία άρχισε να ανοίγει. Η μετοχή της Amazon διολίσθησε 0,11%.

Η Twitter από τη μεριά της, απογοήτευσε ως προς τα αποτελέσματα αύξησης των χρηστών και τις προοπτικές εσόδων για το β' τρίμηνο. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι ημερήσιοι ενεργοί χρήστες με δυνατότητα δημιουργίας εσόδων ανήλθαν σε 199 εκατομμύρια το α' τρίμηνο, χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών για 200 εκατομμύρια. Ακόμη, η εταιρεία ανέφερε ότι αναμένει έσοδα μεταξύ 980 εκατ. και 1,08 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο. Οι αναλυτές ανέμεναν guidance ύψους 1,06 δισ. δολαρίων κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την Refinitiv. Σημειώνεται επίσης πως η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ύψους 1,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, αυξημένα κατά 28% από τα 808 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος. Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε "βουτιά" άνω του 15,16%.

Με πάνω από το ήμισυ των εταιρειών του δείκτη S&P 500 να έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα τριμήνου μέχρι στιγμής, περίπου το 87% ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών, σύμφωνα με την Refinitiv.

Στο μεταξύ, πιέσεις δέχτηκε η μετοχή της Apple (-1,51%) καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι το App Store της εταιρείας παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού.

Στα μάκρο, οι καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,2% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή. Σύμφωνα με το Dow Jones και τη Wall Street Journal, οι οικονομολόγοι ανέμεναν αύξηση 4%.

Παράλληλα, τα έσοδα σημείωσαν άνοδο 21,1% τον Μάρτιο κυρίως λόγω της κυβερνητικής οικονομικής στήριξης.

Η αύξηση των εσόδων και των δαπανών τον περασμένο μήνα έπαιξε βασικό ρόλο στην ενίσχυση του ΑΕΠ κατά το α' τρίμηνο. Σημειώνεται πως το ΑΕΠ αυξήθηκε 6,4% σε ετήσια βάση στο τελευταίο τρίμηνο, εν μέσω πτώσης των κρουσμάτων κορονοϊού, της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων και της δημιουργίας 1,5 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό από το γ΄ τρίμηνο του 2003, και ακολουθεί το 4,3% του δ΄ τριμήνου.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ακόμη ταχύτερη ανάπτυξη την άνοιξη καθώς συνεχίζονται οι εμβολιασμοί και οι επιχειρήσεις αυξάνουν την παραγωγή για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση.

Εν τω μεταξύ, ένας βασικός δείκτης του πληθωρισμού, γνωστός ως PCE, αυξήθηκε κατά 0,5% τον Μάρτιο, αυξάνοντας τον ετήσιο μέσο όρο σε 2,3% από 1,5% τον προηγούμενο μήνα και είναι πιθανό να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες.

Οι Αμερικανοί ξόδεψαν πολλά χρήματα τον περασμένο μήνα σε νέα αυτοκίνητα και φορτηγά, είδη ψυχαγωγίας όπως παιχνίδια, έτοιμα τρόφιμα και πολλά άλλα καταναλωτικά αγαθά. Οι δαπάνες αυξήθηκαν επίσης και στα δωμάτια ξενοδοχείων.

Καθώς τα κρούσματα κορονοϊού συνεχίζουν να σημειώνουν πτώση, οι μεγάλες δαπάνες είναι απίθανο να μειωθούν σύντομα. Οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν περισσότερους ανθρώπους και αυξάνουν τις επενδύσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην ισχυρή ανάκαμψη στη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών.

Ακόμη, το επίπεδο αποταμίευσης αυξήθηκε τον Μάρτιο στο 27,5% - περίπου τέσσερις φορές πάνω από το μέσο όρο των επιπέδων προ πανδημίας. Οι καταναλωτές διαθέτουν σχεδόν 2 τρισ. δολάρια σε πλεονάζουσες αποταμιεύσεις, πάνω από τα κανονικά επίπεδα αν δεν υπήρχε η πανδημία και η κυβερνητική οικονομική στήριξη. Τα χρήματα αυτά, σημειώνουν οικονομολόγοι, αναμένεται εν τέλει να δαπανηθούν.

Επίσης, άνοδο κατέγραψε ο δείκτης Chicago PMI τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή. Ειδικότερα, ο δείκτης αυξήθηκε στις 72,1 μονάδες τον Απρίλιο, από 66,3 μονάδες τον Μάρτιο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 65 μονάδες τον Απρίλιο, σύμφωνα τη Wall Street Journal. Οι μετρήσεις άνω των 50 μονάδων υποδεικνύουν μια αναπτυσσόμενη οικονομία και οποιαδήποτε ανάγνωση πάνω από τις 60 μονάδες θεωρείται εξαιρετική. Τα στοιχεία του Απριλίου ήταν τα υψηλότερα από τον Δεκέμβριο του 1983.

Σημειώνεται ακόμη πως στο αρνητικό κλίμα συνέβαλλε η είδηση για την οικονομία της ευρωζώνης, η οποία έπεσε σε μία δεύτερη τεχνητή ύφεση, μετά από μία μικρότερη των εκτιμήσεων συρρίκνωση στο πρώτο τρίμηνο, αλλά οι οικονομολόγοι δηλώνουν ότι τώρα, κινείται σταθερά προς μία πορεία ανάκαμψης, καθώς γίνεται άρση των περιορισμών της πανδημίας, από τις εκστρατείες εμβολιασμού. Το Γραφείο Στατιστικής της ΕΕ (Eurostat) ανακοίνωσε ότι το ΑΕΠ στις 19 χώρες που έχουν ως κοινό νόμισμα το ευρώ, συρρικνώθηκε κατά 0,6% από τρίμηνο σε τρίμηνο, για μία ετήσια μείωση 1,8%. Η εξέλιξη αυτή, θέτει την περιοχή της ζώνης του ευρώ σε μία δεύτερη τεχνητή ύφεση, μέσα σε 12 μήνες, μετά τη μείωση του ΑΕΠ κατά 0,7% στο τελευταίο τρίμηνο του 2020.