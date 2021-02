Υποχωρεί άνω του 8% το Bitcoin, εν μέσω φόβων για "υπερθέρμανση"

Το Bitcoin απώλεσε όλα του τα κέρδη του σαββατοκύριακου, υπό τον φόβο που προκάλεσαν τα ερωτήματα αναλυτών για το κατά πόσον η τιμή του κρυπτονομίσματος έχει "υπερθερμανθεί".

Η τιμή του Bitcoin υποχωρεί κατά 8,2%, στις περίπου 53.000 δολ. Το πολυτιμότερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο έχει πραγματοποιήσει πρωτοφανές ράλι μέσα στον τελευταίο μήνα, καθώς η Tesla και ορισμένοι θεσμικοί επενδυτές έχουν τοποθετηθεί υπέρ του, ως ελκυστικής εναλλακτικής στον χρυσό και στο δολάριο.

Μόνον τον Φεβρούαριο, το Bitcoin έχει κερδίσει άνω του 60%, δημιουργώντας ανησυχία για υπερβολική εκτίναξη, την οποία θα ακολουθήσει εκκωφαντική πτώση. Την Κυριακή, το κρυπτονόμισμα σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, στις 59.000 δολάρια.

Τα "σκαμπανεβάσματα" τα σαββατοκύριακα αποδίδονται κυρίως σε αυτόνομους traders, που συναλλάσσονται από τα σπίτια και τους προσωπικούς υπολογιστές τους. Πιθανολογείται επίσης ότι, με το που άνοιξαν οι αγορές τη Δευτέρα, οι θεσμικοί traders αντέδρασαν στο σαββατιάτικο tweet του Έλον Μασκ της Tesla, με το οποίο ο τελευταίος τόνισε ότι η τιμή του Bitcoin "μοιάζει υψηλή".

"Mostly it is down to a massively long speculative market, combined with Elon Musk saying it looks a bit overdone,” said Jeffrey Halley, senior analyst at Oanda Corp.

Στελέχη της JP Morgan Chase έχουν εξάλλου προειδοποιήσει για την ολοένα και μειούμενη ρευστότητα του Bitcoin. Ο Nikolaos Panigirtzoglou, σε σημειωμά του την Παρασκευή, τονίζει ότι η ρευστότητα του κρυπτονομίσματος είναι μικρότερη εκείνης τόσο στον δείκτη S&P 500 όσο και στον χρυσό, άρα "ακόμη και μικρές χρηματοροές έχουν μεγάλη αντανάκλαση στην πορεία της τιμής του".

"Είναι αυτονόητο ότι οι νέοι επενδυτές σε Bitcoin πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μεγάλη μεταβλητότητα και για απότομη πτώση της τιμής, τόσο απότομη όσο και η άνοδός της", τονίζει από την πλευρά του ο Neil Wilson, επικεφαλής αναλυτής στην Markets.com.