Κατρακύλα στη Wall Street μετά το νέο ρεκόρ των κρουσμάτων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:50

Διευρύνονται οι απώλειες στη Wall Street την Παρασκευή, με την αγορά να οδεύει για μεγάλες απώλειες σε εβδομαδιαία βάση και τον Dow Jones να βρίσκεται σε τροχιά για την χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Μάρτιο, καθώς τις τελευταίες ημέρες εντάθηκαν οι ανησυχίες από την ανεξέλεγκτη εξαρση της πανδημίας στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Η επιστροφή των μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης στα αυστηρά μέτρα περιορισμού του β’ τριμήνου που οδήγησαν σε βουτιά της οικονομικής δραστηριότητας προβληματίζει έντονα τους επενδυτές που βλέπουν ανάλογη έξαρση των κρουσμάτων και στις ΗΠΑ.

Τα νέα κρούσματα στις ΗΠΑ ξεπέρασαν την Πέμπτη τα 88.500 σημειώνοντας και νέο ρεκόρ, όπως μετέδωσε η Wall Street Journal.

Ταυτόχρονα, οι επενδυτές υιοθετούν στάση αναμονής ενόψει των προεδρικών εκλογών την επόμενη Τρίτη, με τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν να διατηρεί ένα άνετο προβάδισμα αρκετών μονάδων στις δημοσκοπήσεις έναντι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τελική ευθεία για τις κάλπες.

Δείκτες- Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones "χάνει" 480 μονάδες (-1,80%) στις 26.178,73 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχωρεί 66 μονάδες (-1,99%) στις 3.244,09 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει πτώση κατά 315 μονάδες (-2,82%) στις 10.867,37 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones μόνο τέσσερις κινούνται με θετικό πρόσημο και 26 με αρνητικό. Εξ αυτών, τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Walgreens Boots Alliance (0,36%), η Intel me +0,29%, ενώ ακολουθούν η Chevron με κέρδη 0,22% και η IBM με άνοδο 0,15%.

Στον αντίποδα οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση είναι η Apple (-5,45%), η Boeing (-3,49%), η Salesforce (-2,80%) και η Dow (-2,69%).

Μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης, ο βιομηχανικός Dow Jones είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 5,9% για την εβδομάδα, εμφανίζοντας τις χειρότερες εβδομαδιαίες απώλειες από τον Μάρτιο. Ο ευρύτερος S&P 500, με συνολικές απώλειες 4,5% μέχρι την Πέμπτη, εμφανίζει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Ιούνιο.

Την επενδυτική προσοχή συγκεντρώνουν παράλληλα τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα με τον κλάδο της τεχνολογίας να ξεχωρίζει μετά τις ανακοινώσεις των Facebook Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc. και της μητρικής της Google, Alphabet Inc. χθες το βράδυ. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί εμφάνισαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα, με τις πωλήσεις τους να σημειώνουν ρεκόρ το τελευταίο τρίμηνο.

Αν και σε επίπεδο κερδών και πωλήσεων οι κολοσσοί της τεχνολογίας κατάφεραν να ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι προβλέψεις τους για το μέλλον ήταν πολύ πιο επιφυλακτικές, αντανακλώντας την ανησυχία για τον αντίκτυπο της πανδημίας στην συμπεριφορά των καταναλωτών.

Από τον κλάδο της ενέργειας τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικά, με την Chevron Corp. να ανακοινώνει ζημιές για το γ’ τρίμηνο από κέρδη ένα χρόνο νωρίτερα. Ο ενεργειακός κολοσσός κατάφερε πάντως να εμφανίσει κέρδη σε προσαρμοσμένη βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ζημιές για το γ’ τρίμηνο ανακοίνωσε και η Exxon Mobil Corp. ενώ τα έσοδα κατρακύλησαν σχεδόν 30%. Ο αμερικανικός κολοσσός συμπλήρωσε τρία διαδοχικά ζημιογόνα τρίμηνα καθώς η πανδημία έχει πλήξει καίρια τη ζήτηση.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι το προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε 0,9% τον Σεπτέμβριο, ενώ οι δαπάνες ενισχύθηκαν 1,4%. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της MarketWatch έκαναν λόγο για αύξηση 0,5% στο εισόδημα και 1,1% στις δαπάνες.

Εν τω μεταξύ, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ ενισχύθηκε ελαφρώς στα τέλη Οκτωβρίου, αν και παρέμεινε πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα που ήταν πριν την πανδημία, ένδειξη ότι οι καταναλωτές παραμένουν ανήσυχοι εν μέσω της νέας έξαρσης της πανδημίας.

Ειδικότερα, ο τελικός δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του University of Michigan διαμορφώθηκε στις 81,8 μονάδες τον Οκτώβριο από την προκαταρκτική μέτρηση των 81,2 μονάδων νωρίτερα αυτό τον μήνα, και την τελική μέτρηση του Σεπτμεβρίου στις 80,4 μονάδες.