Wall: Μεικτή εικόνα στο κλείσιμο με φόντο τα πρακτικά της Fed

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι δείκτες της Wall Street την Τετάρτη με τον S&P 500 να σημειώνει νέο ιστορικό ρεκόρ, σε μια μέρα με αρκετές εναλλαγές προσήμων και μετά τη δημοσίευση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve που ανέμεναν οι επενδυτές. Οι αξιωματούχοι της Fed δήλωσαν ότι ακόμη και με την αναμενόμενη αύξηση του πληθωρισμού, είναι απίθανο να συσφίξουν την πολιτική μέχρι να δουν "ουσιαστική περαιτέρω πρόοδο" στους οικονομικούς τους στόχους.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones σημείωσε κέρδη 16,02 μονάδων ή 0,05% στις 33.446,26 μονάδες. Ο S&P 500 πρόσθεσε 6,01 μονάδες ή 0,15% στις 4.079,95 μονάδες, ενώ ο Nasdaq έχασε 9,54 μονάδες ή 0,07% στις 13.688,84 μονάδες. Σημειώνεται πως ο S&P 500 σημείωσε το 18ο φετινό του ιστορικό ρεκόρ.

Από τις 30 μετοχές του Dow, 16 έκλεισαν στο "πράσινο" και 14 στο "κόκκινο". Ειδικότερα, των κερδών ηγήθηκαν οι μετοχές των JPMorgan Chase & Co., Apple και Intel με άνοδο 1,57%, 1,34% και 1,05% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, των απωλειών ηγήθηκαν οι μετοχές των Walt Disney Co., Boeing και Dow Inc., με πτώση 1,12%, 1,02% και 0,94% αντίστοιχα.

Η αισιοδοξία σχετικά με τις προοπτικές για το επιχειρηματικό κλίμα αυξάνεται καθώς περισσότεροι Αμερικανοί εμβολιάζονται και καθώς η Ουάσινγκτον στοχεύει σε περισσότερες δαπάνες για να διευκολύνει την ανάκαμψη από την πανδημία.

Μέχρι στιγμής φέτος, οι επενδυτές έχουν προτιμήσει τις μετοχές που αποδίδουν καλύτερα στην αρχή του οικονομικού κύκλου, που υποδηλώνει μια στροφή προς μετοχές αξίας.

Αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) δήλωσαν στην τελευταία τους συνεδρίαση ότι ο ρυθμός αγοράς περιουσιακών στοιχείων είναι απίθανο να αλλάξει σύντομα, καθώς δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί οι οικονομικοί στόχοι που έχει θέση η κεντρική τράπεζα.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της Fed δημοσίευσε την Τετάρτη τα πρακτικά από τη συνεδρίασή της στις 16-17 Μαρτίου, ενώ οι επενδυτές ανέμεναν περαιτέρω ενδείξεις για το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας όσον αφορά τη νομισματική της πολιτική.

Η σύνοψη της συνεδρίασης έδειξε ότι, ενώ οι αξιωματούχοι είδαν την οικονομία να σημειώνει σημαντική βελτίωση, εκτιμούν ότι απαιτείται πολύ μεγαλύτερη πρόοδος πριν αλλάξουν τη νομισματική πολιτική.

Στη συνάντηση, τα μέλη της Fed ψήφισαν να διατηρηθούν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού κοντά στο μηδέν και να συνεχιστεί η αγορά ομολόγων αξίας τουλάχιστον 120 δισ. δολαρίων μηνιαίως.

Επιπλέον, η επιτροπή αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Ειδικότερα, η μέση εκτίμηση για το ΑΕΠ 2021 αναθεωρήθηκε στο 6,5%, σημαντικά αυξημένη από το 4,2% που προέβλεπε τον Δεκέμβριο.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι το ποσοστό ανεργίας θα μπορούσε να μειωθεί στο 4,5% έως το τέλος του έτους και ο πληθωρισμός θα μπορούσε να διαμορφωθεί στο 2,2%, ελαφρώς πάνω από τον παραδοσιακό στόχο του 2% της Fed.

Τα ισχυρά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας του Μαρτίου στις ΗΠΑ είναι ευπρόσδεκτη είδηση, αλλά δεν αποτελεί ένδειξη ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην τρέχουσα νομισματική πολιτική, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος της Fed του Σικάγου, Charles Evans.

"Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε πριν η οικονομική δραστηριότητα επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα. Ακόμα και μετά τα πολύ ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση του Μαρτίου, στο 6%, το ποσοστό ανεργίας είναι πολύ πάνω από το 3,5% που είχαμε στις αρχές της πανδημίας", δήλωσε ο Evans, σε μια ομιλία του Prairie State College Foundation.

Σημειώνεται πως 916.000 νέες θέσεις εργασίας προστέθηκαν τον Μάρτιο και το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 6%.

Εν τω μεταξύ, οι αποδόσεις στα κρατικά ομόλογα καταγράφουν ράλι τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω ανησυχιών ότι η ολοένα και ισχυρότερη οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία θα προκαλέσει έξαρση του πληθωρισμού.

Η απόδοση στο 10ετές των ΗΠΑ κινείται σήμερα κοντά στο 1,66%. Την προηγούμενη Παρασκευή ήταν κοντά σε υψηλό 14 μηνών στο 1,72%.

Στο μεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Jamie Dimon έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα την ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους της τράπεζας, προσφέροντας μια ιδιαίτερα αισιόδοξη εικόνα για την πορεία της οικονομίας.

"Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι με τις συσσωρευμένες αποταμιεύσεις, τα νέα χρήματα από το πακέτο τόνωσης, τις τεράστιες δημοσιονομικές δαπάνες και την περισσότερη ποσοτική χαλάρωση, το νέο νομοσχέδιο για τις επενδύσεις στις υποδομές, τους επιτυχημένους εμβολιασμούς και την ευφορία για το τέλος της πανδημίας, η αμερικανική οικονομία πιθανότατα θα σημειώσει έκρηξη" αναφέρει ο Dimon στην επιστολή του.

"Αυτή η έκρηξη εύκολα θα μπορούσε να κρατήσει μέχρι το 2023", προσθέτει.

Στα μάκρο, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε το Φεβρουάριο, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, το έλλειμμα αυξήθηκε στα 71,1 δισ. δολ. το Φεβρουάριο από το αναθεωρημένο μέγεθος των 67,8 δισ. δολ. ένα μήνα νωρίτερα, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία. Οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Bloomberg τοποθετούσαν το έλλειμμα στα 70,5 δισ. δολ.