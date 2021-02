Συνέδριο: Το Ελληνικό Χρηματιστήριο στην μετά - Covid 19 εποχή

Με συμμετοχή σημαντικών ομιλητών ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό συνέδριο "To Ελληνικό Χρηματιστήριο στην μετά - Covid 19 εποχή", το οποίο διοργανώθηκε από το ICC Ελλάς - The International Chamber of Commerce - Greece, υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με στρατηγικό συνεργάτη την Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) και με την υποστήριξη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την PALLADIAN CONFERENCES, την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου.

Στο συνέδριο, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, όπως διαμορφώνονται στην μετά Covid 19 εποχή, τα "αντισώματα" που ανέπτυξαν οι εταιρείες κατά την διάρκεια της πανδημίας, καθώς και ο ρόλος του χρηματιστηρίου ως μοχλός χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και ως επιταχυντής της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου, ο κ. Πέτρος Δούκας, Δήμαρχος Σπάρτης και Πρόεδρος του ICC Ελλάς, ανέφερε πως η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη όμως παρατηρείται οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και οι επενδύσεις δεν έχουν σταματήσει. Χαρακτηριστικά είπε πως "στο ICC Ελλάς πιστεύουμε πως τα συστήματα επιδοτήσεων και στήριξης της οικονομίας είναι βοηθητικά, αλλά χρειάζεται να τονώσουμε και διάφορους μοχλούς ανάπτυξης, να αναγνωρίσουμε ποιοι είναι οι καλύτεροι από αυτούς και να τους στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε". Ακόμη, τόνισε πως το Χρηματιστήριο είναι ένας από τους πρώτους και σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης με τους δήμους και τις γυναίκες να αποτελούν εξίσου σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο χαιρετισμός του κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Συμβούλου στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος σημείωσε πως ο ρόλος του χρηματιστηρίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην άντληση κεφαλαίων που χρειάζεται η ελληνική οικονομία για να ανακάμψει, ενώ τόνισε πως βρισκόμαστε στο τέλος μια δεκαετούς οικονομικής κρίσης, ανεξάρτητα από την πανδημία. Ο κ. Λαζαρίδης στάθηκε σε τρεις ενέργειες του Χρηματιστηρίου Αθηνών που βοήθησαν την εταιρική λειτουργία των εισηγμένων, κατά την περίοδο της πανδημίας. Συγκεκριμένα, επισήμανε τις δυνατότητες ψηφιοποίησης που παρείχε το Χρηματιστήριο στις εκδότριες και εισηγμένες εταιρίες με ψηφιακές υπηρεσίες, όπως την υπηρεσία για τη διεξαγωγή ψηφιακών συνελεύσεων. Στη συνέχεια, ανέφερε την προσπάθεια για ανάπτυξη των αισθητήριων των επιχειρήσεων σχετικά με θέματα ESG (Environment-Social-Governance), μέσω της δημιουργίας σχετικού οδηγού από το ΧΑ , σημειώνοντας ότι οι επενδυτές εστιάζουν ολοένα και περισσότερο σε εταιρίες που υιοθετούν πρακτικές εναρμονισμένες με αυτά τα κριτήρια.

Και τέλος, υπογράμμισε την προσπάθεια του Χρηματιστηρίου για την ανάδειξη ενεργών παραγωγικών κλάδων που υπάρχουν σε αυτό, χρησιμοποιώντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τα αφιερώματα που πραγματοποιήθηκαν σε εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, οι οποίες αποτελούν και τον βασικό πυρήνα της νέας οικονομικής πραγματικότητας στη χώρα μας.

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών, κατά την εισαγωγική του ομιλία, επισήμανε: "Με ένα συνεκτικό, μεθοδικό και δυναμικό σχέδιο ενισχύσαμε τη δημόσια υγεία, στηρίξαμε τα νοικοκυριά και την απασχόληση, τονώσαμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και διαφυλάξαμε την κοινωνική συνοχή, με μέτρα συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ το 2020 και επιπλέον, τουλάχιστον, 7,5 δισ. ευρώ για εφέτος". Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας: ""Κλειδί" για την ανάκαμψη και την είσοδο της χώρας σε τροχιά δυναμικής οικονομικής μεγέθυνσης είναι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θα αποτελέσει οδηγό για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, ύψους έως 32 δισ. ευρώ, με εστίαση σε 4 βασικούς άξονες: την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το τρίπτυχο απασχόληση-δεξιότητες-κοινωνική συνοχή και τις ιδιωτικές επενδύσεις". Παράλληλα, υπογράμμισε ότι: "Η Ελληνική Κεφαλαιαγορά μπορεί – και πρέπει – να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στον επερχόμενο κύκλο ανάκαμψης και αναδιάρθρωσης της οικονομίας, λειτουργώντας ως μοχλός υποβοήθησης της κυβερνητικής πολιτικής για τον σχεδιασμό και την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης".

Ακολούθησε η ομιλία της κας Βασιλικής Λαζαράκου, Δ.Ν., Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε "τη σημασία νέων επενδυτικών προϊόντων στην αγορά, τα οποία όχι μόνο θα συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των έργων, αλλά ταυτόχρονα θα στηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις, που θα αναπτύξουν την καινοτομία τους, την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους και ασφαλώς θα βελτιώσουν τις ευκαιρίες για εργασία". Αναφερόμενη στις δράσεις που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, είπε: "Έχει ξεκινήσει η θεσμική θωράκιση ήδη από το 2020, όταν υιοθετήθηκε ο νόμος 4706/2020, κυρίως για την εταιρική διακυβέρνηση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εισηγήθηκε τις αλλαγές, όπου διαπιστώθηκε στην εθνική νομοθεσία ότι χρειάζονταν βελτιώσεις σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού. Επίσης, με τον ίδιο νόμο υιοθετήθηκαν και ειδικού τύπου οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για επενδύσεις στη χώρα μας".

Εν συνεχεία, ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε) και Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics, αναφερόμενος στην πανδημία σημείωσε ότι μπορεί να μην γνωρίζουμε ποιο θα είναι το κόστος της αλλά μας δίνεται η ευκαιρία να αλλάξουμε το μοντέλο της χώρας και να την μετατρέψουμε σε μια χώρα ανταγωνιστική, καινοτόμα και ψηφιακά μετασχηματισμένη.

Επιπρόσθετα, ανέφερε τον κομβικό ρόλο που καλείται το ΧΑ να διαδραματίσει και σημείωσε πως πρέπει να γίνει εξυγίανση της λίστας των εισηγμένων εταιρειών με απαλλαγή από τα "ζόμπι" και να δοθούν κίνητρα ώστε να ενθαρρύνουμε νέες εισαγωγές εταιρειών. Ακόμη, τόνισε πως ο ρόλος της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Κλείνοντας την ομιλία του τόνισε, πως το ΧΑ θα πρέπει να προχωρήσει σε επανεκκίνηση για να επανακτήσει το κύρος του, ενώ για το Ιατρικό Αθηνών υπογράμμισε πως θα παραμείνει ελληνικός όμιλος και θα μείνει στο ΧΑ τιμώντας τη θέση του στην ελληνική κοινωνία.

Ο κ. Γιάννης Καραγιάννης, εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Olympia Group μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και επικεφαλής της ομάδας εργασίας για την εταιρική διακυβέρνηση, τόνισε τη σπουδαιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης και επεσήμανε πως οι κανόνες που την διέπουν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε εισηγμένες και μη εταιρείες. Επιπρόσθετα ανέφερε, ότι η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί μοχλό προώθησης της σωστής επιχειρηματικότητας και προτείνει να βρεθεί μια χρυσή τομή, ώστε οι κανόνες συμμόρφωσης να είναι σαφείς και ξεκάθαροι και η εφαρμογή τους από τα διοικητικά συμβούλια να μην τους στερεί την ευελιξία που απαιτείται για τη διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρείας.

Ακολούθησε η ενότητα Ι του συνεδρίου, με συντονιστή τον Νίκο Υποφάντη, Δημοσιογράφο του ΣΚΑΙ Group και με ομιλητές τους κ.κ. Πάνο Ξενοκώστα, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Εταιρειών ΟΝΕΧ, Χάρη Σαχίνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ, Κωνσταντίνο Κόλλια, Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Θεοφάνη Μυλωνά, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και Πρόεδρο της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και Μιχάλη Ανδρεάδη, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργίας & Ανάπτυξης Αγορών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σε αυτή την ενότητα συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο θα διαμορφωθεί το τοπίο της Ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων στην εποχή μετά την πανδημία, αλλά και τα "αντισώματα" που ανέπτυξαν οι εταιρείες κατά την διάρκεια της.

Στη συνέχεια, αντικείμενο συζήτησης για την ενότητα ΙΙ του συνεδρίου, αποτέλεσε το ζήτημα της αναπτυξιακής τροχιάς του χρηματιστηρίου και αναφέρθηκαν τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για να επιτευχθεί με επιτυχία αυτή η ανάπτυξη. Τον συντονισμό της ενότητας είχε ο κ. Στέφανος Κοτζαμάνης, Δημοσιογράφος του Euro2day.gr και στη συζήτηση συμμετείχαν η κα Γεωργία Μουρλά, Αναπληρώτρια επιτελική διευθύντρια σχέσεων με Εκδότες του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και οι κ.κ. Γιώργος Κοφινάκος, Senior Advisor & Managing Director της StormHarbour Securities LLP, Κώστας Αργυρόπουλος, Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών της Space Hellas και Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Γενικός Γραμματέας - ICC Ελλάδας, Πρόεδρος της Hellenic Development Bank For Investments.

Στη δυσκολία εκσυγχρονισμού της Ελληνικής οικονομίας μπροστά σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό σοκ αναφέρθηκε ο Ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας την ανάγκη για την χώρα να εξορθολογίσει τις αντιλήψεις και να αρπάξει οποιαδήποτε ευκαιρία για ανάταξη της οικονομίας. Ο κίνδυνος ακύρωσης προόδου 20-30 ετών στις οικονομίες και στις κοινωνίες των χωρών της Λατινικής Αμερικής, με 90 εκατ. ανθρώπους να αναμένεται να φτάσουν κάτω από τα όρια της ακραίας φτώχειας και εμβολιαστική κάλυψη μόλις 20% στις αρχές του 2022, καταδεικνύει τη σημασία της διεθνούς συνεννόησης και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η ΕΕ. "Εάν η Ευρώπη δεν αντιμετωπίσει το πρόβλημα της οικονομίας με πρακτικούς τρόπους, έστω και με αντισυστημικές λύσεις, το φαινόμενο την ερχόμενη δεκαετία η κατανομή του ΑΕΠ να βρίσκει περαιτέρω ενισχυμένες χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα, θα δημιουργήσει εγκληματικό έλλειμα πολιτικής παρουσίας των φιλελεύθερων δημοκρατιών στο παγκόσμιο γίγνεσθαι," υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης, προτάσσοντας το θέμα της γεωπολιτικής ασφάλειας.

Ακολούθησε η τοποθέτηση του κ. Νίκου Παππά, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σημείωσε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είχε χτυπηθεί πολύ πριν την έλευση του κορωνοϊού και πως υπήρχαν δομικά προβλήματα και θέματα διαφάνειας. Στη συνέχεια σημείωσε, ότι το χρηματιστήριο μπορεί να καταστεί μοχλός ανάπτυξης και να ενισχύσει την οικονομία αλλά απαιτείται να στηριχθούν γενναία και ουσιαστικά οι επιχειρήσεις, να αξιοποιηθούν στο έπακρο και για όλους τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης -όχι όμως μέσω των τραπεζών, για τις οποίες έχουμε οδυνηρή εμπειρία από τη διαχείριση των εργαλείων στήριξης, να αποφευχθεί η "επιστροφή" των πλεονασμάτων από το 2022, να αξιοποιηθούν και να διαχυθούν δίκαια οι νέες τεχνολογίες σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας, της κοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης. Επιπρόσθετα υπογράμμισε, πως "απαιτείται να εφαρμόσουμε μακροοικονομικές πολιτικές που θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση και την ανάκαμψη. Σε μια τέτοια περίπτωση και νέα κεφάλαια θα μπορούν να προσελκύσουν οι επιχειρήσεις και το χρηματιστήριο να παίξει ένα ρόλο ενισχυτικό προς την οικονομία".

Στην τελευταία ενότητα με θέμα "Ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο", συμμετείχαν η κα Δήμητρα Κρούσκα, Director Investment Banking στην Εθνική Τράπεζα και οι κ.κ. Θανάσης Πρόιος, Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών, Interlife , Γιάννης Καλογεράκης, Επενδυτικός Σύμβουλος της Optima Bank και Γιώργος Κατινιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Myrmex inc, ενώ συντονίστρια της ενότητας ήταν η δημοσιογράφος Αλεξία Τασούλη. Στην ενότητα αυτή τονίστηκε η ανάγκη εξωστρέφειας, ώστε να μπορέσει το χρηματιστήριο να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και αναφέρθηκαν όσα ξεχωρίζουν το ΧΑ έναντι άλλων μορφών χρηματοδότησης.