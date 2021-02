Νέο tweet του Musk για το Dogecoin: Οι βασικοί κάτοχοί του να πουλήσουν, θα τους στηρίξω

Ο Elon Musk, διαπρύσιος "κήρυκας" και υποστηρικτής του κρυπτονομίσματος Dogecoin, ανέφερε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση του συγκεκριμένου νομίσματος σε λίγα χέρια και τόνισε ότι θα υποστηρίξει τους βασικούς κατόχους του εάν αποφασίσουν να πουλήσουν τα αποθέματά τους.

"Εάν οι βασικοί κάτοχοι Dogecoin πουλήσουν το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας που κατέχουν, θα έχουν την πλήρη υποστήριξή μου", ανέφερε μέσω Twitter την Κυριακή το βράδυ ο ισχυρός άνδρας και συνιδρυτής της Tesla. "Η υψηλή συγκέντρωση σε λίγα χέρια είνα το μόνο σοβαρό πρόβλημα", πρόσθεσε.

"Θα πληρώσει σε πραγματικά δολάρια εάν απλώς αποφασίσουν να αδειάσουν τους λογαριασμούς τους", είπε ακόμη.

