Μικρά κέρδη στις ευρωαγορές

Με μικρά κέρδη έκλεισαν οι ευρωαγορές την Τρίτη, με τους επενδυτές να τελούν εν αναμονή των εταιρικών αποτελεσμάτων που θα αρχίσουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις επόμενες ημέρες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Στο ταμπλό ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε με μικρά κέρδη 0,1% στις 435,75 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε 0,1% στις 15.234,36 μονάδες, κόντρα στα στοιχεία που έδειξαν ότι οι οικονομικές προσδοκίες επιδεινώθηκαν τον Απρίλιο. Ειδικότερα, ο σχετικός δείκτης του ινστιτούτου οικονομικών ερευνών ZEW υποχώρησε στις 70,7 μονάδες τον Απρίλιο από 76,6 μονάδες τον Μάρτιο.

Ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,4% στις 6.184,10 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με οριακά κέρδη 0,02% στις 6.890,49 μονάδες μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε 0,4% τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε με άνοδο 0,6%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχώρησε σε ποσοστό 0,1%.

Ένα μπαράζ αποτελεσμάτων αναμένεται να ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες, με τον κλάδο των τραπεζών να πρωταγωνιστεί. Στις ΗΠΑ αναμένονται τις επόμενες ημέρες οι ανακοινώσεις των JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley και Goldman Sachs Group Inc. μεταξύ άλλων.