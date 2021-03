Wall: Μετά τον Dow, σε ιστορικό υψηλό έκλεισε και ο S&P 500 - Κέρδη 2,5% για τον Nasdaq

Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street την Πέμπη, καθώς το comeback των μετοχών του κλάδου της τεχνολογίας συνεχίστηκε, ενώ η υπογραφή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε νόμο του πακέτου δημοσιονομικής τόνωσης 1,9 τρισ. δολ. έδωσε ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία στους επενδυτές.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones κέρδισε 188,57 μονάδες μονάδες ή 0,58%, στις 32.485,59 μονάδες, με τον ευρύτερο S&P 500 να καταγράφει άνοδο 39,42 μονάδων ή 1,01%, στις 3.938,23 μονάδες και τον τεχνολογικό Nasdaq να σημειώνει κέρδη 329,84 μονάδων ή 2,52%, στις 13.398,67.

Για τον S&P 500 ήταν το πρώτο του ιστορικό υψηλό από τις 16 Φεβρουαρίου, ενώ ο Dow είχε πραγματοποιήσει το τελευταίο ιστορικό του υψηλό πριν το σημερινό μόλις χθες Τετάρτη. Η μετοχή της Tesla κέρδισε 4,7%, με εκείνες των Apple, Facebook και Netflix να καταγράφουν όλες κέρδη τουλάχιστον 3%.

Οι μετοχές τεχνολογίας και ανάπτυξης ανακάμπτουν από μια περίοδο διόρθωσης, η οποία οφείλεται κυρίως στην απότομη αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων τις τελευταίες εβδομάδες. Οι υψηλότερες αποδόσεις κάνουν τις μετοχές εταιρειών που έχουν προοπτικές μακροπρόθεσμων και όχι άμεσων κερδών λιγότερο θελκτικές για τους επενδυτές και πλήττουν εκείνες που θεωρείται ότι έχουν "φουσκωμένη" κεφαλαιοποίηση.

Ο Nasdaq κατρακύλησε σε έδαφος διόρθωσης τη Δευτέρα, κλείνοντας με συνολικές απώλειες άνω του 10% από το τελευταίο ενδοσυνεδριακό υψηλό του. Πλέον ο τεχνολογικός δείκτης απέχει από το ιστορικό υψηλό του περί το 5%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε εσπευσμένα το απόγευμα της Πέμπτης (ώρα ανατολικών ΗΠΑ) το νομοσχέδιο για το πακέτο δημοσιονομικής τόνωσης των 1,9 τρισ. δολ. για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού, το οποίο εγκρίθηκε οριστικά χθες Τετάρτη από το Κογκρέσο της χώρας.

Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν το νομοσχέδιο να κυρωθεί σε νόμο αύριο Παρασκευή. Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο επεκτείνει το ομοσπονδιακό επίδομα 300 δολαρίων (πέραν των πολιτειακών επιδομάτων ανεργίας) και τα προγράμματα που παρέχουν ασφάλιση σε εκατομμύρια ανέργους έως τις 6 Σεπτεμβρίου, ενώ καθιστά τα 10.200 δολάρια σε εισόδημα από επιδόματα ανεργίας αφορολόγητα.

Περιλαμβάνει επίσης άμεσες πληρωμές 1.400 δολαρίων στους περισσότερους Αμερικανούς πολίτες υπό μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, αποκλείοντας όσους κερδίζουν άνω των 80.000 δολαρίων κατ' έτος. Οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν ακόμη και εντός του σαββατοκύριακου.

"Η τόνωση κερδίζει τον ιό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μάτια της αγοράς", τόνισε ο Scott Ladner, επικεφαλής του κλάδου επενδύσεων στην Horizon Investments. "Με τα πραγματικά επιτόκια σχεδόν αρνητικά, πρόκειται για πρωτοφανώς θετική συγκυρία για τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Αυτό μπορεί να ξεχνιέται ενίοτε στην καθημερινότητα, ειδικά εν μέσω φόβων για πληθωρισμό, ωστόσο στο τέλος της ημέρας αυτός κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα", πρόσθεσε.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου παρέμενε σχετικά σταθερή την Πέμπτη, στο 1,51%.

Ώθηση έλαβαν οι επενδυτές και από τα ελαφρώς καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

"Η πτώση των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας είναι ακόμη μία νίκη αυτή την εβδομάδα και μια ισχυρή ένδειξη ότι κινούμαστε αργά αλλά σταθερά προς μια επιστροφή στην προ πανδημίας κατάσταση", ανέφερε ο Mike Loewengart, γενικός διευθυντής επενδυτικής στρατηγικής στην E-Trade Financial.

Μεταξύ των 30 μετοχών του Dow Jones, 16 κινήθηκαν με θετικά πρόσημα και 14 με αρνητικά. Των κερδών ηγήθηκαν εκείνες των Boeing, Nike και Microsoft, ενώ των απωλειών εκείνες των Verizon, Coca Cola, McDonald's.

Μάκρο

Οι αιτήσεις παροχής επιδόματος ανεργίας υποχώρησαν στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα και διαμορφώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Νοεμβρίου, καθώς επιταχύνονται οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού και οι πολιτείες χαλάρωσαν ακόμη περισσότερους περιορισμούς.

Οι αιτήσεις για την παροχή επιδόματος ανεργίας μειώθηκαν κατά 42.000 στις 712.000 στην εβδομάδα μέχρι τις 6 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Σε μη προσαρμοσμένη βάση, οι αιτήσεις μειώθηκαν κατά 47.170 στις 709.458.

