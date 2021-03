Συνεχίζονται οι πιέσεις στις μετοχές που συνδέονται με την Archegos

Οι μετοχές που επλήγησαν την Παρασκευή από ένα κύμα πωλήσεων τεράστιου όγκου συναλλαγών παραμένουν υπό πίεση και στις αρχές της νέας εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές αναρωτώνται εάν αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις από τις εσπευσμένες ρευστοποιήσεις ύψους 20 δισ. δολαρίων.

Η ViacomCBS Inc. υποχωρεί κατά 1,3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές και η Discovery Inc. σημειώνει άνοδο 2,2%, ενώ οι αμερικανικοί τίτλοι των κινεζικών εταιρειών Baidu Inc. και Tencent Music Entertainment Group κινούνται εντός εύρους 2% από το επίπεδο που έκλεισαν την Παρασκευή μετά την αναγκαστική εκκαθάριση θέσεων που συνδέονται με την Archegos του Bill Hwang. Οι εν λόγω συναλλαγές εξανέμισαν κεφαλαιοποίηση περίπου 35 δισ. δολαρίων την Παρασκευή. Η Baidu υποχωρεί 5% στο Χονγκ Κονγκ.

Οι πωλήσεις των πακέτων μετοχών που ξεκίνησαν από την Goldman Sachs Group Inc. και τη Morgan Stanley πυροδοτήθηκαν μετά την αδυναμία της Archegos να πληρώσει τα margin calls, αφήνοντας τη Nomura Holdings Inc. και την Credit Suisse Group AG να αντιμετωπίσουν δυνητικά "σημαντικές” απώλειες και οδηγώντας τις μετοχές τους σε πτώση. Η πιθανότητα να συνεχιστεί το κύμα πωλήσεων εξακολουθεί να ρίχνει τη σκιά της στην αγορά, ενώ η παραδοσιακή μεταβλητότητα που παρατηρείται συνήθως κατά τη λήξη του τριμήνου ενδεχομένως να εντείνει τις διακυμάνσεις στις μέχρι πρότινος μετοχές "υψηλής πτήσης”.

"Κανείς δεν έχει εικόνα ότι έχει τελειώσει, οπότε οι μεγάλες αγορές θα είναι εκτεθειμένες σε ένα πιθανό death event”, δήλωσε ο John Roe, επικεφαλής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων της Legal & General Investment Management. "Γι' αυτό θα έλεγα ότι οι αγορές πιθανότατα θα είναι σταδιακές, αναζητώντας πρώτα σημάδια σταθερότητας”.

ViacomCBS και Discovery είχαν τριπλασιαστεί το τελευταίο 6μηνο πριν το sell off

Μετά τη βουτιά κατά 50% την προηγούμενη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης κατά 27% την Παρασκευή, η ViacomCBS άρχισε να βρίσκει κάποια υποστήριξη από ορισμένους αναλυτές, ενώ η Morgan Stanley λέγεται ότι αγοράζει ένα μεγάλο πακέτο μετοχών. Τόσο η Loop Capital Markets όσο και η BMO Capital Markets αναβάθμισαν τις συστάσεις τους.

Εν τω μεταξύ, η Tencent Music ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προχωρά στην επαναγορά μετοχών αξίας 1 δισ. δολαρίων, μετά την πτώση της κατά 34% την προηγούμενη εβδομάδα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η Nomura και η Credit Suisse αμφότερες καταγράφουν πτώση άνω του 14% την Δευτέρα. Η Goldman Sachs σημειώνει πτώση της τάξης του 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, παρότι η επενδυτική τράπεζα δήλωσε στους μετόχους και τους πελάτες της ότι τυχόν απώλειες που αντιμετωπίζει από την υπόθεση της Archegos πιθανότατα θα είναι ασήμαντες.

Εκτίναξη του όγκου συναλλαγών

Ο όγκος των συναλλαγών εκτινάχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Περισσότερες από 607 εκατ. μετοχές της Tencent Music άλλαξαν χέρια, όγκος αυξημένος κατά 541% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg. Παράλληλα, περισσότερες από 408 εκατ. μετοχές της ViacomCBS και περίπου 159 εκατ. τίτλοι της Discovery άλλαξαν επίσης χέρια, όγκοι υπερδιπλάσιοι της προηγούμενης εβδομάδας. Τόσο η ViacomCBS όσο και η Discovery σημείωσε "βουτιά” 27% την Παρασκευή, καθώς συνεχίστηκε το πολυήμερο sell-off.

"Παρότι οι συγκεκριμένοι τίτλοι είναι πιθανόν να αργήσουν λίγο να ξαναδούν τα υψηλά τους, την ίδια στιγμή πιθανότατα έχουν δει τα χαμηλά τους βραχυπρόθεσμα και μπορούν να αποτελέσουν long τοποθετήσεις σε σχέση με τα χαμηλά της Παρασκευής”, σημείωσε ο Jonathan Krinsky, επικεφαλής τεχνικός αγοράς της BayCrest Partners, αναφερόμενος σε μετοχές όπως αυτές των Tencent Music, Iqiyi Inc. και Vipshop Holdings Ltd. που έπεσαν τουλάχιστον 30% την προηγούμενη εβδομάδα. "Ο συνολικός όγκος σε αυτές έσπασε τα κοντέρ κατά 3 έως και 10 φορές”, πρόσθεσε.

Προειδοποιήσεις

Το sell-off της Παρασκευής δεν αποτέλεσε έκπληξη για ορισμένους που επεσήμαναν την ισχυρή άνοδο σε ορισμένες από τις παραπάνω μετοχές που εκτίναξαν τις συναλλαγές. Οι προειδοποιήσεις στρατηγικών αναλυτών για το ξέφρενο ράλι αποδεικνύονται πλέον προφητικές.

Οι μετοχές των ViacomCBS και Discovery είχαν τριπλασιαστεί το τελευταίο εξάμηνο πριν από το πρόσφατο κύμα πωλήσεων - καθιστώντας τες δύο από τους τίτλους του S&P 500 με τις καλύτερες αποδόσεις. Και οι δύο μετοχές σημείωσαν απότομη πτώση την Παρασκευή μετά από πολλαπλές υποβαθμίσεις αναλυτών και την πώληση μετοχών στην οποία προέβη η Viacom την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι μετοχές των κινεζικών τεχνολογικών εταιρειών, εν τω μεταξύ, σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά τον προηγούμενο μήνα πριν υποχωρήσουν τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω της αύξησης των επιτοκίων και της αυστηροποίησης των ρυθμιστικών κανόνων σε Κίνα και ΗΠΑ.

"Εν μέσω σειράς αναπάντητων ερωτημάτων σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη την Παρασκευή, της κατάρρευσης ενός fund και των τρελών όγκων που σημειώθηκαν σε τίτλους από τη Viacom έως τη Discovery, είναι πιθανό ότι θα υπάρξει μεταβλητότητα και τη Δευτέρα”, σημείωσε ο Steve Sosnick, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Interactive Brokers LLC. "Το sell-off του 30% είναι τρελό. Θα με εξέπληττε αν οι traders έλεγαν απλώς: πάμε παρακάτω”, πρόσθεσε.