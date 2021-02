Αντιμέτωπος με αγωγή για απάτη ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της GameStop

Ο Keith Gill, μια από τις φωνές που επηρέασαν καταλυτικά τους επενδυτές στο φόρουμ WallStreetBets του Reddit να αγοράσουν τη μετοχή της GameStop ωθώντας στην τιμή της στα ύψη, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με αγωγή για απάτη.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε εναντίον του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μασαχουσέτης, ο Gill -περισσότερος γνωστός με το ψευδώνυμο "Roaring Kitty"- παρουσίασε ψευδώς τον εαυτό του ως ερασιτέχνη επενδυτή, ενώ κερδοσκόπησε διογκώνοντας τεχνητά την τιμή της μετοχής.

Ειδικότερα, η αγωγή αναφέρει ότι ο Gill είναι στην πραγματικότητα επαγγελματίας και ότι χειραγώγησε την αγορά με στόχο να αποκομίσει ίδιον κέρδος.

Σημειώνεται ότι ο Gill προμόταρε με ιδιαίτερη ζέση τη μετοχή της GameStop στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Youtube, το Twitter και το Reddit.

"Η δόλια συμπεριφορά και χειραγώγηση του Gill όχι μόνο παραβίασε πολλούς κανονισμούς και κανόνες του κλάδου, αλλά και αρκετούς νόμους περί κινητών αξιών υπονομεύοντας την ακεραιότητα της αγοράς όσον αφορά τις μετοχές της GameStop", αναφέρει χαρακτηριστικά η αγωγή. Και προσθέτει: "Προκάλεσε τεράστιες απώλειες όχι μόνο σε εκείνους που αγόρασαν δικαιώματα προαίρεσης, αλλά και σε εκείνους επηρεάστηκαν και αγόρασαν μετοχές της GameStop κατά τη διάρκεια της φρενίτιδας σε πολύ υπερτιμημένες τιμές".

Η αγωγή σημειώνει επίσης ότι ο Gill, για τον οποίο έχουν γράψει εκτενώς τα Bloomberg, The New York Times, The Wall Street Journal και άλλα μέσα ενημέρωση, κάθε άλλο παρά ερασιτέχνης ήταν. Αντίθετα, αναφέρει ότι είναι πιστοποιημένος αναλυτής επενδύσεων που κατέχει πολλαπλές άδειες χρηματιστηριακής μεσιτείας και προηγουμένως εργαζόταν στην Massachusetts Mutual Life Insurance Co.

Μάλιστα, στην αγωγή κατονομάζονται ως κατηγορούμενοι και η Mass Mutual και μία χρηματιστηριακή θυγατρική της, με την αιτιολογία ότι είχαν υποχρέωση να επιβλέπουν τις δραστηριότητες του Gill.

"Προκειμένου να παρακινήσει ερασιτέχνες επενδυτές, ο Gill εμφανίστηκε ως Ρομπέν των Δασών και χαρακτήρισε τους επαγγελματίες επενδυτές ως κακούς", αναφέρει η αγωγή και προσθέτει: "Ο Gill όμως δεν είναι ερασιτέχνης. Για πολλά χρόνια, εργάζεται ως επαγγελματίας στον κλάδο των επενδύσεων και των χρηματοοικονομικών".

Ο ενάγων, ονόματι Christian Iovin, πούλησε δικαιώματα αγοράς μετοχών της GameStop αξίας 200.000 δολαρίων όταν η τιμή της μετοχής ήταν κάτω από τα 100 δολάρια, όμως πολύ γρήγορα η μετοχή εκτοξεύθηκε πάνω από τα 400 δολάρια και αναγκάστηκε να επαναφοράσει τα δικαιώματα για να κλείσει τη θέση σε αυξημένες τιμές.