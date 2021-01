Με κέρδη ξεκινούν τη χρονιά τα ασιατικά χρηματιστήρια

Με θετικά πρόσημα ξεκινούν την χρονιά τα ασιατικά χρηματιστήρια τη Δευτέρα στην πρώτη συνεδρίαση του έτους.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai composite κερδίζει 0,86% και ο Shenzhen component καταγράφει ''άλμα'' 2,47%.

Ιδιωτική έρευνα που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα έδειξε ότι η κινεζική κατασκευαστική δραστηριότητα επεκτάθηκε τον Δεκέμβριο, με τον δείκτη PMI των Caixin / Markit για τον μήνα να διαμορφώνεται στις 53 μονάδες, σε σύγκριση με τις 54,9 μονάδες του Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως ο επίσημος PMI μεταποίησης της Κίνας που κυκλοφόρησε την Πέμπτη έδειξε ότι η εργοστασιακή δραστηριότητα της χώρας επεκτάθηκε τον Δεκέμβριο, αν και με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τον Νοέμβριο.

Στο υπόλοιπο ταμπλό, στη Νότια Κορέα ο Kospi ενισχύθηκε κατά 2,47%. Σημειώνεται πως οι αγορές στη Νότια Κορέα άνοιξαν μια ώρα αργότερα από το σύνηθες τη Δευτέρα.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έχασε 0,68% και στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με κέρδη 1,47%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κερδίζει 0,84%.

Εν τω μεταξύ, πτώση καταγράφουν στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ οι μετοχές κινεζικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών, στον απόηχο της ανακοίνωσης της Πέμπτης από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) ότι ξεκίνησε τη διαδικασία διαγραφής των τριών μεγαλύτερων κινεζικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών προκειμένου να συμμορφωθεί με το εκτελεστικό διάταγμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που στοχεύει εταιρείες οι οποίες συνδέονται με τον στρατό της Κίνας. Από την πλευρά της, η Κίνα έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε απάντηση.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της China Mobile Ltd., της China Telecom Corp. Ltd. και της China Unicom (Hong Kong) Ltd. στο ταμπλό του NYSE θα τερματιστεί μεταξύ της 7ης και της 11ης Ιανουαρίου.

Σε αυτό το κλίμα, η μετοχή της China Mobile καταγράφει πτώση περίπου 4% ενώ οι μετοχές των China Unicom και China Telecom υποχωρούν άνω του 3% αντίστοιχα.

Οι μετοχές κινεζικών εταιρειών ακινήτων που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ καταγράφουν επίσης σημαντική πτώση καθώς η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας εξέδωσε πρόσφατα έναν κανονισμό για τον περιορισμό των δανείων ακινήτων από τις τράπεζες. Σε αυτό το κλίμα, η μετοχή της China Evergrande Group διολισθαίνει 5,91% ενώ οι μετοχές των Sunac China και China Vanke υποχωρούν κατά 7,16% και 4,11% αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, οι εξελίξεις στο μέτωπο του κορονοϊού συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα καθώς η πανδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται διεθνώς ενώ την ίδια στιγμή έχει ξεκινήσει ο μαζικός εμβολιασμός σε ορισμένες χώρες.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Yoshihide Suga, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Τόκιο και τις γειτονικές περιοχές που έχουν πληγεί από τα αυξανόμενα κρούσματα κορονοϊού, σύμφωνα με το Kyodo News.

Τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης επεκτάθηκαν επίσης από τις υγειονομικές αρχές στη Νότια Κορέα το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, καθώς η χώρα βρέθηκε επίσης αντιμέτωπη με μια πρόσφατη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων.