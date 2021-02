Κέρδη στα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, απογοήτευσαν τα μάκρο από Κίνα

Με θετικό πρόσημο κινούνται τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια την Τετάρτη μετά τα ισχυρά κέρδη της Wall Street χθες με το κλίμα πάντως στις αγορές της Κίνας να επιβαρύνουν τα στοιχεία που έδειξαν ότι η δραστηριότητα του κλάδου των υπηρεσιών επιβράδυνε σημαντικά τον Ιανουάριο.

Ο ιαπωνικός Nikkei ενισχύθηκε σε ποσοστό 1% στις 28.646,50 μονάδες με τον κλάδο των χρηματοοικονομικών να πρωταγωνιστεί στην άνοδο. Η Mitsubishi UFJ Financial Group σημείωσε άλμα 4%, η Sumitomo Mitsui Financial Group κέρδισε 2,6%, ενώ η Daishi Hokuetsu Financial Group ενισχύθηκε 1,7%, μεταξύ άλλων.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρεί 0,35%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης Shanghai Composite υποχωρεί κατά 0,55.

Ο δείκτης PMI των Caixin/Markit για τον κινεζικό κλάδο των υπηρεσιών υποχώρησε τον Ιανουάριο σε χαμηλό εννέα μηνών στο 52 από τη μέτρηση του Δεκεμβρίου στο 56,3. Μετρήσεις πάνω από το 50 δείχνουν επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ κάτω από το συγκεκριμένο επίπεδο δείχνουν συρρίκνωση.

Οι μετοχές της Alibaba στο Χονγκ Κονγκ σημειώνουν βουτιά πάνω από 3% στον απόηχο δημοσιευμάτων ότι ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου σχεδιάζει να αντλήσει έως 5 δισ. δολ. μέσω ομολόγων.

O Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,1% στις 3.129,68 μονάδες, συμπληρώνοντας τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις.

Στις ΗΠΑ, ο Dow Jones κέρδισε χθες 475,57 μονάδες και έκλεισε στις 30.687,48 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 ενισχύθηκε 1,4% και έκλεισε στις 3.826,31 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,6% στις 13.612,78 μονάδες.