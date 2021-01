Υποχωρούν τα futures της Wall εν αναμονή των ανακοινώσεων της Fed

Μεγάλες απώλειες σημειώνουν τα futures δεικτών και μετοχών της Wall Street την Τετάρτη, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα εν αναμονή των ανακοινώσεων νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Ειδικότερα, τα futures του βιομηχανικού Dow Jones χάνουν 309 μονάδες, ενώ τα futures του S&P 500 υποχωρούν 40,85 μονάδες. Τα futures του Nasdaq, στο μεταξύ, διολισθαίνουν 104,75 μονάδες.

Οι δείκτες έκλεισαν με μικρές απώλειες την Τρίτη, με τον Dow Jones να συμπληρώνει τέσσερις διαδοχικές αρνητικές συνεδριάσεις. Ο τεχνολογικός Nasdaq τερμάτισε ένα σερί πέντε διαδοχικών ανοδικών συνεδριάσεων. Τη Δευτέρα, Nasdaq και S&P 500 έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται και σήμερα στα εταιρικά αποτελέσματα. Χθες το βράδυ η Microsoft ανακοίνωσε αύξηση κερδών και εσόδων για το τελευταίο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Από την πλευρά της η Advanced Micro Devices Inc. ανακοίνωσε για πρώτη φορά έσοδα πάνω από $3 δισ. σε ένα τρίμηνο, ενώ οι εκτιμήσεις της για το επόμενο διάστημα ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.

Τα αποτελέσματα τους ανακοίνωσαν επίσης κολοσσοί της αμερικανικής οικονομίας όπως η General Dynamics, η Boeing, η Blackstone και η AT&T. Μετά το κλείσιμο της αγοράς σήμερα θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα τους οι Facebook Inc., Apple Inc. και Tesla Inc.

Οι επενδυτές περιμένουν παράλληλα τις ανακοινώσεις της Federal Reserve μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συνεδρίασης της για το 2021. Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ δεν αναμένεται να κάνει αλλαγές στην πολιτική της, ενώ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ αναμένεται να επαναλάβει πως η τράπεζα θα διατηρήσει την διευκολυντική στάση της νομισματικής πολιτικής μέχρι να πετύχει τον στόχο της για τον πληθωρισμό.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι οι νέες παραγγελίες για διαρκή αγαθά αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Δεκέμβριο από τον Νοέμβριο, συμπληρώνοντας οκτή διαδοχικούς μήνες ανόδου. Αυτή ήταν ωστόσο η μικρότερη άνοδος από τον Αύγουστο.

Η μέτρηση έχασε πάντως τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal που έκαναν λόγο για άνοδο 0,8% τον Δεκέμβριο.