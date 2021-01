ΗΠΑ: Το NYSE διαγράφει τις 3 μεγαλύτερες κινεζικές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη ότι ξεκίνησε τη διαδικασία διαγραφής των τριών μεγαλύτερων κινεζικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών προκειμένου να συμμορφωθεί με το εκτελεστικό διάταγμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που στοχεύει εταιρείες οι οποίες συνδέονται με τον στρατό της Κίνας.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της China Mobile Ltd., της China Telecom Corp. Ltd. και της China Unicom (Hong Kong) Ltd. στο ταμπλό του NYSE θα τερματιστεί μεταξύ της 7ης και της 11ης Ιανουαρίου.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι θα υποβάλει αίτηση διαγραφής των μετοχών των τριών κινεζικών εταιρειών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πιθανών προσφυγών.

Η κίνηση εντάσσεται στην υποχρέωση του χρηματιστηρίου να συμμορφωθεί με το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ στις 12 Νοεμβρίου, το οποίο απαγορεύει σε Αμερικανούς να επενδύουν σε κινεζικές εταιρείες που οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι υποστηρίζουν ή προμηθεύουν τον κινεζικό στρατό.

Σημειώνεται ότι οι τρεις κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά κινητής τηλεφωνίας της Κίνας. Η China Mobile είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών της χώρας, με την κεφαλαιοποίησή της να ανέρχεται σε περίπου 116 δισ. δολάρια. Εισήχθη στο NYSE το 1997 μετά την αρχική δημόσια προσφορά της ύψους 4,2 δισ. δολαρίων.

Η China Telecom, με τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία περίπου 22,5 δισ. δολαρίων, εισήχθη στο NYSE το 2002, ενώ η China Unicom, με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση περίπου 18 δισ. δολαρίων, προστέθηκε στο ταμπλό του αμερικανικού χρηματιστηρίου το 2000.

Σημειώνεται ότι και οι τρεις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες είναι επίσης εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.