Κέρδη στη Wall Street με ώθηση από τα μάκρο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21:06

Επιταχύνουν τον βηματισμό τους οι βασικοί δείκτες της Wall Street όσο εξελίσσεται η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τους επενδυτές να εστιάζουν στα νεότερα ισχυρά στοιχεία για την οικονομία, ενώ φαίνεται να αφομοιώνουν τις αναφορές για την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να αυξήσει σημαντικά τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών για τους πλουσιότερους Αμερικανούς.

Παράλληλα, οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones, που ξεκίνησε τη συνεδρίαση ελαφρώς πτωτικά αλλά γύρισε σε θετικό έδαφος πολύ γρήγορα, ενισχύεται κατά 226,57 μονάδες ή 0,67% και κινείται στις 34.042,47 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 ενισχύεται κατά 1,16% στις 4.182,89 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq κερδίζει 1,57% στις 14.034,88 μονάδες.

Ωστόσο, και οι τρεις δείκτες βρίσκονται σε τροχιά να ολοκληρώσουν την εβδομάδα με απώλειες, μόλις μερικές ημέρες μετά τα νέα ιστορικά υψηλά που σημείωσαν την προηγούμενη Παρασκευή.

Την αγοραστική διάθεση τροφοδοτούν σήμερα τα ισχυρά στοιχεία για την δραστηριότητα του ιδιωτικού κλάδου στις ΗΠΑ που ενισχύθηκε περαιτέρω τον Απρίλιο, με τους δείκτες PMI της εταιρείας ερευνών IHS Markit να σκαρφαλώνουν σε επίπεδα ρεκόρ καθώς η περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών και η ισχυρή ζήτηση έδωσαν νέα ώθηση στην οικονομία.

"Η αμερικανική οικονομία γνωρίζει μια ισχυρή έναρξη στο δεύτερο τρίμηνο, λειτουργώντας στο φουλ, καθώς η χαλάρωση των περιορισμών, η εντυπωσιακή εκστρατεία εμβολιασμού, οι καλύτερες προοπτικές και τα μέτρα τόνωσης, βοήθησαν στην ενίσχυση της ζήτησης", σχολίασε ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος της IHS Markit.

Οι επενδυτές φαίνονται αποφασισμένοι να ανακτήσουν τις χθεσινές απώλειες που προκάλεσαν τα δημοσιεύματα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα προτείνει την αύξηση του συντελεστή επί των κερδών κεφαλαίου στο 39,6% από 20% για φυσικά πρόσωπα που κερδίζουν πάνω από 1 εκατ. δολάρια το έτος.

Εξάλλου, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, η ανακοίνωση του Μπάιντεν δεν αποτελεί έκπληξη καθώς περιελαμβανόταν στο προεκλογικό του πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή, σημειώνουν ότι η πρόταση θα πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο, με τους περισσότερους να εκτιμούν ότι εκεί οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μια συμβιβαστική λύση με συντελεστή αρκετά μικρότερο από το 39,6%.

Οι επενδυτές, εν τω μεταξύ, συνεχίζουν να παρακολουθούν τη ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, με την Intel Corp. να αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους μετά την ανακοίνωση κερδών που ξεπέρασαν με ευκολία τις προβλέψεις των αναλυτών.

Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν και τα αποτελέσματα της Snap Inc. όπως και των Honeywell International Inc. και Schlumberger Ltd. Από την πλευρά της η Mattel Inc. ανακοίνωσε συρρίκνωση ζημιών για το τελευταίο τρίμηνο μετά το άλμα των πωλήσεων κατά σχεδόν 50%.

Την προσοχή των επενδυτών συγκεντρώνει και η κατρακύλα του Bitcoin το οποίο υποχωρεί κάτω από το επίπεδο των 50.000 δολ.

Πτωτικά κινείται και η μετοχή της πρόσφατα εισαχθείσας στο ταμπλό Coinbase, που καταγράφει απώλειες άνω του 1%, με το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο να βρίσκεται σε τροχιά για την πέμπτη διαδοχική πτωτική συνεδρίασή του. Η μετοχή έχει υποχωρεί κατά 14,2% τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, ενώ κινείται 23% χαμηλότερα από την τιμή των 381 δολαρίων με την οποία έκανε το ντεμπούτο της στον Nasdaq στις 14 Απριλίου.