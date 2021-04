Κέρδη για τα futures της Wall Street μετά τα ρεκόρ της Πέμπτης

Με μικρά κέρδη κινούνται τα futures δεικτών και μετοχών της Wall Street μετά τα χθεσινά ιστορικά υψηλά των Dow Jones και S&P 500, με τους επενδυτές να παραμένουν προσηλωμένοι στα εταιρικά αποτελέσματα καθώς ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα της περιόδου των τριμηνιαίων ανακοινώσεων.

Ειδικότερα, τα futures του Dow Jones προσθέτουν 69 μονάδες, ενώ τα futures του S&P 500 σκαρφαλώνουν κατά 8,60 μονάδες. Τα futures του Nasdaq κερδίζουν 34,50 μονάδες.

Για την εβδομάδα ο Dow σημειώνει άνοδο 0,7%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq κερδίζουν 1%. Ο βιομηχανικός δείκτης και ο ευρύτερος S&P 500 οδεύουν για την τέταρτη συνεχή εβδομάδα ανόδου, ενώ ο Nasdaq για την τρίτη.

Τα νέα ρεκόρ της αμερικανικής αγοράς την Πέμπτη ακολούθησαν τα ισχυρά στοιχεία για την πορεία των λιανικών πωλήσεων και τη νέα κατρακύλα των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας, εξελίξεις που εκτόξευσαν την αισιοδοξία των επενδυτών για τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας.

Τα εταιρικά αποτελέσματα έχουν επίσης βοηθήσει να ενισχυθεί η αισιοδοξία, με τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας - Goldman Sachs, Citigroup και JPMorgan Chase μεταξύ άλλων - να ανακοινώνουν τις προηγούμενες ημέρες κέρδη και έσοδα πολύ υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους σήμερα στα αποτελέσματα των Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, Citizens Financial Group και PNC Financial Services Group, μεταξύ άλλων.

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα στην Κίνα επίσης υποστηρίζουν το αφήγημα για ισχυρή ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας φέτος. Τα στοιχεία έδειξαν άλμα 18,3% της ανάπτυξης σε ετήσια βάση το α' τρίμηνο, με τις λιανικές πωλήσεις να σημειώνουν αύξηση 34,2% στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι οι ενάρξεις κατοικιών σημείωσαν άλμα 19% τον Μάρτιο από τον Φεβρουάριο, όταν οι ιδιαίτερα άσχημες καιρικές συνθήκες είχαν πλήξει την κατασκευαστική δραστηριότητα. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020 οι ενάρξεις κατέγραψαν άλμα 37%.

Παράλληλα, οι κατασκευαστικές άδειες, ένδειξη της μελλοντικής δραστηριότητας, αυξήθηκαν κατά 2,7% από τον Φεβρουάριο και 30% από τον Μάρτιο του 2020.